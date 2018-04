Právě testujeme: Samsung SGH-N400

Pokud bychom hledali telefony, které řadí na první místo design a vlastnosti, jež zaručí jejich majitelům nepřehlédnutelnost, pak by se na přední místa seznamu jistě dostal Samsung SGH-N400. Ačkoliv nenabízí převratné technologie a nedrží se nejmodernějších trendů, všimne si ho každý, jakmile otevře flip. V tu chvíli se totiž ozve tiché zabzučení elektromotorku a z vrchní hrany přístroje se vysune tenká pěticentimetrová anténa. Když telefon překvapeně zavřete, anténa s dalším zavrněním opět zmizí v těle mobilu. Přestože jsme již o tomto přístroji psali v preview a věděli jsme o jeho specialitě, byli jsme z něj naprosto u vytržení.

Přesto se však nedá říci, že by Samsung SGH-N400 byl jen telefonem jednoho triku. Nelze mu upřít mnohé kvality, například velký zářivě modře podsvícený displej, ovládací čtyřsměrný joystick, volitelné přímo přístupné menu nebo elegantní screensavery. Také her má Samsung jako poslední dobou již tradičně dost. Naopak se však musíte smířit s tím, že jakkoliv byla vaše dráha spisovatele SMS zpráv nadějná, s tímto telefonem skončí. Klávesnice naprosto postačí pro všechny běžné úkony, ale psaní textovek je kvůli tvrdým klávesám a nepříliš rychlému zobrazování písmen ve srovnání s jinými telefony náročnější.

Snad nejlepším nápadem vývojářů Samsungu je jakési předmenu, které se zpřístupní v okamžiku, kdy otevřete flip a telefon se z pohotovostního stavu přepne na aktivní (tedy vypne screensaver, podsvítí displej a pochopitelně vysune anténu). Toto malé menu obsahuje čtyři položky zobrazené na displeji (v uspořádání dle vašeho přání), které jsou přímo přístupné pohybem joysticku do některé ze čtyř stran. Pochopitelně si můžete sami navolit, o které funkce půjde. Teprve pokud potřebujete od telefonu něco, co není v této zúžené nabídce, přesunete se stiskem jedné z kontextových kláves do plného menu. To je na displeji zobrazujícím stupně šedi velmi dobře graficky ztvárněné, nechybí samozřejmě ani animace.

Tolik tedy o prvních dojmech z telefonu Samsung SGH-N400. Svými schopnostmi se naprosto jasně řadí mezi stylové telefony, i když jeho funkce se vyrovnají některým manažerským přístrojům. Přestože N400 nenabízí nejmodernější technologie přenosu dat, jinak má vše, co může potřebovat i celkem náročný uživatel (např. záznamník, hlasové vytáčení a ovládání, úkolovník atd.). Nicméně se tento mobil jistě zapíše do paměti všech, kdo ho spatří, jako „ten mobil s vyjíždějící anténou“. A o to jistě Samsungu při najímání italského designéra Sergio Pininfarina šlo.

Recenze telefonu Samsung SGH-N400 vyjde na Mobil.cz po detailním prozkoumání telefonu v příštím týdnu.