Prachy v prachu!

Zastupitelé hlavního města rozhodli o další investici, jejíž smysl je pochybný. Nejen to! Dokonce již dnes je jasné, že zakázka na vybudování radiokomunikačního systému pro pražský "Jednotný bezpečnostní systém" (JBS) bude stát více, než nyní schválených 160 miliónů korun.

Komunikační část JBS má pracovat s technikou Motorola na technologii Tetra. Nic proti tomu, kdyby:



Integrovaný záchranný systém ČR (IZS) nepoužíval technologii Tetrapol

Kdyby IZS nepracoval v jiném pásmu

Kdyby nestačilo se k IZS připojit

Kdyby projekt nepočítal s nedostatečným počtem základnových stanic

Kdyby neexistovaly pochyby o jeho nekomerčním využití

Kdyby již dva roky neblokovala zbytečně kmitočty

Komunikační část IZS ČR (policejní síť Pegas) je budována s použitím technologie Tetrapol, kterou vyrábí společnost Matra/Nortel. Tato síť přijde náš stát na více než 4 miliardy korun, pro jejichž získání si vláda loni odsouhlasila zatížení rozpočtu úvěrem v potřebné výši.

IZS používá pro rádiovou komunikaci pásmo 380 MHz, což odpovídá evropským dohodám o používání frekvencí. Pásmo 380 je v Evropě vyčleněno pro bezpečnostní složky. JBS by tedy logicky, dle svého určení, měl používat právě zmíněné pásmo. Praha však požádala Český telekomunikační úřad (ČTÚ) u přidělení pásma 410 MHz, které spadá mezi frekvence přidělované v Evropě pro veřejné a komerční sítě. Nejen technologií, ale i frekvenčním pásmem tedy bude pražský systém nekompatibilní s národním systémem.

Mimochodem, Praha není jediná, kdo necítí potřebu používat jednotnou bezpečnostní frekvenci - Brno pro stejné účely používá 450 MHz, Český Krumlov pan 160 MHz...

IZS, respektive Pegas se přednostně dobudovává právě v Praze a to kvůli podzimnímu zasedání Mezinárodního měnového fondu. Pokud by Praha projevila vůli připojit se k projektu, nestálo by tomu nic v cestě. Komunikační síť by měla Praha k dispozici rychleji a velmi pravděpodobně i s menšími náklady. Navíc by byla zajištěna komunikace mezi pražskými bezpečnostními a záchrannými složkami a těmi republikovými. To, jak víme od záplav na Moravě, je nezbytné při jakékoli větší pohromě. (Praha např. dodnes není dostatečně připravena na stoletou vodu...)

Schválený projekt předpokládá výstavbu 4 základnových stanic. Ovšem podle charakteristiky systému Tetra (což nám potvrdili i tajemník Sdružení provozovatelů hromadných radiových sití), bude k dosažení kvalitního pokrytí ve skutečnosti potřeba 7 až 9 základnových stanic. To samozřejmě povede k dodatečnému zvyšování ceny celého projektu. Navíc je velmi diskutabilní, zda schválená cena zakázky odpovídá reálným tržním podmínkám. Jinými slovy, zda není poněkud předražená.

Praha má evidentně snahu k používání tohoto systému přivést i firmy jako plynárny, pohřební službu a další. Tím nejen vstoupí mezi podnikatele v této oblasti, kde již dnes je konkurence opravdu veliká, ale také poruší svůj původní slib, že nebude poskytovat v této síti služby třetím osobám. (Tedy, že nebude systém poskytovat pro jiné účely než JBS.)

Záměr vybudovat radiokomunikační systém blokuje již od roku 1998 příslušné kmitočty, určené pro veřejné sítě. Již v roce 1998 totiž Praha požádala o jejich přidělení. Ovšem dosud síť nezačala ani stavět a zakázku samou schválila až na podzim 1999. ČTÚ se proto rozhodlo, že kmitočty Praze odebere. (Jiný subjekt by je pravděpodobně neměl již dávno.) Praha ovšem podala proti rozhodnutí ČTÚ rozklad. Rozhodnutí o frekvencích je nyní tedy na ministerstvu dopravy a spojů.

Pro získání konkrétních informací o finančí nákladnosti celé akce JBS i dalších souvislostech se dočtete podrobněji v příloze, která následuje. Příloha pochází z materiálů, které se nám k celé záležitosti dosud podařilo shromáždit. Doporučujeme ji vaší pozornosti, protože se celou záležitostí budeme dále zabývat.

Samotnou kauzu hromadné radiové sítě pro hlavní město Prahu provází od samého počátku větší množství rozporů, z nichž některé jsou rozpory přímo se zákonem. Jako nejzávažnější je třeba uvést:



Systém hromadné radiové sítě je budován v rámci budování JBS hlavního města Prahy. V rámci tohoto projektu bylo od roku I995 proinvestováno celkem 426.767.725,40 Kč, v čemž je zahrnuto mimo jiné vybudování nového rádiového systému Záchranné služby včetně integrace do systému Avanti, pagingový systém JBS, výstavba radiové sítě Hasičského záchranného sboru města Prahy. Těmito investicemi byla překročena smluvní částka uvedená ve výběrovém řízení, které vyhrála firma Ascom, s.r.o. o 127.000.000 Kč. Stejná firma, která vyhrála výběrové řízení v červnu 1998 zažádala a obdržela povoleni na hromadnou radiovou síť (pro magistrát HMP) bez předchozího rozhodnutí zastupitelstva a výše uvedené poplatky za toto povolení činí ke konci minulého roku cca 3.000.000 Kč, které společnost Ascom nárokuje na magistrátu formou již 8. Dodatku k původní smlouvě, kterým je obsah původního tendru překročen o dalších cca 160.000.000 Kč.

Pokud se jedná o hromadný radiový systém v rámci JBS, je možné s jistými výhradami (překročení ceny) uvažovat o tom, že je ho možno realizovat v rámci výběrového řízení na JBS. V tomto případě však není možné použít uvažované pásmo 410-430 MHz, ale příslušné pásmo 380-400 MHz. Dále je nutno specifikovat, pro jaké složky v rámci JBS by tento systém sloužil, neboť většina těchto složek je již saturována viz. odstavec 1.

Pokud se nejedná o radiový systém v rámci JBS {předpokládají se komerční služby pro třetí subjekty, apod.), není možné tento systém realizovat v rámci JBS a je nutno vybrat dodavatele v rámci výběrového řízeni.

Protože uvažovaná hromadná radiová síť je koncipována jako síť částečně komerčního typu (mezi uživateli jsou zmíněny takové organizace jako např. Pražská energetika, Pražské vodovody a kanalizace, Taxislužba, Technická správa komunikací, apod.) a nemá přímou vazbu na JBS (viz. příloha č. 1 k usnesení rady ZHMP č. 1160 ze dne 26.10.1999) došlo dle odborného právního názoru k porušení zákona č. 199/94 Sb. a proto byl dne 30.11.1999 upozorněn Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nezávislou právní kanceláří podáním podnětu k zahájení řízení dle §60 a) zák. Č. 199/94 Sb.

Navrhovaná hromadná radiová síť je v konfiguraci 4 základnové radiové body pro celou Prahu naprosto nedostačující. Její cena podepsaná v dodatku č. 8 smlouvy o JBS I60.000.000 Kč je cca o 70% vyšší než jsou standardní katalogové ceny výrobce. Nabízená hromadná radiová síť neobsahuje potřebné množství mobilních stanic (nebo téměř žádné).

Dodavatel hromadné radiové sítě nemá žádné vztahy s výrobcem, nemá zajištěný servis ani žádné jiné služby.

Jakékoliv další nabídky jiných dodavatelů než Ascom byly striktně odmítnuty.

Hlavní město Praha nevlastní licenci k poskytování služeb uvažovaných v (viz. příloha č. 1 k usneseni rady ZHMP č. 1160 ze dne 26.10.1999) a ani o tuto licenci do této doby nepožádal. Pokud ČTÚ tuto licenci vydá bez ohledu na licence vydané soukromým firmám, výrazně tak poškodí podnikatelské prostředí v tomto sektoru.

V důvodové správě (viz. příloha č. 1 k usnesení rady ZHMP č. 1160 ze dne 26.10.1999)je uvedena řada nepravd - např. v odstavci provozní náklady MRS je uvedena položka "povolení od MDS - ČTU (cca 250.000 Kč/l rok)" kdy se jedná o zavádějící informace, protože samo povoleni ČTU jasně ukazuje, že měsíční částka činní 178.000 Kč za příslušné povolení (!) což činí téměř 2.200.000 Kč za jeden rok.

Pod čarou:

a) z dostupných dokumentů lze dokladovat, že celá dodávka je JBS realizovaná v letech 19951999 je výrazně předražená (běžně o 70 - 100%)

b) výstavba JBS v Praze probíhá nekoordinovaně, o systému určité nelze tvrdit, že se jedná o systém integrovaný

c) náklady vynaložené na výstavbu tohoto systému jsou neadekvátní a neúčelné , v mnoha případech byla prosazena dodávka technologie přes odpor uživatelů.

d) Odnětí povolení č. 30512/TI v tomto případě zabráni neúčelnému vynaloženi státních prostředků ze strany žadatele a ochrání konkurenční prostředí v oblasti HRS v Praze.

e) Z hlediska hlavního města Prahy se jeví jako účelné, aby byl vybudován hromadný radiový systém, který by však sloužil výhradně potřebám města, aby jeho dodavatel byl vybrán v souladu se zákonem 199/94 Sb. s přesně vymezenou působností, která odráží potřeby města a s adekvátně vynaloženými náklady.

f) Jako příloha č. 1 přiložena usneseni rady ZHMP č. 116O ze dne 26.10.1999



Koncepce výstavby městského rádiového systému /MRS/

Na základě usnesení ZHMP č. 22/10 ze dne 1.12.1992, kterým byl schválen záměr vybudovat Jednotný bezpečnostní systém hlavního města Prahy (dále jen "JBS") a usnesení Vlády ČR č. 246 ze dne 19.5.1993, kterým byly schváleny zásady budování Integrovaného záchranného systému České republiky (IZS ČR) je v hlavním městě Praze (dále jen "Praha") od roku 1995 etapovitě budován JBS. Ve výběrovém řízení na dodavatele technologie JBS zvítězila z celkem 15 přihlášených účastníků společnost ASCOM Praha, spol. s r. o. s nabídkou v celkové částce 320 000 000; (včetně radiového systému), která zpracovala prováděcí projekt. Prováděcí projekt obsahuje mimo jiné koncepční řešení problematiky výstavby rádiového systému JBS, sloužící pro zabezpečení rádiového spojeni všech hlavních složek JBS a současně i tzv. druhosledových složek JBS (jedná se o organizace zajištující základní funkce infrastruktury Prahy).

Prováděcí projekt a kompletní nabídka společnosti ASCOM v ceně 320 000 000; obsahoval i dodávku kompletního radiového systému pro potřeby HMP.

Uzavřená smlouva pro první dvě etapy výstavby JBS neobsahovala výstavbu nového rádiového systému JBS ze dvou důvodů. Prvním byl nedostatek finančních prostředků nutných pro realizaci této části investiční akce (v r. 1995 cca 120 mil. Kč) a druhým byla nejasná koncepce výstavby rádiového systému Ministerstva vnitra ČR (dále jen "MV ČR") a současně i IZS ČR (tzv. rádiový systém PEGAS budovaný technologii společnosti Matra). Vládou ČR bylo v roce 1995 rozhodnuto, že Policie ČR a složky IZS ČR se budou dorozumívat prostřednictvím rádiového systému PEGAS.

Ve smlouvě o dílo uzavřené Prahou je v Článku I, Předmět smlouvy, v odst. 5 uvedeno, že dodávka rádiového systému bude předmětem samostatného dodatku k této smlouvě.

Investiční výdaje na JBS v letech 1995 - 1998 vč. DPH

rok 1995 c e l k e m 202,998.987,80 Kč rok 1996 c e 1 k e m 1I4,989.211,50 Kč

V rámci budování JBS v roce 1997 byla naplánována, zahájena a realizována 3. etapa budování díla JBS zahrnující :



vybudování nového rádiového systému Záchranné služby hlavního města Prahy (dále jen "ZS") včetně jeho integrace do systému řízení zásahu AVANTI

plné zálohování pagingového systému JBS, včetně zálohování přenosu dat z pagingové ústředny k vysílačům a zálohování vysílačů a pagingové ústředny

rok 1997 c e l k e m 72,779.526;10 KčV rámci plnění dodatku č. 5 ke smlouvě D/08/000019 - Výstavba radiové sítě Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy (dále jen "HZS") v pásmu 160 MHz bylo proplaceno : rok 1998 c e 1 k e m 36,000.000,- Kč.

Od počátku výstavby na JBS HMP c e l k e m 426,767.725,40 Kč Nad rámec původní smlouvy s firmou ASCOM, spol. s r.o., znějící na nepřekročitelnou částku 300 000 000,- byly s tímto dodavatelem zavřeny do konce roku 1998 dodatky překračující původní cenu o 127 000 000,- Kč.

Cena 20 000 000; za radiový systém, se kterou ASCOM vyhrál výše uvedené výběrové řízení byla pouze těmito dvěma dodatky překročena téměř šestinásobně.

Dodatkem č. 8 k smlouvě se společností ASCOM byla dne 26.10.1999 uzavřena další smlouva na dodávku dalšího radiokomunikačního systému pro potřeby HMP v celkové částce ló0 000 000; . Tato částka pokrývá POUZE zařízeni radiové infrastruktury k výstavbě 4 bodů bez uživatelských terminálů. Tato infrastruktura nepokrývá dostačujícím signálem území HMP a má malou účastnickou kapacitu (maximálně 2000 uživatelů ve vymezených oblastech.

Autorizovaný zástupce stejného výrobce v ČR je přitom schopen dodat stejné zařízení za zhruba poloviční cenu. K obdobnému více než dvojnásobnému předražení dodávek ze strany společnosti ASCOM vůči magistrátu HMP došlo i v případě jiných dokladovaných dodávek .

Ve zdůvodněni (viz Příloha č. 1 k usnesení rady ZHMP (č. 1160 ze dne 26.10.1999) bylo zastupitelstvo HMP informováno radním Blažkem že:



Praha a jeho výkonné složky nemají v současné době žádný společný rádiový systém, který by v případě mimořádné situace, ale i v běžných každodenních podmínkách sloužil pro jejich vzájemnou koordinaci a řízení.

Stav rádiového spojení hlavních a druhosledových složek JBS byl prověřen podrobnými analýzami. Rádiová spojení a přenosy dat druhosledových složek JBS jsou v současné době zabezpečovány zastaralými analogovými dosluhujícími vlastními rádiovými sítěmi.

Veškeré zmíněné rádiové sítě jsou mezi sebou nekompatibilní.

Na základě předložených informaci bylo dne 26.10.1999 doporučena radním Blažkem výstavba Městského rádiového systému (dále jen "MRS") pro všechny uvažované účastníky a i pro komerční zájemce, bude vybudována pouze jedna společná infrastruktura. Navrhovaný rádiový systém a jeho infrastruktura vybudovaná na základě stávajícího povolení ČTÚ č. 30512/TI umožňuje realizovat účast až 10.000 rádiových stanic. S přihlédnutím k využití infrastruktury MRS pro komerční účely lze formou poskytované služby /pronájmu/ vzhledem ke kapacitě infrastruktury zabezpečit rádiové spojení i pro takové organizace jako jsou generální ředitelství cel ČR, taxislužby a pod.

Radní Blažek (i přes různá upozorněni a to i od právníků, zaobírajících se touto problematikou) opomněl informovat zastupitele, že k poskytováni výše uvedených služeb je třeba Licence na poskytováni těchto služeb, kterou magistrát nemá ani o tuto nikdy nepožádal.

Ze zdůvodnění dále uvádíme

"Předpokládané provozní náklady MRS mimo jiné zahrnují :"



povolení od MDS - ČTÚ {cca 250 tis. Kč/rok), Tato informace je zavádějící, protože samo povolení ČTU jasně ukazuje, že měsíční částka činní 178 000; za příslušné povolení (!) což činí téměř 2 200 000; za jeden rok,



náklady za pronájem prostorů a energie na základnových rádiových bodech, povolení ČTÚ pro mikrovlnná směrová pojítka,

Dále radní Blažek opomněl zastupitelstvo informovat o tom, že společnost ASCOM zažádala a obdržela povolení na tuto radiovou sít' (pro Magistrát HMP) již v červnu roku 1998 bez předchozího rozhodnutí zastupitelstva, že výše uvedené poplatky za toto povolení činí k 26.10.1999 téměř 3 000 000; Kč a jsou součástí smlouvy na dodávku (uzavřené dne 26.10.1999 dodatkem č. 8 ke smlouvě se společnost ASCOM).Uzavřením výše uvedené smlouvy došlo v porušení zákona č.199/94 Sb. Na tuto skutečnost byl dne 30.11.1999 upozorněn Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nezávislou právní kanceláří podáním podnětu k zahájení řízeni dle § 60 a) zák. Č. 199/94 Sb.

Ze Příloha č. 1 k usnesení rady ZHMP č.1160 ze dne 26.10.1999 dále citujeme:

Uvažovaný zdroj financování, zajištění dodavatele

V rámci výnosu 2. emise obligací se předpokládá využití cca 500 mil. Kč na zajištění protipovodňových opatření na území města. Protože zabezpečení rádiového spojení organizací zajišťujících nepřerušený chod základní infrastruktury města včetně možnosti jejich vzájemné komunikace a rovněž komunikace spojené s jejich řízením a koordinací jejich činnosti bezprostředně souvisí i s jejich činností v případě mimořádných situací včetně možných povodní, bylo navrženo financovat výstavbu infrastruktury HRS z prostředků určených na protipovodňová opatřeni, a to v roce 1999 celkem 60 mil. Kč a v roce 2000 celkem 100 mil. Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 11/02 ze dne 30. 9. 1999 zvýšení kapitálových výdajů rozpočtu hl. m. Prahy na rok 1999 v navrhovaném rozsahu, včetně částky 60 mil. Kč plánované na protipovodňová opatření - městský rádiový systém a uložilo radě Zastupitelstva hl. m. Prahy zabezpečit realizaci. Rada ZHMP svým usnesením č. 1073 ze dne 5. 10. 1999 uložila vedoucímu FIN MHMP zajistit realizaci rozpočtových opatření ve smyslu usnesení ZHMP č. 11/02 na rok 1999 a radě ZHMP uložila zajistit realizaci tohoto usnesení ZHMP v roce 2000. Ihned po zařazení částky 60 mil. Kč do limitu rozpočtu kapitálových výdajů odboru obrany MHMP bude zajištěno zpracováni a uzavření dodatku smlouvy č. D/08/000019 mezi Prahou a firmou ASCOM Praha, spol. s r. o., s předmětem smlouvy - "Výstavba městského rádiového systému", což je v souladu s ustanovením § 71, hlava 11, Zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, . "Zadáváni veřejných zakázek zahájené před účinností tohoto zákona podle dosud platných předpisů a opatření se dokonči v souladu s těmito předpisy a opatřeními, " Vlastní smlouva o dílo na výstavbu JBS HMP D/08/000019 uzavřená dne 28. 6. 1995 podle § 536 obchodního zákoníku na základě veřejné obchodní soutěže č.j. 619/94 - OBR v článku 1, odst 5 obsahuje závazek obou smluvních stran, že "dodávka rádiového systému bude předmětem samostatného dodatku k této smlouvě". Viz výše uvedenou informaci o podání podnětu k vyšetřováni Úřadem pro hospodářskou soutěž pro závažné porušení zákona ze strany Magistrátu HMP'.