Pravděpodobný nástupce Nokie N8 se ukázal na videu

Řecký server Techblog.gr zveřejnil video, na kterém redaktoři zkouší nedávno představenou Nokii 700. Na tom by nebylo nic zvláštního. Při zkoušce videopřehrávače se ale ukázalo, že v nové Nokii je uloženo video, zobrazující dosud nepředstavený model finského výrobce.

Podle serveru GSMArena.com by to měl být nástupce prozatím stále jedné z nejlepších symbianových nokií, modelu N8. Dosud neznámý telefon by měl nést označení 801. Elegantní mobil na videu zaujme displejem zasahujícím až k okrajům těla.

Displej připravované Nokie 801 by neměl mít již několik let neměnné rozlišení nHD, ale qHD (960 × 540 obrazových bodů). To by znamenalo značné vylepšení oproti současnému portfoliu symbianových nokií. Zobrazené prostředí telefonu na videu ukazuje přítomnost nového symbianu Belle.

Nokia by mohla nástupce modelu N8 představit na kongresu Nokia World, který začíná 26. října.