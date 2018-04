Pracovitý švihák z Ameriky – recenze komunikátoru Palm Treo Pro

Palm Treo Pro je vlastně teprve druhým Windows Mobile komunikátorem od Palmu určeným pro evropský trh. Tím prvním přístrojem bylo již před delší dobou Treo 750. A právě na něj se bude snažit Treo Pro navázat. Navíc se bude novinka chtít prosadit daleko výrazněji, než tomu bylo u jejího předchůdce. Předpoklady k tomu má – Palm vyslyšel mnoho stížností uživatelů a Treo Pro postavil takříkajíc k jejich obrazu.

Palm Treo Pro, jeho předchůdce Treo 750 a současný stájový sourozenec s operačním systémem Palm OS - Palm Centro..

Výkonný komunikátor s operačním systémem Windows Mobile 6.1 a integrovanou qwerry klávenicí.

Oproti předchůdci se tak výrazně změnil design, přibyly důležité funkce jako wi-fi a GPS a výrobce konečně definitivně opustil politiku svých proprietárních konektorů. Treo Pro se tak rozhodně konkurence nebojí, spíše naopak. Ostatně, na našem trhu bude Treo Pro jen těžko hledat konkurenci – jediný přístroj, který odpovídá jeho specifikacím – Samsung SGH-i780 – se u nás neprodává.

Treo Pro tak svede souboj s telefony z řad smartphonů – tedy přístroji bez dotykového displeje. Tady mu bude silným soupeřem především Nokia E71 nebo některý ze smartphonů BlackBerry. Oproti nim má ale nové Treo výhodu dotykového displeje.

Vzhled a konstrukce – upatlaný luxus

Palm se v poslední době rozhodl radikálně změnit vzhled svých komunikátorů. Předchozí řadě jeho přístrojů byly totiž často vyčítány příliš velké rozměry a jakási designová neohrabanost. Prvním přístroje, který přinesl novou filosofii byl Palm Centro. A právě od jeho designu se nadále odvíjí i vzhled dalších přístrojů. Treo Pro tentokrát vsadilo na lesklý kabát kompletně v černé barvě a na první pohled se zdá, že to byla dobrá volba.

Telefon totiž vypadá luxusně a elegantně. Jenže jen do chvíle, než jej na moment vezmete do rukou. Leské plasty se totiž neskutečně upatlávají a jsou na nich velmi výrazně vidět otisky prstů a mastnota. Palm se tak vydal na stezku aktuálních módních trendů, ale bohužel to v tomto případě trochu přehnal. Přitom třeba takové Centro má také lesklé kryty, ale jejich řekněme zrnité provedení místo jednolité barvy otisky a nečistoty na povrchu úspěšně maskuje. K Treu Pro si tak budete muset pořídit nějaké elegantní pouzdro, abyste telefon nemuseli neustále leštit.

Krom tohoto nešvaru není Treu Pro po konstrukční stránce co vyčítat. Telefon je velmi dobře zpracovaný a drží pohromadě tak, jak byste očekávali. Kryt baterie tvoří celou zadní plochu telefonu, což dodává konstrukci pevnost. Přesto nevylučujeme, že by v budoucnu mohl kryt získat mírnou vůli ve směru vzhůru, ta by ale neměla ničemu výrazně vadit. Treo Pro velmi dobře sedne do dlaně. To je způsobeno příjemnými rozměry (114 x 60 x 13,4 mm) a také tím, že boky telefonu jsou v přechodu do zadní strany výrazně zaoblené. Treo Pro váží 133 gramů, což je na přístroj dané kategorie víceméně standardní hodnota.

Čelní strana telefonu zaujme pro Palm jednou neobvyklostí – displej není zapuštěn pod okolní okraje. Vystouplá je tedy až samotná část s klávesnicí. Displej je sice takto náchylnější k poškrábání, na druhou stranu se na jeho okrajích neusazují nečistoty, snáze se čistí a lépe ovládá. Vrchní strana telefonu ukrývá tradiční přepínač hlasitosti vyzvánění a nově také vypínací tlačítko – to dřívější Trea neměla, tlačítko je důkazem, že Treo Pro vyrábí a navrhla tchajwanská firma HTC. Takových důkazů najdeme u Trea i o něco více, nicméně rozhodně jimi nejsou konektory, které najdeme na spodní straně telefonu. Jako datový konektor zvolil Palm microUSB konektor a pro sluchátka je zde připraven tradiční 3,5 mm jack. Tento krok velmi vítáme a doufáme, že si ho Palm někdy v budoucnu zase nerozmyslí.

Displej a ovládání – tradiční Windows jinak

Ovládání dnešních Windows Mobile komunikátorů si již většinou nedovedeme představit bez různých podpůrných prostředí jako jsou TouchFLO 3D, SPB Mobile Shell, Samsung Widget a podobných. Ani Windows Mobile 6.1, která obsahuje i nové Treo, totiž nepřinesla výrazný posun v ovládání. Jenže Treo Pro se na žádné podobné podpůrné prostředí nespoléhá. Využívá prakticky standardní operační systém – jedinými vylepšeními jsou HTC Task Manager přístupný z horního pravého rohu Today obrazovky a možnost vyhledávání v adresáři přímo z ní. Uživatelské protředí jsou jinak tradiční Windows Mobile 6.1, tentokrát zobrazená na dotykovém displeji s úhlopříčkou 2,5 palce a rozlišením 320 x 320 pixelů. Zobrazení je tak stále ještě docela jemné, přitom je displej dobře čitelný.

Kouzlo Trea Pro, stejně jako jeho předchůdců, je v tom, že telefon ale vůbec nemusíte ovládat pomocí dotykového displeje. Proto nevadí, že jsou na něm zobrazena klasická Windows bez vylepšení pro ovládání prsty. Stylus také moc často potřebovat nebudete, většinou si vystačíte s hardwarovou klávesnicí a blokem ovládacích kláves. Jedna malá výjimka tu ale přeci jenom je – nové Treo nedostalo kontextová tlačítka a tak musíte mačkat ta virtuální zobrazená na displeji. Vzhledem k tomu, že displej není zapuštění, není to žádný problém. Stylus tak přijde ke slovu až při práci s aplikacemi, které jej vyloženě vyžadují. V tom případě ale moc nadšeni nebudete – dodávané pero je docela krátké a úzké, takže se pro dlouhou práci moc nehodí.

Treo Pro reaguje na uživatelské pokynu rychle a jistě – částečně to bude asi díky procesoru Qualcomm taktovanému na 400 MHz – je to nejsilnější procesor, který se kdy v komunikátoru řady Treo objevil. Procesor doplňují paměti RAM a ROM obě o tradiční velikosti 128 a 256 MB.

Baterie – velkorysá kapacita

Baterie Trea Pro má kapacitu 1 400 mAh a to už je opravdu slušná hodnota. V praxi se to projeví tím, že Treo Pro si o energii řekne i při vysokém vytížení asi jednou za dva dny. Pokud budete telefon šetřit, můžete se dostat i na čtyři dny výdrže a to už je v dané kategorii Windows Mobile přístrojů pomalu zázrak. Treo Pro vděčí za takové hodnoty nejen výkonné baterii, ale také několika drobnostem, které šetří energii. Třeba spořič obrazovky – u většiny Windows Mobile komunikátorů displej po vypnutí prostě zhasne a není na něm vůbec nic vidět.

U Trea Pro ale zůstanou na displeji zobrazeny hodiny, datum a případné zameškané události. Displej tak není úplně vypnutý a nějakou energii sice odebírá, ale vzhledem k tomu, že není aktivní podsvícení, spotřeba je minimální. Naopak, protože jsou údaje na displeji velmi dobře čitelné i bez podsvícení, nemusíte pro kontrolu času nebo zameškaných hovorů rozsvěcet displej, čímž uspoříte nějakou tu energii.

Telefonování a zprávy – co čekat víc

V oblasti telefonování a zpráv nejsou mezi Windows Mobile komunikátory kdovíjak výrazné rozdíly. Treo Pro se tak od některých konkurentů liší tím, že nemá kameru pro videohovory. Sítě třetí generace ale samozřejmě podporuje. Uživatelé často u Windows Mobile komunikátorů kritizují fakt, že vyhledat a vytočit telefonní číslo není zrovna úplně samozřejmá akce a to samé platí o psaní SMS zpráv. Díky integrované qwerty klávesnici je ale Treo Pro na oba úkoly připraveno více než dobře.

Pro vyhledání kontaktu v seznamu stačí začít psát na klávesnici rovnou na Today obrazovce, okamžitě se objeví výběr kontaktů, které obsahují zadaný řetězec znaků. Pokud na kontakt najedete, stačí zmáčknout tlačítko pro odeslání hovoru a už voláte. Podobně snadné je to se psaním SMS zpráv – stačí najet na kontakt, chvíli podržet potvrzovací klávesu a vybrat položku psaní zpráv. Nebo také můžete pro stejný účel použít pravé kontextové tlačítko na displeji a psaní zpráv vybrat z menu odtud.

Při samotném telefonování si není nač stěžovat. Kvalita hovoru je bezproblémová. Windows Mobile komunikátorům tradičně chybí vyzváněcí profily nebo filtrování hovorů. Druhou funkci u Trea Pro nenajdeme, namísto vyzváněcích profilů je zde přepínač hlasitosti na vrchní straně telefonu. Ten jednoduchým posunutím utlumí jakékoli zvuky, které by mohl telefon vydávat a zůstane zapnuté jen vibrační upozornění.

Organizace a data – bez Opery zato s tlačítkem na wi-fi

Datová výbava Trea Pro je tím, co jeho předchůdcům chybělo – HSDPA se Treo 750 naučilo až po updatu systému a wi-fi je u Trea Pro naprostou novinkou. A aby to nebylo jen tak, Palm přišel i s dalším velmi zajímavým vylepšením – pro ovládání wi-fi je určeno tlačítko na pravém boku telefonu. Mimochodem, je hned vedle okénka prastarého infraportu. Krátkým podržením tlačítka aktivujete wi-fi modul v telefonu a okamžitě se vám otevře aplikace se správou připojení. Zde můžete vybrat vámi již dříve nastavenou síť, nebo počkat, jaké sítě telefon v okolí vyhledá. Vše funguje velmi rychle a jednoduše. Pokud již wi-fi nepotřebujete, opětovným podržením tlačítka jej vypnete.

Klasické kancelářské aplikace systému Windows Mobile asi není třeba představovat. Samozřejmostí je sada mobilních Office, čtečka PDF dokumentů a tradiční sestava PIM aplikací. Novinkou u Palmu je ale zálohovací program Sprite Backup. Předinstalován je rovněž program WorldMate Live, který může být vaším velkým pomocníkem při cestování.

Nevýhodou Trea Pro je fakt, že na rozdíl od mnoha současníků nenabízí internetový prohlížeč Opera Mobile 9.5. Musíte si tak vystačit s obyčejným Mobile Internet Explorerem, který je ovšem dnes již překonán. Bohužel je otázkou, kdy si uživatelé Trea budou moci dokoupit nějaký jiný, uživatelsky přívětivější browser. Čtvercové rozlišení displeje totiž dává tušit, že výrobce prohlížeče bude muset tuto verzi speciálně podporovat.

V souvislosti s internetem si připomeňme jednu příjemnou výhodu Windows Mobile přístrojů – mohou posloužit jako modem pro připojení vašeho počítače k internetu a nepotřebujete k tomu žádný software. Stačí v menu telefonu zvolit položku Internet Sharing a telefon se o vše postará sám.

Zábava a GPS – navigace na dva týdny

Jakožto pracovní nástroj není Treo Pro žádným vyznavačem multimediálních orgií. Z hlediska zábavní výbavy v něm tak najdeme pouze standardní sestavu Windows Mobile – Window Media Player, složku s obrázky a dvě hry – Solitaire a Bubble Breaker. Jedinou výjimkou je aplikace Streaming Media, která pochází z dílen HTC a umožní vám sledovat některá internetová vysílání.

Ani vestavěný dvoumegapixelový fotoaparát není důvodem k jásotu. Chybí mu automatické ostření i přisvětlovací dioda a za normálních podmínek vyrábí zcela průměrné obrázky. Od Trea Pro bychom ale neočekávali asi nic jiného.

Trochu zajímavější je výbava telefonu pro GPS navigaci. Treo Pro totiž konečně přináší vestavěný GPS modul. Ten můžete využít s předinstalovanými Google Maps. Pro opravdovou navigaci ale v přístroji najdete software Webraska Navigation – klasický navigační software s daty od Navteku. Program má jednoduché a intuitivní uživatelské prostředí, mapové podklady si stahuje přímo z internetu. Bohužel v Treu je pouze patnáctidenní demoverze tohoto programu, pro další využívání si budete muset zakoupit licenci.

Shrnutí – kvalitní pracovní nástroj