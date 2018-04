Prázdninové novinky EREMESu

Dlouho jsem se rozmýšlel na názvem tohoto článku, neboť to o čem zde hodlám psát není vlastně nic moc nového, ale kdo by si na druhou stranu prečetl článek s titulkem "Vše při starém". Navíc jsme si zvykli v oblasti sítě ERMES býti vděční i za maličkou změnu, sic nemusí pršet, stačí když kape. Novinku nám neprináší tradičně nikdo jiný než jediný provozovatel celostátních pagingových sítí u nás - Radiokontakt OPERATOR. Jedná se o tzv. profilované zájmové informacní služby. Tedy o jednu z vlastností, již má prinášet dle sloganu AMS (Advanced Messaging System) - pagingové služby nové generace.

Pokud však nahlédnete na realizaci této vlastnosti AMS společnosti Radiokontakt OPERATOR zjistíme, že na tom nemají žádnou zásluhu. Na www stránce RKO informující o této novince najdete akorát webový rozcestník na www servery, jež jsou ochotny zadarmo zasílat informace libovolného druhu. Najdete tu tedy informace o radarech a policejních hlídkách na silnici v podání www.radary.cz, informace o nove nabízených realitách (www.reality.cz, informace o promítaných filmech (www.kina.cz) a další na Radiokontaktu OPERATOR nezávislé informacní zdroje.

Z těchto nezávislých zdrojů si pak principem konkrétním www stránkám vlastním objednáte zprávy na adresu vašeho operátoru, tedy ve formě xxxxxx@operator.cz.

Tuto možnost jste samozřejmě měli i dříve, pokud pagingová služba jež si platíte má možnost prijímat zprávy ve formě emailu a v tomto směru se tedy o žádnou novinku nejedná. RKO tedy pouze přehledně sepsal několik z nich.

Kromě této informace bych se chtěl podělit ještě o jeden svůj pocit, který též vylepšuje postavení pagingu u nás a s výše zmíněnou informací asi souvisí. Odpůrci pagingu a příznivci mobilů často tvrdí, že co jim poskytuje paging, mají k dispozici v podobe SMS zpráv na mobilním telefonu. V poslední době se však dorucování SMS zpráv z veřejných Internetovských bran a emailů výrazně zhoršuje. U Eurotelu jsme na to byli zvyklí, notifikace na email nám dojde někdy druhý den. Nově se však služba SMS z Internetu zhoršuje poslední dobou i Radiomobilu a prodlevy mezi odesláním a príjmem SMS zprávy skrz Internet se počítají spíše na hodiny. Může to mít souvislost s nárustem obliby SMS zpráv a s limitovanou kapacitou SMS center.

Oproti tomu kapacita ERMESu je v tomto ohledu na velké množství zpráv připravena. Radiokontakt OPERATOR garantuje vyslání zprávy do jedné minuty a vy ji tedy do minuty obdržíte (pokud zrovna nebudete mimo signál). Pokud tedy začínáte být nespokojeni s rychlostí doručování SMS zpráv, porozhlédněte se po alternativě!!!