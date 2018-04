Pravidla výběrového řízení

Pokud každý přímý vlastník ve skupině má veškerou Majetkovou účast v Subjektu, s nímž je v přímém vztahu, má se za to, že První vlastník má prostřednictvím prostředníka nebo řetězu prostředníků veškerou Majetkovou účast v Posledním vlastněném subjektu.

(Příklad, pouze pro ilustrační účely: Společnost B vlastní veškeré akcie ve Společnosti C. Společnost C vlastní veškeré akcie ve Společnosti D. Společnost D je jediným společníkem v české společnosti s ručením omezeným ( " Společnost E " ). Společnost B nebo C může být Prvním vlastníkem a Společnost D nebo E může být Posledním vlastněným subjektem. V takovém případě bude Společnost B považována za nepřímého vlastníka veškerých akcií ve Společnosti D a všech obchodních podílů ve Společnosti E. Společnost C bude považována za nepřímého vlastníka všech obchodních podílů ve Společnosti E.)

Pokud jeden z přímých vlastníků ve skupině má určitou část z celkové Majetkové účasti v Subjektu, s nímž je v přímém vztahu, a pokud každý jiný přímý vlastník ve skupině má celou Majetkovou účast v Subjektu, s nímž je v přímém vztahu, má se za to, že První vlastník má onu část z celkové Majetkové účasti v Posledním vlastněném subjektu prostřednictvím prostředníka nebo řetězu prostředníků.

(Příklad, pouze pro ilustrační účely: Společnost F vlastní 20% akcií ve Společnosti G, která vlastní 100% akcií ve Společnosti H, který vlastní 100% akcií ve Společnosti I. V takovém případě je Společnost F považována za nepřímého vlastníka 20% akcií ve Společnost I.)