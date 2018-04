Pravidla soutěže Toulavý smartphone

A. Obecná ustanovení

1. Soutěž "Toulavý smartphone" (dále také jen "soutěž") probíhá na území České republiky v době od 2. října do 3. listopadu 2012.

2. Účastníkem soutěže se stává každý čtenář Mobil.cz/iDNES.cz, fanoušek facebookových profilů Mobil.cz a Vodafone CZ a Twitter profilu Vodafone CZ, který akceptuje pravidla soutěže, přihlásí se níže stanoveným způsobem do soutěže a bude jedním ze tří prvních účastníků, kteří se v každém z osmi kol dostaví na předem určené místo. Účastníci mladší 18 let se mohou soutěže účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Souhlas zákonného zástupce je soutěžící mladší 18 let povinen předložit na vyžádání organizátora soutěže kdykoliv v průběhu soutěže či před předáním výhry.

3. Organizátorem soutěže je obchodní společnost MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 45313351, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B/1328 (dále jen "MAFRA") a partnerem soutěže je Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (dále jen "Vodafone").

4. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci společností MAFRA a Vodafone.

5. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

6. MAFRA si vyhrazuje právo úpravy pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.

7. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

8. Ve sporných případech soutěže si MAFRA vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

9. Každý účastník se může zúčastnit jen jednoho z osmi kol soutěže. Tři soutěžící z každého kola, kteří se na vyhlášené soutěžní místo dostaví jako první, automaticky postupují do velkého finále. Zbylých 15 soutěžících bude doplněno na základě znalostní soutěže, kterou vyhlásí redakce Mobil.cz v jednom ze svých článků. MAFRA si vyhrazuje právo účastníka odmítnout.

10. V každém kole budou soutěžící, kteří se dostaví na soutěžní místo jako první tři, soutěžit o ceny. Vítěz získá mobilní telefon, druhý a třetí soutěžící obdrží reklamní předměty od MAFRA a Vodafone. Soutěže na místě proběhnou v následujících disciplínách a vždy vyhrává soutěžící s nejrychlejším časem:

Čtení QR kódu



Poznávání písně pomocí aplikace



Vyhledávání informací na internetu



Poznání starých mobilů



Kdo za 59 vteřin vyfotí co nejvíce hodin či hodinek, vyhrává



Kdo nejrychleji napíše bezchybně text zadaný text SMS a odešle jej na dané číslo, vyhrává



Kdo jako první napíše správně předvolby tří zemí, do kterých mohou zákazníci Vodafonu volat v rámci volných jednotek, vyhrává



Kdo uběhne 50 metrů za nejméně vteřin, vyhrává

11. Účastníci velkého finále budou soutěžit o hlavní výhru - mobilní telefon Samsung Galaxy SIII. Soutěž proběhne v rámci paintballového turnaje, jehož organizátorem je Mafra. Vítěz získá mobilní telefon Samsung Galaxy SIII, další účastníci obdrží věcné ceny od MAFRA a Vodafone.

12. Výhrami v soutěži jsou mobilní telefony od Vodafone a věcné dary od MAFRA a Vodafone. Soutěžící obdrží ceny ihned na soutěžním místě po vyhlášení výsledků.

13. MAFRA zprostředkuje čtenářům iDNES.cz na stránkách magazínu Mobil.cz reportáže o jednotlivých kolech soutěže a o velkém finále. Na každé soutěžní kolo budou čtenáři Mobil.cz, fanoušci facebookových profilů Mobil.cz a Vodafone CZ a Twitter profilu Vodafone CZ upozorněni nejméně 24 hodin před začátkem soutěžního klání na místě soutěže.

14. Výhry nad 10 000 Kč představují částku po zdanění srážkovou daní. Srážkovou daň odvede Mafra.

B. Základní mechanismus soutěže

1. Soutěž bude probíhat na území České republiky v době od 1. října do 3. listopadu 2012 včetně.

2. Soutěž bude mít osm jednotlivých kol, každé bude probíhat v jiném městě České republiky. Jednotlivá soutěžní města budou oznámena minimálně 24 hodin před začátkem soutěžního kola. V momentě zahájení soutěžního kola budou zveřejněny konkrétní indicie místa (fotografie místa na facebookových profilech Mobil.cz a Vodafone CZ a Twitter profilu Vodafone CZ), kde soutěž probíhá. Zveřejněním této informace soutěžní kolo začíná.

3. Úkolem soutěžících je dostavit se co nejdříve na soutěžní místo podle indicií zveřejněných na portálu Mobil.cz, Facebookových profilech Mobil.cz (https://www.facebook.com/pages/Mobilcz-Vše-o-mobilech-operátorech-a-telekomunikacích/44867889279) a Vodafone CZ (http://www.facebook.com/VodafoneCZ) a Twittru Vodafone CZ (http://twitter.com/Vodafone_CZ). Od zveřejnění indicie čeká MAFRA na první tři soutěžící, a to nejvýše 60 minut od zveřejnění nápovědy a zároveň maximálně 30 minut od příchodu prvního soutěžícího. První tři účastníci, kteří se dostaví na soutěžní místo, budou soutěžit o hlavní cenu - mobilní telefon. V případě, že do 1 hodiny od okamžiku zveřejnění indicie nedorazí ani jeden soutěžící, výhru nezíská žádný soutěžící, soutěžní kolo končí a výhra nebude udělena. Pokud by v soutěžním úkolu došlo ke shodě pořadí, rozhoduje jako druhý parametr dřívější příchod na místo soutěže po zveřejnění indicie.

4. V každém z osmi kol platí: Vítěz, který se umístí na prvním místě, obdrží od společnosti Vodafone, výhru v podobě jednoho z níže uvedených mobilních telefonů:

Samsung Galaxy Ace La Fleur

HTC Desire C

Sony Ericsson Xperia Ray

BlackBerry Curve 9320

Huawei Ascend G300

Nokia Lumia 610

Soutěžící, kteří se umístí na druhém a třetím místě, získají reklamní předměty od MAFRA a Vodafone.

Vítěz velkého finále v podobě paintballového turnaje obdrží výhru v podobě mobilního telefonu Samsung Galaxy SIII. Výhru dodá partner soutěže, společnost Vodafone. Další účastníci velkého finále obdrží od MAFRA a Vodafone reklamní předměty.

5. Jména a příjmení výherců zveřejní MAFRA na internetových stránkách soutěže vždy po skončení jednotlivého soutěžního kola. Vodafone a MAFRA jsou oprávněni zveřejnit videozáznam, fotografie, jména, příjmení a města bydliště soutěžících na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

6. Účastník soutěže tímto poskytuje MAFRA a Vodafone souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně další údaje, které účastník soutěže společnosti MAFRA poskytl, zpracovávala pro marketingové účely, tedy za účelem nabízení obchodu a služeb.

Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje oběma shora uvedeným společnostem souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využily pro potřeby šíření nevyžádaných obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

D. Předání výher

1. Výhry soutěžící obdrží ihned po skončení jednotlivých soutěžních kol i velkého finále osobně.

Tato pravidla soutěže a ankety budou umístěna po celou dobu platnosti soutěže a ankety na: http://mobil.idnes.cz/pravidla-souteze-toulavy-smartphone-dwq-/mob_tech.aspx?c=A120920_162510_mob_tech_jm

V Praze dne 27. 9. 2012