Pražané marně čekali na objednané SMS jízdenky. Mohli dostat i pokutu

Problém se týkal jen těch zákazníků, kteří využívají služeb operátora T-Mobile. U ostatních poskytovatelů problém nevznikl.

"Během pondělních dopoledních hodin jsme zaznamenali závadu na jednom z našich systémů, který má na starosti SMS jízdenku. Proto docházelo k nedostupnosti SMS jízdenek či zpožděnému doručování. Nyní by již závada měla být odstraněná," uvedl pro zmíněný deník Jiří Janeček z tiskového oddělení operátora T-Mobile.

Lidé mohli dostat i pokutu

Deník na chybu přišel náhodou. "Redaktor deníku Metro v pondělí ráno marně čekal na SMS jízdenku, když se rozhodl jet do práce městskou hromadnou dopravou," uvádí v dnešním vydání. Jízdenka prý redaktorovi nakonec dorazila až po třech hodinách, a to s již prošlou platností.

Podle Evy Dydové z oddělení komunikace Dopravního podniku to není ojedinělá situace. "Může se to stát," vysvětlila Metru.

V případě, že by redaktora v tu chvíli kontroloval revizor, mohl podle Dopravního podniku dostat i pokutu. V přepravních podmínkách totiž doslova stojí, že "cestující využívající SMS jízdenku je povinen nastoupit do vozidla nebo vstoupit do přepravního prostoru (...) s již přijatou platnou SMS jízdenkou na svém mobilním telefonu."

Domoci se lze jen ceny za jízdenku

"Revizor je v tomto případě v právu a může udělit pokutu," řekla dále Metru Dydová. Podle jejího kolegy Ondřeje Pečeného však při případné reklamaci nemá zákazník právo na navrácení pokuty, ale pouze ceny SMS jízdenky. Tedy 26 korun.

Podle něj totiž vznikla chyba na straně dodavatele služby a Dopravní podnik za takové situace neručí. Firma tedy při řešení takové situace postupuje podle platného přepravního řádu a cestující bez přijaté SMS jízdenky je považován v přepravním prostoru za "černého pasažéra".