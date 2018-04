Praha v navigacích bude přesnější. Oranžová dodávka mapovala ulice

Mapy pro navigace musí být aktuální a přesné. Proto výrobci navigačního softwaru musí neustále projíždět celý svět a zaznamenávat veškeré změny. V oranžové dodávce společnosti Tele Atlas jsme si vyzkoušeli, jak takové vytváření map pro satelitní navigaci probíhá. Podobné dodávky pak křižují nejenom evropský kontinent ale i Asii, Afriku, obě Ameriky, Austrálii a dokonce některé oblasti Antarktidy.

Každá dodávka je pro její řidiče jakýmsi přechodným bydlištěm. Vedle technického zázemí, ke kterému se dostaneme později, zde nalezneme dvě pohovky, televizi, umyvadlo, skříně. Jde zkrátka o napodobeninu karavanu. To hlavní však na první pohled není vidět. V útrobách oranžového vozu se skrývají přístroje, které zaznamenávají data z "projížděk" světem. Jsou to diskové prostory o kapacitě stovek gigabajtů, na které se ukládají fotografie z kamer umístěných na střeše dodávky.

Kamer je po střeše rozmístěných celkem šest, a dokáží tak spolehlivě zachytit prostor několika metrů na jakoukoliv stranu od dodávky. Každodenní práce řidičů začíná spuštěním notebooku se speciálním softwarem. Nejde o nijak složitý proces.

"Veškeré systémy jsou nastaveny profesionálními techniky ještě v garážích Tele Atlasu. Není třeba, aby řidiči dodávky byli speciálně proškolení. Stačí zapnout program, nastartovat dodávku a jet," řekl nám jeden z řidičů.

Jakmile se vůz rozjede, kamery začnou v pravidelných intervalech fotografovat okolí a pomocí velmi přesné diferenciální GPS k jednotlivým fotografiím ukládat i souřadnice. Obrázky musí být v dobré kvalitě. Proto je zapotřebí, aby dodávka jela přiměřenou rychlostí (doporučuje se maximálně padesát kilometrů v hodině) a v solidním počasí. Na displeji notebooku pak řidiči vidí mapu, kudy mají jet. Červeně zbarvené silnice značí trasu, která ještě nebyla zmapována; zelené čáry představují již projetou krajinu.

Dodávka projela světem. A co dál?

Jakmile oranžová dodávka zmapuje tisíce kilometrů silnic a dálnic, na disku zůstanou kvanta bezejmenných fotografií spolu se souřadnicemi. Proces, který následuje, nás vcelku překvapil.

Gigabajty informací totiž ve speciálních centrech Tele Atlasu dostanou pracovníci, kteří mají za úkol projít fotografii po fotografii a přiřadit doplňkové informace. Jde o mravenčí práci. Musí na každém obrázku zaznamenat ulici, kterou dodávka projížděla, značky upozorňující na rychlostní limit či třeba bankomat nebo významnou památku.

Mapy v číslech - Tele Atlas s partnery mapuje více než 200 zemí - Mapy pokrývají 30,1 milionu kilometrů cest, silnic a dálnic - V mapách je uloženo 24 milionů bodů zájmu

Samozřejmě, že v silách pracovníků není zpracovat všechny značky, památky či instituce. Důležitou složkou vytváření a následné aktualizace map je proto komunita, kterou vytvářejí samotní uživatelé GPS navigací. Ti zaznamenávají změny na trasách, kudy denně projíždějí, a posílají je přímo do datového centra firmy Tele Atlas. Tento způsob znají velmi dobře například uživatelé navigací TomTom. Právě jejich funkce MapShare je totiž pro Tele Atlas jedním z důležitých zdrojů nových informací.

Specializovaní zaměstnanci poté změny a všelijaké výchylky zanesou do mapy. Tele Atlas odhaduje, že ke konci letošního roku bude po světě jezdit téměř jeden milion členů této neformální komunity. Ani to by ale k přesné aktualizaci map nestačilo. Firma proto pravidelně získává informace z padesáti tisíc nejrůznějších zdrojů (úřady, banky, média, apod.) a na základě toho mapy upravuje.



Propracovaná koordinace pracovníků firmy, spolupráce s partnery a nejrůznějšími institucemi uživatelům zajišťuje, že s GPS navigací na konci své cesty uslyší: "Dorazili jste do cíle!"