Prázdninový internet bude už levnější

Je to dobrá zpráva především pro zákazníky Telecomu a jeho konkurentů, kteří nabídku dominantního operátora jen prodávají dál. Těm podle odhadu z velkoobchodní nabídky může spadnout cena dosud nejlevnějšího připojení o rychlosti 256 kbit/s z 619 korun za měsíc asi na 450 korun. Ještě levnější, za zhruba 370 korun, by mohlo být připojení o rychlosti 128 kbit/s. Naopak nejrychlejší nová varianta 2048 kbit/s může stát okolo 1450 korun.

Ceny pro zákazníky má Telecom oznámit do konce měsíce. „Všeobecně lze očekávat pokles cen za internet zhruba o třicet procent,“ míní Stanislava Beyerová z Czech OnLine.

Konkurenti Telecomu však vidí velký problém v dalším prodeji nabídky Telecomu. „Staneme se prodejci produktů Telecomu. Zákazník nebude mít na výběr, půjde o jednu nabídku, jinak zabalenou,“ připomíná šéf GTS Novera Milan Rusnák.

Konkurenti Telecomu mohou nabízet lidem rychlé připojení dvěma způsoby. Buď prodávat nabídku Telecomu, která teď zlevňuje, nebo vytvářet vlastní ceníky na základě propojení. Ale to rozhodnutím telekomunikačního úřadu zdraží o 158 korun a Telecom ho zcela do svých cen zahrnul. „Tím ztratí dříve výhodnější nabídka konkurentů hlavní výhodu. Tak to dopadá, když je slabý regulátor a trh a ceny reguluje nejsilnější operátor,“ říká Miroslav Řezníček z Contactelu.

Konkurenti Telecomu proto chtějí změnu. „Cenové rozhodnutí ČTÚ je nesmyslné, jsou v něm chyby. Ceny mají platit až za tři měsíce a doufáme, že je do té doby zruší. V tomto směru podnikáme kroky,“ říká šéf Czech OnLine Michael Fried.

Doposud není jasné, kolik bude stát vytáčené připojení k internetu, které stále využívá největší počet domácností. Telekomunikační úřad snížil poplatky pro konkurenty Telecomu a těm kvůli tomu spadnou příjmy v některých případech až na polovinu.



agregace rychlost starý model nový model sleva 1:50 Plus 256/64 kbit/s, 2GB 507 350 31 % 1:50 Plus 512/128 kbit/s, 3GB 707 452 36 % 1:50 Plus 1024/256 kbit/s, 6GB 961 652 32 % 1:50 Plus 512/128 kbit/s, 10GB 917 485 47 % 1:50 Plus 1024/256 kbit/s, 20GB 1381 718 48 % 1:50 Various 128/64 kbit/s, 2GB 304* 1:50 Various 512/128 kbit/s, 5GB 462* 1:50 Various 1024/256 kbit/s, 10GB 671* 1:50 Various 2048/256 kbit/s, 15GB 1185* 1:20 Extra 256/64 kbit/s 1252 773 38 % 1:20 Extra 512/128 kbit/s 2087 1417 32 % 1:20 Extra 1024/256 kbit/s 3613 2577 29 % 1:20 Extra 2048/256 kbit/s 5560 * * ceny platí od 1.6.2005