Pravda o petici za zachovani monopolu

Praha, 31. brezna 2000 - V ceskem Internetu jiz od 17. brezna nez dva tydny budi rozruch petice za zachovani monopolu Ceskeho Telecomu (drive SPT Telecom) na telekomunikacni sluzby, ktera se nachazi na internetove adrese www.neliberalizovat.cz

Autori petice se rozhodli vystoupit z anonymity. "Iritovalo nas, jak zavadejici argumenty pouzivali zastanci monopolu. Napadlo me tuto demagogii shrnout a nejakou formou poukazat na jejich absurditu," rika autor petice Petr Nachtmann. "Je tragicke, ze polopravdam tykajicim se telekomunikaci ochotne naslouchaji cesti politici a statni organy, napriklad Cesky telekomunikacni urad."

Kdyz bylo Nachtmannovi nabidnuto nabidnuto umisteni petice na serveru Netmag.cz, mel urcite pochybnosti, zda stranka nebude diky sve kontroverzni povaze jasnym cilem pro hackersky utok.

"Celou akci s www.neliberalizovat.cz jsme pojali jako test nasich sluzeb. Bylo nam jasne, ze podobna aktivita bude na ceskem Internetu silne nepopularni a proto se bude jiste mnoho lidi pokouset do nasich systemu probourat a tyto stranky zmenit - a v tomto ocekavani jsme nebyli zklamani, pokusu byla cela rada." rika Zbynek Pospichal, spravce webhostingoveho serveru, na nemz byly stranky www.neliberalizovat.cz umisteny. "Osobne jsem potesen, ze me ocekavani, ze ani jeden z techto utoku nebude uspesny, bylo naplneno. Svedci to o tom, ze strategie nasich sluzeb, postavena volne siritelnem software (operacni system Linux, WWW server Apache), avsak take na pomerne prisne bezpecnostni politice, je spravna."

Text petice sestaval z kratkeho uvodu a peti bodu, parodujicich nazory zastancu monopolu. "Je zajimave, ze 19. brezna vydal Cesky Telecom velmi demagogickou tiskovou zpravu, ve ktere na zaklade zavadejicich udaju tvrdil, ze naklady ceskych uzivatelu za pristup k Internetu jsou nizke, zhruba na urovni Spojenych statu. Tim stanovisko Telecomu v podstate odpovidalo 4. bodu petice, ktery uzivatele Internetu nejvice iritoval. Nelze se tomu divit, na absurdite 4. bodu jsem si dal obzvlast zalezet," poznamenava Petr Nachtmann

Parodie na dezinformace Ceskeho Telecomu tykajici se technickych stranek deliberalizace telekomunikaci byly zarazeny po konzultaci s odborniky vyznamneho alternativniho poskytovatele komunikacnich sluzeb, prazske spolecnosti Globix.

Nektere reakce Petra Nachtmanna trochu zaskocily: "Zaujalo me, ze mezi rozzlobenymi uzivateli Internetu, kteri nam spilali kvuli domnele podpore nenasytneho monopolu, se vyskytovalo i mnoho uzivatelu sluzby Internet On Line (IOL) Ceskeho Telecomu, kteri s timto monopolem de facto dobrovolne kolaboruji. Telecom na pripojeni k Internetu rozhodne monopol nema. Paradoxne navzdory tomu, ze Telecom patrne zcasti dotuje svoji internetovou sluzbu IOL pomoci prostredku ziskanych diky vysokym cenam za monopolni hlasove sluzby, kvalita internetoveho pripojeni je vyrazne nizsi nez kvalita u mnoha jinych poskytovatelu pripojeni. Uzivatele IOL si tedy za zvysene naklady na telefonicke pripojeni do Internetu zpusobene horsimi parametry site Telecomu mohou zcasti sami."

Jeste podivnejsi je, ze nekteri ctenari petice ji opravdu podepsali. "Domnivam se, ze se jedna o zamestnance ci akcionare Telecomu, o zerty vtipalku ci o dezorientovane lidi, kteri si spletli nasi petici s vazne minenou petici proti monopolu Telecomu," soudi Nachtmann.

