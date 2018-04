Právní bitva století: Apple a Samsung si jdou po krku po celém světě

Sporů mezi Samsungem a Applem je nepočítaně. Obě firmy se vzájemně žalují za porušování různých duševních vlastnictví, ale soudí se i kvůli slovíčkaření. V dnešní době není takřka možné kompletně zmapovat všechny spory a detailně vysvětlit, o co v nich jde.

Ty základní jsou ale jasné a nepatří mezi ně jenom v poslední době mediálně nejvíce viditelné spory v Německu a Nizozemsku. Právě sporům v řadě dalších zemí, jako je Francie, Velká Británie, USA, Austrálie nebo Japonsko, se budeme v článku věnovat především.

O tablety jde až v první řadě

Nejprve ale krátká aktualizace týkající se německého sporu o design tabletů. Soud v Düsseldorfu potvrdil před časem platnost předběžného opatření a začíná hlavní přelíčení. Objevily se informace, že předběžné opatření mohou prodejci v Německu obejít, protože zákaz prodávat platí pouze pro Německou pobočku a mateřskou firmu. Jenže mateřská firma například může tablety prodat maloobchodnímu řetězci s nadnárodní působností a ten by mohl tablet dovézt i do Německa.

Jiní prodejci se mohou rozhodnout pro individuální dovoz. Taková situace sice může nastat, ale je velmi pravděpodobné, že Apple bude takové jednotlivé případy napadat a ještě pravděpodobnější je, že soud jeho požadavkům vyhoví. Proto opravdu nelze očekávat, že by se tablety Galaxy Tab začaly v Německu prodávat ve větší míře.

Samsung se mezi tím (podle očekávání) odvolal proti předběžnému opatření k soudu vyšší instance. Ten by měl ve zrychleném řízení rozhodnout zhruba během jednoho až tří měsíců. Celkový výsledek řízení je poměrně důležitý. Může totiž nepřímo ovlivnit i výsledky sporů v řadě dalších zemí. Nutno podotknout, že tak přísné jako v Německu zatím soudy vůči Samsungu nikde nebyly.

Začalo to v USA

Asi největší spory, které Apple a Samsung vedou, se týkají klíčového amerického trhu. Tamní spor je totiž kombinací německého sporu o design a nizozemského sporu o technologické patenty. V USA se firmy vzájemně napadají u tří různých soudů a komisí. Těmi jsou soud v Kalifornii, v Dellaware a u International Trade Comission, která může zakázat dovoz výrobků vybrané společnosti do USA. Paradoxní je fakt, že i v tomto případě se firmy žalují navzájem a zákaz prodeje by se tak teoreticky mohl dotknout i Applu.

Firmy ve vzájemných sporech argumentují řadou patentů na různé technologie: ať už jde o technologie využívané v uživatelských prostředích dotykových mobilů, nebo o technologie síťové. U patentů ale spory nekončí. Apple argumentuje také dvěma designovými průmyslovými vzory: jedním týkajícím se designu tabletů, druhým designu iPhonu. Ve hře jsou i různé ochranné známky, ale třeba také podoby obalů jednotlivých produktů. Jednoduše, firmy proti sobě používají cokoli, co uznají za vhodné.

Samsung mimochodem na první americký spor vyvolaný Applem u soudu v Kalifornii reagoval žalobami na porušování patentů v Koreji, Japonsku a Německu (v tomto případě u soudu v Mannheimu). Následovaly žaloby ze strany Samsungu v Anglii a Itálii. Spory v USA se mohou v praxi dotknout celkem osmi smartphonů a dvou tabletů.

Rychlé přenesení do světa

Americký spor, který stál asi úplně na začátku současné bitvy, se začal postupně přenášet do celého světa. Jedním ze starších světových sporů je spor v Austrálii. Tam Samsung nezačal své tablety raději ani prodávat. Apple tamní soudy opět žádá o opatření, které by prodej tabletů Samsung (především modelu Galaxy Tab 10.1) v Austrálii zakázalo. Australský soud je ale v posledním kroku tvrdý směrem k Apple.

Soudkyně Benettová, která tamní spor řídí, totiž po Apple chce prodejní čísla iPadu v USA nebo Velké Británii. Samsung o tato čísla požádal, protože argumentuje tím, že jeho tablety vůbec prodeje iPadu 2 nijak neohrožují a produkty vlastně cílí na jinou skupinu zákazníků. Právníci Apple ale naopak tvrdí, že zjevná podobnost produktů po stránce vzhledové i funkční nutně musí znamenat, že tablety Samsungu iPadu sebraly velké množství zákazníků. Soudkyně tedy po Applu žádá data, aby mohla obě strany rozsoudit. Zároveň ale zdůraznila, že Apple nebude k vydání čísel nutit a že tato čísla rozhodně nepředá Samsungu.

Dalším zámořským sporem je tahanice v Japonsku. Zatímco Samsung tam Apple žaluje kvůli porušování patentů, Apple opět žádá soud v Tokiu o zastavení prodejů konkrétních produktů Samsungu. Tentokrát jde o mobilní telefony Galaxy S, Galaxy S II a také o původní tablet Galaxy Tab 7, kterého se vlastně žádný jiný spor konkrétně netýká.

Krom zákazu prodeje těchto produktů žádá Apple po Samsungu asi 1,3 milionu dolarů jako odškodné. Pikantní na celé záležitosti je fakt, že v průběhu sporu začal japonský operátor prodávat tablet Galaxy Tab 10.1, kterého se japonský spor zatím vůbec netýká a o který se tak oba výrobci bijí v Německu. Odhadovat vývoj v japonské kauze zatím není možné, soud teprve probíhá.

Nejaktuálnějším patentovým sporem je v celé této kapitole žaloba, která nás opět vrací do Evropy. Tentokrát konkrétně do Francie, kde Samsung nově žaluje Apple za porušování trojice technologických patentů. Rozhodnutí nelze čekat dříve než v prosinci letošního roku. Ostatně, poměrně dlouhé lhůty jsou společné všem sporům a je téměř jasné, že současná bitva se potáhne několik let.

Dohady o slovíčka ale i krádež informací

A to se firmy nesoudí jenom kvůli patentům. Firmy se například utkaly u britské Advertising Standards Authority, tedy jakési rady pro reklamu, kvůli inzerátům na své produkty. Jak Apple, tak Samsung totiž v inzerátech tvrdí, že právě jejich smartphone (v případě samsungu je to Galaxy S II) je ten nejtenčí na britském trhu. Ve sporu šlo o hrb, který má Samsung Galaxy S II ve své spodní části.

Zatímco iPhone 4 má tloušťku 9,3 mm po celé ploše, Galaxy S II se pouhými 8,71 mm chlubí jen asi v 80 % povrchu. Spodní část telefonu je tlustší: maximálně 9,91 mm. ASA uznala, že iPhone 4 je tenčí než Galaxy S II, a proto právě Apple smí svůj přístroj v inzerátech označovat přídomkem nejtenčí. Pochopitelně do té doby, než jej někdo překoná.

Samotné vztahy mezi firmami ale místy vyšetřují i úřady a orgány činné v trestním řízení. V USA tak momentálně probíhá soudní spor, ve kterém je manažer společnosti Primary Global Research LLC obžalován z toho, že Samsungu za úplatu prozradil data o připravovaném prvním iPadu. Korejská firma se prý zajímala především o to, jaké množství hodlá Apple svého produktu prodat. A protože PGR prováděla pro Apple analýzy trhu, měla firma k plánům kalifornské společnosti přístup. Bývalý manažer Samsungu Suk-Joo Hwang minulý týden před soudem vypověděl, že Samsung vyplatil Jamesi Fleishmanovi za informace částku 38 000 dolarů. Hwan byl za své svědectví v tomto případu odměněn imunitou.

Běh na dlouhou trať

Spory se potáhnou velmi dlouho a je otázkou, zda z nich především pro korejskou firmu existuje snadné východisko. Jistě, Apple firmu napadá kvůli porušování práv duševního vlastnictví. Jedním z hlavních důvodů, proč je ale Apple vůči Samsungu tak tvrdý je fakt, že považuje Samsung za svého nejvážnějšího konkurenta jak na poli chytrých mobilů, tak na poli tabletů. Za zmínku také jistě stojí fakt, že všechny stížnosti ze strany Apple napadají pouze androidí modely Galaxy.