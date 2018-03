Právo opravit si mobil řeší Applu a Googlu pod okny. Firmám se to nelíbí

Právo na opravu by mělo změnit situaci, kdy je v současnosti prakticky nemožné si podomácku opravit telefon. Součástí zákonů, které nyní řeší hned 17 amerických států, by byl například zákaz omezování lidí v zásazích do jejich zařízení a nutná podpora pro společnosti třetích stran, které nabízejí servis telefonů.

Kalifornie je klíčová

Důležitý vývoj v tomto směru přišel nyní, kdy se zákon s právem na opravu začal projednávat i v Kalifornii. Ta je totiž sídlem hned dvou zásadních firem vyrábějících smartphony - Apple a Google. Pokud by právě zde takový zákon prošel, byl by to zásadní průlom nejenom v tomto státě, ale i pro celý svět.

Současná situace je totiž taková, že pokud vlastníte iPhone a něco se vám na něm rozbije, máte jednu jedinou možnost - odnést jej do oficiálního servisu, kde vám jej vymění nebo opraví. Nemůžete si telefon rozmontovat sami (ztratíte záruku) a nebo jej odnést do neoficiálního servisu (ztratíte záruku). Český trh je v tomto ohledu nicméně trochu specifický v tom, že zde Apple nemá oficiální zastoupení, opravy včetně těch záručních, se tak řeší přes autorizované prodejce.

Ve chvíli, kdy si mobil chcete podomácku opravit, potřebujete pak nejenom patřičné vybavení (lepidla, speciální šroubováky), ale mnohdy se k odlepování krytů telefonů s unibody konstrukcí používají přístroje, které jsou drahé a pro běžné uživatele nedostupné.

Pokud by takový zákon prošel právě třeba v Kalifornii, znamenalo by to výrazné změny přístupu výrobců k zákazníkům i změny v konstrukci telefonů. Náhradní součástky i nástroje k opravám by musely být dostupnější jak pro uživatele, tak pro běžné servisy a hlavně by takový zásah do telefonu neznamenal automatickou ztrátu záruky.

Firmy se budou bránit

Proti tomuto zákonu se ve Spojených státech už ohradily firmy jako Microsoft, Apple nebo telekomunikační společnost AT&T. Ve chvíli, kdy se začne projednávat v Kalifornii, která je sídlem spousty velkých technologických firem, se očekává, že boj ještě více zesílí.

Za vším pochopitelně stojí obavy, že ve chvíli, kdy si zákazník bude moci opravit telefon doma, nebude mít tak silnou potřebu si pořizovat nový. Například opravy v autorizovaných servisech Applu bývají zpravidla natolik nákladné, že už je lepší si rovnou pořídit telefon nový.

Zastánci práva na opravu dále upozorňují, že možnost si telefon opravit sám jednak šetří peníze a zadruhé redukuje množství elektronického odpadu. Více informací prezentuje hnutí Repair Association na stránkách Repair.org.