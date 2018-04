Praha nebude bezpečná

Již dříve jsme přinesli informace o podivnostech, které provázejí letité budování Jednotného bezpečnostního systému (JBS) hlavní města. Tehdy se nestalo nic, vyjma toho, že vedoucí odboru krizové komunikace, pod jehož manažerská křídla tento systém spadá, se s námi odmítl bavit a odkázal nás na oficiální podání dotazu prostřednictvím spisovny magistrátu.

Připomeňme si nyní základní fakta celé causy. JBS se buduje od roku 1995 a včetně posledního dodatku ke smlouvě je jeho hodnota přes 600 miliónů korun. Přesto systém dodnes jako celek nefunguje. Postupné zvyšování finančního objemu původní smlouvy mezi Prahou a dodavatelskou firmou Ascom formou dalších a dalších dodatků je dnes v rozporu se zákonem o státních zakázkách. Ascom technické zajištění již provedených prací řeší servisními smlouvami s dalšími firmami, které umožňují porouchanou část systému odvést a zpět ji instalovat teprve po opravě. U bezpečnostního systému města s více než miliónem obyvatel má přeci být poškozená součást okamžitě nahrazena, aby se neoslabovala schopnost radnice řešit možné krizové situace (popsaná situace se stala před několika dny v radiové síti pražských hasičů a lze ji samozřejmě doložit). Celá výstavba se nesmyslně prodražuje, protože ceny Ascomu pro Prahu jsou vysoko nad komerčním průměrem. Netýká se to jen hmatatelných součástí, ale také třeba mikrovlnných spojů.

Dnes z celého JBS funguje jen radiová síť hasičů a záchranky. Ovšem tyto sítě využívají pro svůj provoz pásma 160 a 180 MHz. Poslední plánovaná síť však má využívat pásmo 420 MHz, což je nejen mimo pásma záchranky a hasičů, ale také mimo pásmo policie, která bude využívat 380 MHz. K tomu Praha zvolila technologii Tetra a policie (resp. vnitro) buduje za více než 4mld. korun systém Tetrapol. Dodávat, že oba systémy jsou dosud nekompatibilní je již asi zbytečné.

Je proto otázkou, pro koho je vlastně ona poslední radiová síť JBS určena. Pro hasiče či záchranku, kteří své nové sítě využívají teprve krátce? Pro běžnou součinnost s policií je také nevhodná, protože zcela ignoruje pásmo dohodnuté EU pro provoz sítí bezpečnostních složek. Podle toho, kdo všechno dostává kopie zápisů z jednání kompetentních pražských činitelů na toto téma, lze usuzovat, že jedním z důležitých zákazníků této sítě určené pro bezpečnostní systém bude Pohřební služba hl.m. Prahy. Uvažuje se také o plynařích, vodárnách, dokonce i o taxikářích...

Frekvence pro Prahu, přes výše naznačené velké pochybnosti, Český telekomunikační úřad (ČTÚ) nakonec vydal. Když však ani po dvou letech nebyly splněny jeho podmínky, ba dokonce nestál ani jeden vysílač, došla úředníkům trpělivost. Praha má nyní podepsanou smlouvu na vybudování sítě, ovšem nemá povolení na využití frekvencí.

Po letmém výčtu nedostatků a pomýlení, snad způsobených jen nedbalostí, vám přiblížíme opravdovou perličku. Ti kdo podepsali poslední smlouvu, respektive smluvní dodatek v hodnotě 160 milionů korun, samozřejmě opět s firmou Ascom, by měli okamžitě odejít. Přiložená mapa pokrytí, zpracovaná stejným způsobem, který používá TestCom (státní autorita v této sféře), jasně ukazuje, že smlouva je podepsána pouze na částečné pokrytí Prahy signálem, že má zcela nedostatečný počet BTS a především, že bude stát další stamiliony, než bude síť konečně schopna odvádět předpokládané služby!

Jsme přesvědčeni, že tímto způsobem nemůže žádný z veřejných činitelů postupovat. Je povinen chránit naše zájmy, naše prostředky a proto si musí umět opatřit dostatek nezávislých nebo přímo oponentních materiálů, je-li to potřeba. Pokud to neumí, nemá na svém místě co dělat!

Schválit takovou smlouvu může jen diletant či jejich skupina, kteří zcela ignorují povinnosti vyplývající z poslaneckých mandátů nebo z jiných funkcí.

Zde se můžete pokochat jedinečným výsledkem odpovědné práce pražských radních. Kružnice je Praha, červené jsou oblasti pokryté signálem, šipky označují umístění základnových stanic.

Mimochodem Tetrapol, který staví vnitro má v Praze údajně již 12 základnových stanic. Tetra, kterou chce stavět Praha je na tom se šířením signálu velmi podobně...

Představte si, že byste si podobným způsobem objednali stavbu rodinného domku. Za své peníze by tímto způsobem nepostupoval nikdo.

Pravděpodobně se také zeptáte na jména osob, které se na takovém rozhodování podílely. Za všechny můžeme uvést Rudolfa Blažka, bývalého ředitele Městské policie Praha, jehož jméno se v souvislosti s JBS vyskytuje nejčastěji. Ovšem po dobu svého primátorování musel být o všem informován také primátor Koukal, stranou nestál ani bývalý tajemník magistrátu, dnešní poslanec branně bezpečnostního výboru Parlamentu Jan Vidím a neměli bychom zapomenout ani na vedoucí odboru krizové komunikace magistrátu, kterým je nyní pan Beran...

K případu se vrátíme v nejbližší době, abychom vám přiblížili ještě další "zajímavosti" okolo výstavby pražského JBS. Předpokládáme také, že tentokrát se již někdo ozve, aby vysvětlil to nesmyslné plýtvání obecními prostředky. Rozhodně se máte na co těšit!