Prázdninové MMS? Zkuste předplacené karty

Jste majitelé Oskarty? Máte telefon s foťákem a chcete posílat přátelům fotky z dovolené? Máte celkem smůlu. Nejjednodušší řešení vašeho problému je pořídit si předplacenou kartu od T-Mobile nebo Eurotelu. Služby těchto dvou operátorů již zahrnují jak MMS roaming, tak WAP přes GPRS už i na GO a TWISTkartě.

T-Mobile

Od pondělka nabízí T-Mobile novou službu pro uživatele TWIST karet. Všichni operátoři se snaží nalákat zákazníky k posílání MMS, ale každý to dělá jinak. Pro majitele TWIST karet to znamená, že budou moci až do konce srpna moci posílat MMS ze zahraničí za stejnou cenu jako doma, což znamená, že jedna MMS vyjde na 10 korun.

Twist GPRS Roaming Ceny včetně DPH Max. objem přenesených dat Internet 0,25/kB 100 kB WAP 1,67/kB 10 kB Denní sazba 0 0

Eurotel

Eurotel je natom podobně jako T-Mobile. MMS stojí v Česku stejně jako v zahraničí 9,50 Kč. V datových službách se liší v tom, že nemá pevnou sazbu, ale platíte podle podmínek roamujících operátorů. Pro vychloubání s prázdninovými zážitky se hodí i služba MMS Pohled, která doručí adresátovi klasický papírový pohled, na kterém je vytištěna vaše fotografie. Takovýto žertík vás přijde na 19,90 Kč + cena MMS.

Oskar

Oskar zatím žádné datové ani MMS služby v cizině neposkytuje a patrně asi ani nebude. K roamingu ale zase nabízí celkem vtipně vyřešenou roamingovou kalkulačku. Nehledě nato, že si ceny roamingu z vámi zvolené země můžete nechat poslat na telefon jak SMS.