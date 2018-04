Pravidla soutěže Vyhrajte HTC One s Vodafonem

A. Obecná ustanovení

1. Soutěž "O HTC One v Karlových Varech" (dále také jen "soutěž") probíhá v Karlových Varech 4. července 2013.

2. Účastníkem soutěže se stává každý čtenář mobil.idnes.cz/iDNES.cz, fanoušek facebookových profilů mobil.idnes.cz a Vodafone CZ a Twitter profilu Vodafone CZ, který akceptuje pravidla soutěže a bude jedním ze dvou prvních účastníků, kteří se dostaví na předem určené místo. Účastníci mladší 18 let se mohou soutěže účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Souhlas zákonného zástupce je soutěžící mladší 18 let povinen předložit na vyžádání organizátora soutěže kdykoliv v průběhu soutěže či před předáním výhry.

3. Organizátorem soutěže je obchodní společnost MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 45313351, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B/1328 (dále jen "MAFRA") a partnerem soutěže je Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (dále jen "Vodafone").

4. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci společností MAFRA a Vodafone.

5. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

6. MAFRA si vyhrazuje právo úpravy pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.

7. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

8. Ve sporných případech soutěže si MAFRA vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

9. Výhorou v soutěži je mobilní telefon HTC One od Vodafone. Soutěžící obdrží cenu ihned na soutěžním místě po vyhlášení výsledků.

10. MAFRA zprostředkuje čtenářům iDNES.cz na stránkách magazínu mobil.idnes.cz článek o soutěži, článek o vyhlášení soutěže a informace o vítězi.

11. Vodafone a MAFRA jsou oprávněni zveřejnit videozáznam, fotografie, jména, příjmení a města bydliště soutěžících na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

12. Účastník soutěže tímto poskytuje MAFRA a Vodafone souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně další údaje, které účastník soutěže společnosti MAFRA poskytl, zpracovávala pro marketingové účely, tedy za účelem nabízení obchodu a služeb.

Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje oběma shora uvedeným společnostem souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využily pro potřeby šíření nevyžádaných obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

B. Předání výher

1. Výhry soutěžící obdrží ihned osobně.

V Praze 3. 7. 2013