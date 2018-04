Praha má novou telekomunikační dominantu

Před rokem jsme vás informovali o velkorysém plánu na stavbu jednoho z nejvyšších vysílacích stožárů v Praze. Měl vzniknout na budově společnosti Stimbuilding (bývalý Strojimport, jedna z prvních výškových budov v Praze), stavbu antén projektoval Atelier A. B. D. Když se rok poté projdete po křižovatce Vinohradské a Votické, v místech nad stanicí metra Želivského, pohledem na střechu "malého mrakodrapu" zjistíte, že anténní konstrukce včetně centrálního anténního stožáru už stojí. Byla postavena minulý týden během tří dnů.

Počítačový model... a realita

Střecha budovy Stimbuilding je výtečným komunikačním uzlem, v přímé viditelnosti je zde většina území Prahy. Je to ideální místo pro internetové providery, mikrovlnné spoje a telefonní operátory.

Stavba ze země

Technické řešení

Konstrukce anténního nosiče má tvar jehlanu se základnou 14,4 x 24,7 m, v jehož středu je umístěn stožár o výšce 20,5 m. Konstrukce je vertikálně členěna na jednotlivé úrovně A, B, C a D. Je ocelová, montovaná ze svařovaných částí trubek o průměru 102 - 377 mm a z profilů IPE 240. Součástí anténního nosiče jsou servisní lávky z ocelových roštů, včetně zábradlí o výšce 110 mm na každé z jednotlivých úrovní. Vertikálně jsou úrovně propojeny ocelovými žebříky. Všechny ocelové prvky jsou chráněny proti korozi zinkováním.

Stavba ze střechy

Jednotlivé díly dopravil jeřáb na střechu, kde montéři konstrukci sešroubovali. Konstrukce je přímo navařená na "I" profily, které tvoří kostru budovy, s nadsázkou lze říct, že anténní konstrukce je novou střechou budovy.



Jednotlivá patra konstrukce

Na zábradlí budou umístěny mikrovlnné antény. Stupňovitá konstrukce umožňuje maximální využití všech azimutů (směrů) a zároveň minimalizaci vzájemného rušení antén. Průměr antén může být až 120 cm. Centrální stožár bude vysílačem rádia Country. Sama budova je vysoká 66,5 metrů (337 m.n.m.), nejvyšší bod 87 metrů vysoké stavby bude v 357,5 m.n.m. Zázemí pro technologii je umístěno v 16. patře budovy v housingu firmy Casablanca.

Jednotlivá patra konstrukce

Zákazníci

Na střeše mají nebo budou mít své vysílače stávající zákazníci Stimbuildingu (ASM, AVI, Casablanca, Contactel, CzechOnLine, Eurotel, GTS, Inway, ITS, Policie ČR, STAR 21 Networks, Tele2, Telenor). Jde o parabolické antény pro mikrovlnné spoje a sektorové antény. Počítá se s nejméně se 110 anténami, ale konstrukce však "unese" dvojnásobný počet. Stavba byla finančně náročná a návratnost vynaložených prostředků by mohla být 5 až 6 let.