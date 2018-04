Praktické zkušenosti uživatelů GO karet s roamingem

Po návratu do Čech jsem se dotázal na Lince GO. Zde mi bylo operátorkou vysvětleno zhruba následující - domácí síť si po mém prvním přihlášení v cizině pamatuje, kde jsem se naposledy přihlásil, a každý příchozí hovor směřuje do této sítě. To je logické. Dále je logické, že když zjistí že v této síti nejsem dostupný (vypnutý telefon), vrátí hovor do mé hlasové schránky. Ale už není logické, že je za tuto operaci účtován mezinárodní poplatek. Protože mi volající, když jsem měl vypnutý telefon, nezanechal žádnou zprávu, bylo mi odečteno "jen" prvních 30 vteřin příchozího hovoru - tedy 15 Kč. Je možné, že kdyby si dotyčný povídal s mojí schránkou, byla by cena mnohem vyšší. Z toho je vidět, že oněch 60 Kč mi bylo odečteno jen proto, že jsem se přihlásil v cizině, vypnul telefon a někdo mi zkoušel v té době volat. Nedovolal se, nezanechal zprávu, ale peníze byly odečteny.

Jinak jak jsem již řekl - s vlastním telefonováním jsem byl spokojen a tímto dopisem bych chtěl jenom varovat - GO roaming je příjemná věc, ale momentálně velmi nebezpečná. Možná by bylo dobré uveřejnit tento článek nebo alespoň jeho část, aby lidé počítali s tímto rizikem.

Dalším mailem nás obdařil Janusz Bubik, který se omezil sice na kratší příspěvek, za to je velmi efektivní a vystihuje jeho zkušenosti s GO roamingem.

Jak je to s GO Roamingem ?

Chorvatsko, operator HR-CRONET 219-01 O.K. vcetne identifikace volajiciho, SMS prijem ANO, odesilani NE

Chorvatsko, operator VIPNET 219-10 V dobe nasi navstevy jeste nebyla roamingova smlouva podepsana a roaming nefungoval

Slovinsko, operator SI MOBIL 293-40 OK, SMS prijem ANO, odesilani nezkouseno

Slovinsko, operator MOBITEL 293-41 OK, nefunguje identifikace volajiciho, SMS prijem ANO, odesilani nezkouseno

Zajimavosti je, ze na pobrezi Chorvatska (poloostrov Istria) je slyset oba Italske posytovatele I-OMNITEL a I TELECOM. Bohuzel se k nim neda pripojit. A to jsem kdysi davno cetl, ze GSM signal 900 MHz muze fungovat jen do vzdalenosti neco nad 30 km ...

Posledním dnes zveřejněným příspěvkem bude mail od Martina Semráda

chtěl bych se podělit o zkušenosti s GO roamingem v Rakousku, Itálii, Slovinsku a Chorvatsku.

V Rakousku lze využívat GO roaming pouze na A maxu, na A jedničku se nezaregistruje, i když ET má smlouvu všemi třemi operátory. Connecta jsem zkoušet nechtěl ze dvou důvodů, nechtělo se mi přendávat SIM kartu do své 6150 a za druhé kdo by měl na GO dualni telefon :-)) Jednu věc doporučuji, pokud se vam nepodaří hned na hranicich zaregistrovat na A1 (protože tu nema A max. signal) nevolejte hned na GO linku a neřvěte na ně, že jim to nefunguje a počkejte až vjedete dále do "vnitrozemí", kde má A max. signal. Na A maxu funguje zobrazení čísla volajícího.

Itálie není take úplně bez problemu. Na I TIMu vše bez problémů. Nefunguje pouze identifikace volajícího, ale to nejde ani u normálního tarifu. Omnitel si vás zaregistruje, ale zapomeňte na to, že byste se někam dovolali, a že by se někdo dovolal vám, důvod neznam normální tarif na Omnitelu běží OK.

Wind (I88) nejde ET nemá podepsanou smlouvu.

Slovinsko Mobitel i SI Mobil jsou naprosto v pohodě, jenom na Mobitelu nejde identifikace volajícího.

Chorvatsko HR-Cronet je v pohodě naprosto ve všech směrech až na to, že je tato síť v turistickych oblastech často pretížena. HR-VIPNET nešel zaregistrovat ani s normalním tarifem i kdyz ET má smlouvu podepsanou.

Jinak obecně se dá říci, že je to velice příjemná služba pro GOaky a i cenově se dá v této oblasti srovnat s normalnim tarifem. Za 14 dní se protelefonovalo asi 500 korun, většinou na příchozích hovorech. Jednu věc bych, ale vytknul při volání někam, se zaúčtuje poplatek za zpětné volání i když se nakonec nedovoláte, tam kam chcete.