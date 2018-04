Praha chce získat dohled nad navigačním systémem Galileo

Jak bude nakonec vypadat definitivní podoba sídla Galilea, není zatím jasné. Administrativa a bezpečnostní středisko by ale nemusely být na jednom místě. Podle nejnovějšího návrhu, se kterým přišla Francie a Británie, by mohly vzniknout dvě nezávislá bezpečnostní střediska.

Obě střediska (jedno v Británii a druhé ve Francii) by vykonávala stejnou činnost, jedno z nich by bylo vždy jen v záloze. "Dvě centra vyhodit do vzduchu je pro teroristy mnohem těžší," uvedl Dobeš.

Chceme celé sídlo, trvá na svém Praha

"Pokud bychom podpořili plán Francie a Anglie, tak bychom mohli dostat celé administrativní centrum do Prahy včetně dozoru nad oběma středisky," řekl Dobeš. Navíc by prý toto řešení bylo finančně výhodné, neboť obě země by střediska na svém území zaplatily ze svých peněz.

Dobeš zároveň dodal, že oficiálně trvá požadavek Prahy na celé sídlo GSA. V hlavním městě už je na něj vyčleněna budova. O návrhu obou zemí se prý musí Češi nyní poradit.

Největším rivalem české kandidatury je zřejmě Nizozemí, které ve středu na GSB představilo vlastní plány, v podstatě totožné s těmi českými - tedy jedno monitorovací středisko spolu s administrativou na jednom místě. Holanďané by museli vše postavit takříkajíc na zelené louce. O definitivním sídle GSA se rozhodne podle Dobeše nejspíše příští rok.

České firmy mohou z projektu profitovat

Dobeš se také vyjádřil k šancím českých firem podílet se na budování systému Galileo. "Do těch špičkových technologií se nedostaneme, my se dostaneme do okrajových technologií, jako je mechanika, software, pomocná zařízení," uvedl. Nyní se uskutečňuje první fáze tendrů, kde se rozdělují zakázky v hodnotě 2,3 miliardy eur. České firmy se podle Dobeše zapojí nejspíš jako subdodavatelé subdodavatelů.

Mnohem významnější je pro české firmy vývoj nadstavbových aplikací, které budou Galileo využívat. Jde například o sledování kontejnerů, mýtné systémy nebo systémy pro sledování životního prostředí a zemědělské výroby.

Družicový systém Galileo by měl začít plně pracovat v roce 2013. Zatím jsou na oběžné dráze pouze dva satelity, celkem jich má být 30. Pro plné spuštění systému jich bude stačit osmnáct.