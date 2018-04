Pravidla soutěže Chyť si LTE smartphone od O2

A. Obecná ustanovení

1. Soutěž „Chyť si LTE smartphone od O2“ (dále také jen „soutěž“) probíhá na území České republiky ve 14 hracích kolech a ve finálovém on-line kole v době od 11. 11. 2016 00:10 do 31. 12. 2016 23:59.

2. Účastníkem soutěže se stává každý čtenář MOBIL.iDNES.cz, fanoušek facebookových profilů iDNES.cz a O2 Czech Republic, který akceptuje pravidla soutěže. Účastníci mladší 18 let se mohou soutěže účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Souhlas zákonného zástupce je soutěžící mladší 18 let povinen předložit na vyžádání organizátora soutěže kdykoliv v průběhu soutěže či před předáním výhry.

3. Organizátorem soutěže je obchodní společnost O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4, IČ: 60193336, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. 2322 B (dále jen „O2“) a mediálním partnerem soutěže je obchodní společnost MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 45313351, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B/1328 (dále jen „MAFRA“).

4. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci společností MAFRA a O2.

5. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

6. O2 si vyhrazuje právo úpravy pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.

7. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

8. Ve sporných případech soutěže si O2 vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

9. Vyhlášení soutěže proběhne na stránkách MOBIL.iDNES.cz vždy po každém hracím kole.

10. Výhrami v soutěži jsou smartphony s podporou LTE od společnosti O2 a vouchery na zhlédnutí jednoho filmu v O2 Videotéce. V každém kole soutěže bude výhercům předáno 20 smartphonů a 10 voucherů na film v O2 Videotéce.

11. Výhry nad 10 000 Kč představují částku po zdanění srážkovou daní.

B. Základní mechanismus soutěže

1. Soutěž proběhne ve 14 hracích kolech a ve finálovém on-line kole od 11. 11. 2016 00:10 do 31. 12. 2016 23:59. Cílem soutěže je pořízení fotografie (společného snímku) s maskotem soutěže a odeslání fotografie na předem určenou internetovou stránku společně s tipem, jaký objem dat v gigabajtech přenesla mobilní síť O2 v den soutěže.

2. Finálové kolo proběhne on-line na stránkách Mobil.iDNES.cz a soutěžící pouze tipují, jaký objem dat v gigabajtech přenese mobilní síť O2 31. 12. V tomto kole se žádné fotografie neposílají ani nenahrávají. Finálové kolo bude probíhat od 25. 12. do 31. 12. 2016 23:59. Vyhlášení výsledků proběhne do 96 hodin po skončení finálového kola.

3. Maskot se bude pohybovat v předem uvedeném termínu v jednom ze čtrnácti měst České republiky. Konkrétní místo a čas, kde se maskot bude pohybovat, bude zveřejněno v čase zahájení soutěže na stránkách MOBIL.iDNES.cz, na facebookových profilech iDNES.cz a O2 Czech Republic

4. O každém soutěžním kole budou informováni čtenáři MOBIL.iDNES.cz, fanoušci facebookových profilů iDNES.cz a O2 Czech Republic nejdříve 28 a nejpozději 16 hodin před zahájením soutěžního kola.

5. Každý soutěžící může zaslat pouze jednu společnou fotografii s maskotem a jeden tip na objem přenesených dat v síti O2 v každém soutěžním kole.

6. Fotografie soutěžící nahrají do uvedeného formuláře na stránkách Mobil.iDNES.cz. Nejpozději však do půlnoci dne, v kterém se soutěžní kolo uskuteční.

7. Výhercem cen se stanou soutěžící, jejichž odhad objemu přenesených dat v mobilní síti O2 bude nejblíže skutečnosti, a to do vyčerpání cen pro jedno kolo. Mobilní telefon vyhraje v rámci každého kola soutěže dvacet nejlépe tipujících, voucher na zhlédnutí filmu v O2 Videotéce pak vyhraje dalších deset nejblíže tipujících. V případě, že si dva soutěžící tipnou stejné číslo, vyhrává ten, který formulář vyplnil dříve. Stejné ceny jsou určené i pro finálové kolo.

7. Výherci všech cen budou zveřejněni nejpozději do 96 hodin po ukončení soutěžního kola na stránkách Mobil.iDNES.cz a to včetně jejich soutěžních fotografií a jména. Všichni výherci obdrží od pořadatele informační e-mail, kde budou uvedeny detaily k předání výher. Předání výher bude možné na prodejnách operátora O2. Není možné výhry zasílat poštou nebo kurýrní službou, ani je předávat v sídle MAFRA a.s.

8. Účastník soutěže tímto poskytuje MAFRA a O2 souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a případně další údaje, které účastník soutěže poskytl, zpracovávaly pro marketingové účely, tedy za účelem nabízení obchodu a služeb, a to na dobu neurčitou.

Účastník soutěže potvrzuje, že byl informován o všech právech vyplývajících se zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů pro marketingové účely je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i další práva vyplývající z tohoto zákona. Zároveň bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat.

Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje oběma shora uvedeným společnostem souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využily pro potřeby šíření nevyžádaných obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

Účastník dále souhlasí s tím, že společnosti O2 a MAFRA jsou oprávněny uveřejňovat jejich fotografie zaslané v rámci soutěže v médiích, v propagačních materiálech společností O2 a MAFRA.

9. Tato pravidla soutěže a ankety budou umístěna po celou dobu platnosti soutěže a ankety na stránkách MOBIL.iDNES.cz.

V Praze dne 21. 12. 2016