Prada s Windows Mobile – recenze LG KS20

V době, kdy jsme psali preview LG KS20, byl tento telefon svým způsobem dost unikátní. Šlo prakticky o jediného konkurenta modelu HTC Touch. Právě model Touch odstartoval malou revoluci na poli Windows Mobile zařízení – rozhodl se je přinést a přiblížit běžným zákazníkům. LG KS20 má podobný přístup k věci a přitom z něj může být velmi kvalitní profesionální pomocník.

Katalog mobilů:

Katalog mobilů: Konkurenční HTC Touch a stájoví kolegové bez operačního systému - LG Prada a Viewty.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

Stylový komunikátor s Windows Mobile 6.0 a příjemným uživatelským prostředím.

Dnešní recenze nebude tak dlouhá, jako obvykle – naše preview bylo opravdu poměrně obsáhlé a tak vám doporučujeme před přečtením tohoto textu prostudovat. Budeme se soustředit především na záležitosti, které v preview nepadly nebo které s odstupem času vidíme trochu jinak.

Vzhled a konstrukce – elegantní krabička

Právě v oblasti vzhledu můžeme pozorovat za onoho půl roku největší posun. V době svého přestavení bylo LG KS20 doslova unikátním modelem. Přebírá základní vzhled od luxusního a stylového modelu LG Prada a jeho jednoduché linie nejednomu zákazníkovi učarovaly. A pravda – KS20 je i dnes velmi elegantní komunikátor, za který se rozhodně stydět nemusíte. Jenže půl roku je z hlediska designu poměrně dlouhá doba. A tak když nám vedle KS20 dnes na stole leží MDA Compact IV a díváme se na fotografie HTC Touch Diamond, najednou působí LG KS20 zbytečně tlustě a tak trochu rustikálně. Ono je LG tak trochu nabubřelejší i vůči konkurenčnímu HTC Touch, ale to byl spíš záměr.

Rozhodně však i dnes patří LG KS20 k nejlépe vypadajícím Windows Mobile přístrojům. Jen už nebude na té špičce asi tak dlouho. Z konstrukčního hlediska nemáme k přístroji téměř žádné výhrady. Tedy pokud nepočítáte fakt, že prakticky celý povrch je z lesklých materiálů a tak je KS20 doslova daktyloskopickým rájem. Ovšem musíme přiznat, že jsme si na to tak trochu zvykli a KS20 se nezapatlává tolik, kolik by se na první pohled dalo očekávat. Stejně se ale na časté leštění tohoto telefonu připravte.

Windows Mobile komunikátor od LG má i jednu poměrně výraznou zvláštnost – stylus umístěný v levém dolním rohu. Na umístění v dolním rohu vždy nadáváme a požadujeme návrat stylu na vrchní stranu přístroje, ale levý roh, to je opravdu neobvyklé řešení. Leváci z něj budou doslova nadšeni, praváci budou LG pravděpodobně poměrně hodně nadávat.

Displej a ovládání – dvě volby

Mnohým Windows Mobile komunikátorům vytýkáme fakt, že jim chybí hardwarové Start a OK klávesy, které jsou poměrně důležité pro bezproblémová ovládání systému bez použití stylu. I u LG KS20 tato tlačítka chybí a najdeme zde pouze joystick a klávesy pro ovládání hovoru. Jenže zmíněný fakt s absencí Start a OK kláves u KS20 tak moc nevadí. Výrobce se totiž rozhodl dát uživateli dvě volby – telefon buď můžete ovládat klasicky pomocí stylu a nebo přes menu, které dal výrobce telefonu do vínku. Ikony v menu se dají snadno ovládat prstem a LG KS20 docela přesně a rychle reaguje na jejich stisk. Vůbec, KS20 patří k poměrně rychlým Windows Mobile komunikátorům, za což zaslouží pochvalu. Svůj díl na tom budou mít 128 MB RAM, 256 MB ROM a 400 MHz procesor Qualcomm.

Ikonové menu vypadá podobně jako u modelu Prada nebo některých dalších ryze dotykových LG. Na úvodní obrazovce pod položkami Today najdete čtyři ikony – první vás zavede do menu, druhá spustí telefonní aplikaci, třetí do zpráv a čtvrtá pustí internetový prohlížeč. Uvítali bychom, kdyby se daly ikony v této oblasti změnit – například ikona pro spuštění telefonní aplikace úplně zbytečně dubluje funkci zeleného tlačítka klávesnice. Podobně ikona zpráv je sice praktická a po ruce, ale pokud chcete začít psát zprávu, je lepší vejít první ikonou do menu a tady zvolit hned první položku – poslat zprávu. Lišta s ikonami je pouze jednou z položek Today obrazovky a můžete ji vypnout, ale bohužel ikony v ní změnit opravdu nemůžete.

Menu, kam vás zavede z titulní obrazovky první ikona, má čtyři záložky po pravé straně. Dostanete se odsud ke všem důležitým funkcím a programům. Teprve ve chvíli, kdy pustíte některý program nebo se dostanete do nastavení, přijde čas pro vytažení stylu. Nemusí tomu tak ale být vždy – mnoho programů zvládnete obsloužit pomocí joysticku s potvrzovací funkcí. Navíc LG je dobře citlivé i na stisk křížku pro zavírání aplikací, ikony nabídky start nebo kontextových softwarových kláves ve spodní části obrazovky. Vše je způsobeno tím, že displej je v rovině se svým okolím. Pravda, třeba takové HTC Touch reaguje na tyto pokyny méně přesně a tak si LG zaslouží pochvalu.

A tak ačkoli jsme si zprvu mysleli, že ovládání bude slabinou tohoto modelu, LG KS20 nás přesvědčilo o opaku. Jeho ovládání je opravdu příjemným překvapením. Ale pozor, stále to chce trochu cviku a zvyku. Navíc psaní textů na LG není vůbec jednoduché, a tak pokud potřebujete komunikátor pro práci s e-maily, není KS20 dobrou volbou. Uvítali bychom také možnost, aby telefon po stisku některé ikony na displeji vždy zavibroval. Nic takového KS20 bohužel nedělá, telefon může pouze vydávat zvuky.

Baterie - standardní výdrž

Stylové LG KS20 disponuje baterií s kapacitou 1050 mAh. To není ve světě Windows Mobile příliš mnoho, ale jak se zdá, u KS20 to vůbec nevadí. Inženýři nejspíše velmi dobře vyřešili power-management přístroje. S LG KS20 jsme totiž mohli bez problémů pracovat plné dva dny a stále mu ještě trochu energie zbývalo. To je na Windows Mobile komunikátor docela dobrý výkon.

Telefonování a zprávy – běžné Windows Mobile

Jak jsme již zmínili v předchozím odstavci, KS20 není příliš vhodný telefon pro psaní zpráv jakéhokoli druhu. U LG totiž jaksi zapomněli na implementaci pohodlné klávesnice a tak má KS20 pouze obyčejnou onscreen klávesničku z Windows Mobile. Psaní zpráv je tedy velmi nepohodlné a bez dotykového pera prakticky nemožné. Samozřejmě můžete tento nedostatek vyřešit instalací některé z mnoha aplikací třetích stran, ale je trochu škoda, že na psaní zpráv u LG nemysleli.

Ani některé funkce pro telefonování u KS20 nenajdeme – jako většina Windows Mobile přístrojů nemá tento model filtrování hovorů a vyzváněcí profily. Alespoň že se hlasitost vyzvánění snadno nastavuje kolébkovým tlačítkem na levém boku.

Jinak je ale výbava LG výborná. Adresář ve Windows Mobile patří k tomu nejlepšímu, co vůbec můžeme u mobilů najít a samotná telefonní aplikace funguje dobře a díky velkým tlačítkům se v ní i snadno vyhledávají kontakty. KS20 také podporuje sítě třetí generace a můžete v nich i videotelefonovat. Zvuk při hovoru je kvalitní a LG dovede být i hodně hlasité.

Organizace a data – až na ten konektor

Výbavu pro organizaci času u Windows Mobile přístrojů nemusíme nijak dlouze popisovat. Ze základních funkcí zde nalezneme vše, co potřebujeme, na druhou stranu ponechávají mobilní Windows dost prostoru pro individualizaci. LG například k tradičnímu kalendáři, úkolům, poznámkám, kalkulačce a mobilní sadě Microsoft Office přidává ještě aplikaci PSNote. Tento program pro tvorbu poznámek je o poznání pokročilejší, než klasická vestavěná aplikace.

Po stránce technické toho můžeme LG KS20 v oblasti datové výbavy vyčítat rovněž velmi málo. Telefon má Bluetooth 2.0, wi-fi i podporu HSDPA (3,6 mbit/s). Nechybí slot pro paměťové karty microSD. Jedinou nevýhodou je tak jedině přítomnost nestandardního továrního konektoru. To se sice bude líbit majitelům současných telefonů LG, uživatelé zvyklí na standardní miniUSB konektor u většiny Windows Mobile přístrojů však budou trochu nemile překvapeni.

Zábava – místo pro seberealizaci

Ani ve chvílích volného času není LG KS20 špatným společníkem, na druhou stranu ve výbavě ponechává poměrně dost mezer pro realizaci vašich vlastních představ. Standardní Windows Media Player pravděpodobně vyměníte za jiný mediální přehrávač, stejně jako vám nemusí stačit vestavěné dvě hry. Krom klasických Windows Mobile programů si můžete do LG doinstalovat i Java aplikace. Model KS20 nabízí i vestavěné FM rádio.

Docela zajímavým prvkem výbavy je i vestavěný doumegapixelový fotoaparát s automatickým ostřením a přisvětlovací diodou. Jeho výsledky nás ale v praxi tolik nenadchly, některé dvoumegové přístroje i ze stáje výrobce fotí lépe.

Shrnutí – pro práci i parádu