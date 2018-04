Pracujeme s Everexem Máme pro vás tři typy, jak efektivně pracovat s kapesním počítačem Everex. Naučte se, jak jednou rukou vytvořit záznam o schůzce a kontaktu nebo jak si rychle zapsat poznámku . Schůzka (vytvoření schůzky s alarmem v 10:45 pro libovolný den v budoucnosti) Stiskněte tlačítko Kalendář na přední straně PPC.

Klikněte na "New".

Perem zapište popis schůzky, zadejte čas a nastavte alarm

Stiskněte tlačítko "Akce" Přidání kontaktu (přidání nového klienta do databáze kontaktů) Stiskněte tlačítko Kontakty na přední straně PPC.

Klikněte na "New".

Zapište jméno a poznámky

Stiskněte tlačítko "Akce" Rychlé zapsání poznámky (vytvoření poznámky, přepnutí do jiné aplikace a opakovaný návrat k poznámce) Stiskněte tlačítko Poznámky na přední straně PPC.

Klikněte na "New".

Napište co potřebujete.

Stiskněte "Save" pokud chcete uložit pod vámi zadaným názvem, nebo stiskněte OK pokud vám nevadí název typu Note 1.

Spusťte jinou aplikaci.

Opět stiskněte tlačítko Poznámky na přední straně PPC.Podle toho jak jste poznámku uložili buď se automaticky zobrazí poslední poznámka, nebo vyberze poznámku ze seznamu a stiskněte "Akce".