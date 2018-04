Palm III v roli asistenta příslušníků hasičského záchranného sboru v akci, tak to tu ještě nebylo.

Musím se přiznat. O tom, co všechno musí hasiči při záchranných akcích vědět nebo jaké informace musí mít neustále při sobě moc nevím.

Představte si výjezd hasičů k likvidaci škody z havarované cisterny, po ventil naplněné neznámou látkou. Jak škodu zlikvidovat, koho upozornit, koho požádat o spolupráci, co všechno zajistit. No to je úkol ušitý přímo na míru pro Palm III.

Právní předpisy, vyhlášky, směrnice a postupu pro likvidace různých havárií, příslušná telefonní čísla, to všechno může mít velitel zásahu u sebe v malé krabičce a na dosah několika doteků tužky.

Další okruh uživatelů Palm III se rýsuje na obzoru. Zatím Vám přináším první "vlaštovky" ve formě čtyř zákonů, které mají něco společného s touo problematikou.

Pište a posílejte dál, rozšiřte právnický koutek, ať zde mohu zákony přidávat. Napište mi, o které máte zájem.



Připravuji: Napište si





Nejprve je třeba Váš Pilot/PalmPilot/Palm III vybavit příslušným programem, které umí číst stránky ve formátu DOC. Abyste nemuseli pracně hledat na WEBu, nachystal jsem tady jeden pro Vás.



Jmenuje se AportisDoc. Pokud chcete, můžete ukázat ZDE a stáhnout si jej. (35kB)



Po vybalení z archivu ZIP si pomocí HotSyncu natáhněte tuto aplikaci do Vašeho PalmPilota. Bližší informace najdete také ZDE



Klikněte myší na ten zákon, který si potřebujete stáhnout.



Po stažení si musíte zákoník vybalit ze ZIP archivu a následně si jej můžete pomocí HotSyncu natáhnout do Pilota. AportisDoc si ho sám najde a zobrazí v seznamu.



V případě dotazů máte k dispozici náš PilotClub

Máte zájem o další zákony ve formátu DOC?









