Praha dostala svoji novou mobilní síť - Nortel H99

Klání o licenci pro provozování mobilní sítě DCS-1800 ještě ani pořádně nezačalo a již tu ve frontě stojí společnosti, jež si dělají naděje na kontrakt dodávky výbavy sítě. A protože konkurence je tvrdá a zájemců o kontrakt ve zvučné výši je mnoho, musí firmy ukazovat to nejlepší, co v nich je, aby se zviditelnili.

Jeden takový krok udělala společnost Nortel Networks. Ta se rozhodla demonstrovat svoje schopnosti na tvrdo a od počáku května začala budovat jakousi ukázkovou DCS-1800 síť v Praze. Abychom byli přesnější, tak přímo v Holešovické tržnici. Díky tomu se mohou potenciální držitelé licence pokochat tím, jak to u Nortelů funguje v praxi. Mobil server sice není potenciálním uchazečem o mobilní licenci, ale kochání jsme neodolali. Nyní bychom vám rádi přinesli pár snímečků a povídání.

Především - síť dostala jméno H99, respektive to se zobrazuje na displeji dualband mobilů podporujících NNR (NetNameResolving).V praxi je to první kompletní DCS-1800 síť v Praze - a to opravdu kompletní. Jde přitom o zajímavé mobilní řešení, jehož výstavba na zelené louce trvala pár týdnů. Síť nemá napojení do SPT Telecom, takže se dá telefonovat pouze v ní a nikoliv mimo ní.

Takže nyní, pokud pojedete po Argentinské kolem Holešovické tržnice, všimněte si za plotem toho výjevu: návěs kamionu s logem Nortel je mobilním MSC.

Přes plot toho není moc vidět, takže se podívejme více z blízka.

Když začneme z leva, tak onen domeček s doškovou střechou je v podstatě prázdný, protože skrývá zařízení indoor BTSky. Její maličkou jednosektorovou anténu můžete vidět na pravém rohu domku. Bílý kontajner uprostřed je OMC - dohledové centrum. Malá šedá krabice před ním je outdoor BTSka - její anténa není vidět. Velký návěs s logem Nortel je MSC - tedy ústředna obsluhující celou mobilní síť. Za MSC se skrývá ještě dieslový agregát schopný napájet celou infrastrukturu - jeho jmenovitý výkon je 90 kW.

Než se ale podíváme do jednotlivých kontajnerů a krabic, povíme si něco bližšího o struktuře řízení a ovládání sítě GSM/DCS.

Network and Switching SubSystem (NSS) - modrá část nákresu

DMS-MSC: řídí spojování hovorů, přepojování na jiné ústředny, slouží jako rozhraní do jiných sítí - ať již datových, nebo telefonních. Zpracovává účetní informace.

VLR (Visitor Location Register): obsahuje informace o uživatelích, kteří se v síti registrují díky roamingu. VLR umožňuje těmto uživatelům využívat v síti služeb roamingu

HLR (Home Location Register): obsahuje informace o směrování hovorů, uživatelských služeb a funkčí. Tato databáze obsahuje pevná data o uživateli (typ služeb,tarifní informace) a dynamické informace (platná poloha uživatele)

AUC (Authentication Center): ověřuje každého uživatele před tím, než mu povolí přístup do sítě. Také zajišťuje kódování v síti a chrání síť před neoprávněným přístupem.

OMC-S (Operations and Maintence Center - Switch): správa, dozor a kontrola nad všemi funkcemi výše uvedených zařízení. OMC pomáhá operátorovi minimalizovat veškeré výpadky a lokalizovat chyby v síti, maximalizovat její propustnost.

Interworking Function (IWF): poskytuje služby datového spojení mezi GSM sítí a pevnou sítí.

Takhle to vypadá uvnitř mobilního MSC od Nortelu. Proč je vlastně to MSC mobilní a na kamionu? Výroba zakázkového MSC chvíli trvá a protože MSC v hodnotě desítek milionů dolarů se neprodává každý den, neleží skladem, ale vyrábějí se na zakázku a na míru zákazníkovi.

To by ale znamenalo, že by první dva-tři měsíce nebude moci provozovatel sítě nic dělat - MSC je nutné i pro kalibrace a sladění dalších prvků systému. Proto má Nortel jedno putovní MSC. To se přiveze k zákazníkovi a zrpovozní se. Až je zákazníkovi namontováno jím objednané MSC, Nortel si svůj kamion zabalí a zase odveze. Tím se dají ušetřit cené týdny času.

Na tomto snímku po levé straně vidíte stacky pro ústřednu, ta složitě vypadající krabice po straně pravé je ovládání klimatizace.

A toto je pohled do OMC - řídícího a monitorovacího střediska celé sítě. Počítač Sun se stará o kontrolu celé sítě. V tomto případě je OMC poměrně malé, pro ovládání dvou demonstračních BTSek věru nepotřebujete mnoho techniky; je třeba mít na paměti, že toto OMC je pouze pro účely demonstrace.

Snímek v pravo ukazuje otevřenou BTSku pro venkovní použití.

Ty horní krabice jsou vzduchové filtry, BTSka přeci nemůže dýchat špatný vzduch. Je osazena třemi moduly, má tedy kapacitu 93 současných hovorů, což je pravda podstatně více, než je nyní potřebné. Kapacitu lze zvýšit na více jak trojnásobek - stačí do prostřední řady (ta s šedými kabely) zasunout DTX a DRX moduly.

BTSka má svůj vlastní malý soklík, navíc je docela bytelná, takže může stát kdekoliv i bez dozoru, sama si chladí, sama si čistí vzduch a potřebuje jen přívod energie a vývod k anténnímu systému. Čistě teoreticky by tak mohly odpadnout domečky, které oba operátoři používají na ochranu svých BTSek. Faktem ale je, že zlaté české nenechavé ručičky by si asi brzy udělali z BTSek zlatý důl. A to doslova.

Elektrika byla údajně velký problém při zřizování této testovací sítě. Ostatně, jak kontrastuje moderní technologie s polorozpadlými stavbami v holešovické tržnici, si můžete prohlédnout na tomto snímku.

Každá správná mobilní síť musí mít svoje záložní napájení. Tento zelený agregát sice září novotou, neboť je opravdu především záložní, ale když je potřeba, svým výkonem 90 kW utáhne jak MSC, tak ostatní techniku.

Zvláštností agregátu je jeho uložení - je na konci návěsu s MSC připevněný na malé plošince. Ta po sejmutí agregátu (sjede po kolejničkách) slouží jako malé podium...

Toliko visuelní prohlídka. A co Nortel konkrétně nabízí, že jeho technologie dokáže?

Kromě běžných funkcí jsou zde zajímavé odlišnosti a novinky: příjmová citlivost až -117 dBm, zvýšení kapacity na dvojnásobek použitím fractional re-use či na trojnásobek použitím Automatic Cell Tiering. Odolnost proti rušení a zlepšená kvalita zvuku EFR. V síti lze snadno implementovat systém předplacených karet, jenž Nortel nabízí. Kromě toho lze využít možnosti zlevněných míst, tedy určité vybrané lokace, odkud klient telefonuje laciněji.

Zajímavostí je také roaming - ten může být řešen přes specifikaci Camel phase 1, tedy přímým směřováním bez nutnosti některých dvojitých poplatků například v případě, že máte nastaveno podmíněné přesměrování, ale i v případě, když voláte v roamingu na jiný telefon v roamingu. Zde ale částeště je třeba dosáhnout dohody s ostatními operátory.

Nrotel má svoji síť samozřejmě GPRS ready a díky jeho zkušenostem s IPsítěmi také není pro něj problém integrovat libovolné IP služby - doufejme tedy, že do doby, než se začne s montáží sítě DCS-1800, bude již vyřešen problém Paegas internet call coby precedens.

Tak - dlouhé povídání by mělo mít dobrý konec. Tohle povídání ma konec typický pro českou fidlovačku. Pro provoz této demonstrační sítě potřebuje Nortel několik frekvencí. Ty mu také 3. května 1999 ČTÚ přislíbil za účelem testovacího provozu. Na to konto začal Nortel stavět tuto síť. Když si požádal o písemné frekvenční povolení o dva týdny později, dostal 23. května zamítavé rozhodnutí. A tak demonstrační síť představuje hromadu nehybné masy zajímavé technologie, jíž chybí to v Čechách nejpodstatnější - úřednická bumážka. Přijde mi to trochu škoda...