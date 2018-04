Pravidla soutěže Najdi Vodafone Turbo Internet

A. Obecná ustanovení

1. Soutěž „Najdi Vodafone Turbo Internet“ (dále také jen „soutěž“) probíhá na území České republiky v době od 21. 3. 2015 00:10 do 22. 3. 2015 23:59.

2. Účastníkem soutěže se stává každý čtenář MOBIL.iDNES.cz, fanoušek facebookových profilů MOBIL.iDNES.cz a Vodafone CZ a Twitter profilu Vodafone CZ, který akceptuje pravidla soutěže. Účastníci mladší 18 let se mohou soutěže účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Souhlas zákonného zástupce je soutěžící mladší 18 let povinen předložit na vyžádání organizátora soutěže kdykoliv v průběhu soutěže či před předáním výhry.

3. Organizátorem soutěže je obchodní společnost MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 45313351, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B/1328 (dále jen „MAFRA“) a partnerem soutěže je Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (dále jen „Vodafone“).

4. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci společností MAFRA a Vodafone.

5. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

6. MAFRA si vyhrazuje právo úpravy pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.

7. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

8. Ve sporných případech soutěže si MAFRA vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

9. Vyhlášení soutěže proběhne na stránkách MOBIL.iDNES.cz do 27. března 2015.

10. Výhrami v soutěži je mobilní telefon od Vodafone pro první místo a dvě mobilní datová připojení na SIM na měsíc zdarma pro soutěžící na druhém a třetím místě. Soutěžící obdrží ceny ihned po vyhlášení výsledků. Výhry předá / odešle soutěžícím společnost Vodafone.

11. Výhry nad 10 000 Kč představují částku po zdanění srážkovou daní.

B. Základní mechanismus soutěže

1. Soutěž proběhne ve stanoveném období od 21. 3. 2015 00:10 do 22. 3. 2015 23:59. Cílem soutěže je vyfotografovat autoportrét (selfie) před jednou ze sedmi moravských a slezských pamětihodností: barokní zámek Valtice, brněnský hodinový stroj, barokní zámek Mikulov, Poutní kostel Svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky, jaroměřická Kalvárie a novorenesanční radnice v Krnově. Soutěžícím budou na stránce soutěže k dispozici souřadnice a mapa s vyznačenými místy. Soutěž bude vyhlášena na stránce MOBIL.iDNES.cz.

2. Každý soutěžící může vyfotografovat jeden autoportrét u každé pamětihodnosti. Fotografie musí mít pevně stanovený formát. Musí to být fotografie typu autoportrét (tzv. selfie), kdy je na snímku vidět zároveň pamětihodnost a tvář soutěžícího. Soutěžící mají na fotografii obrázkem, textem či jiným způsobem popsat Turbo Internet od Vodafonu.

3. Všechny soutěžní fotografie (minimálně jedna, maximálně sedm) pošlou autoři v průběhu soutěže, tedy nejdříve 21. 3. 2015 00:10 a nejpozději 22. 3. 2015 23:59 v jednom e-mailu na adresu soutez@technet.cz. Každý soutěžící může poslat jen jeden e-mail.

4. Z fotografií splňujících podmínky soutěže vybere odborná porota složená ze zástupců Vodafonu a redakce Mobil.iDNES.cz deset finálových snímků. Výherce cen pak určí hlasování čtenářů Mobil.iDNES.cz na stránkách Mobil.iDNES.cz ve středu 25. března 2015.

5. První cenou v soutěži je mobilní telefon Apple iPhone 6. Soutěžící na druhém a třetím místě získají mobilní datové připojení na SIM od Vodafone na měsíc zdarma.

5. Jména a příjmení výherců zveřejní MAFRA na internetových stránkách soutěže, nejpozději 27. března 2015. Vodafone a MAFRA jsou oprávněni zveřejnit videozáznam, fotografie, jména, příjmení a města bydliště soutěžících na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

6. Účastník soutěže tímto poskytuje MAFRA a Vodafone souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně další údaje, které účastník soutěže společnosti MAFRA poskytl, zpracovávala pro marketingové účely, tedy za účelem nabízení obchodu a služeb.

Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje oběma shora uvedeným společnostem souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využily pro potřeby šíření nevyžádaných obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

7. Tato pravidla soutěže a ankety budou umístěna po celou dobu platnosti soutěže a ankety na stránkách MOBIL.iDNES.cz.

V Praze dne 19. 3. 2015