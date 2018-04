PRÁCE S QuickSheetem

OBRAZOVKA LISTU SEŠITU

HORNÍ STAVOVÝ ŘÁDEK





V levém rohu zobrazuje jméno sešitu (bílá písmena na černém podkladu).



Pokud je nutno zobrazit průběh složitějšího výpočtu, zobrazí se indikátor přepočítávání, místo jména sešitu. Jméno sešitu se opět obnoví, jakmile se výpočet dokončí



V pravém rohu pak zajišťuje přístup k jednotlivým listům sešitu s tím, že zobrazuje právě nastavený. Při prvním spuštění se vytvoří automaticky list se jménem "01 Sheet1". Pokud v seznamu listů vyberete položku "Edit Categories", můžete si přidat, smazat nebo přejmenovat svůj vlastní list.



Speciálním listem je list s názvem Clipboard. Tento list nemůžete používat, přejmenovat nebo smazat.



POZNÁMKA:

QuickSheet řadí jména listů automaticky podle abecedy. Mnohdy se stane, že abecední pořadí listů neodpovídá Vašemu požadavku na pořadí. Chcete-li seřadit listy podle svého pořadí, pojmenujte je tak, že na začátku názvu listu pouřijete čísla:



01_Ceník 02_Nákup 03_Evidence výdajů







STŘEDNÍ ČÁST OKNA SEŠITU



Pracovní plocha QuickSheetu zobrazuje pracovní plochu s buňkami a představuje interaktivní rolovací okno ve Vašem sešitu.



V tomto okně můžete změnit šířku prvních dvaceti sloupců, pomocí menu pro sloupce (obrázek vpravo).



Dále se dá nastavit zobrazování Gridlines, oddělovače buňek (v menu Options)









Každý řádek nebo sloupec má své záhlaví. Záhlaví sloupců je označeno písmeny a záhlaví řádku čísly. Obsah záhlaví nelze měnit, takže nepřečíslujete číslo řádku. Pokud ukážete tužkou na toto záhlaví, rozvine se lokální menu a to s obsahem, závisejícím na tom, které záhlaví jste vybrali.







Pokud ukážete tužkou do místa, kde se stýká záhlaví řádků a sloupců, zobrazí se menu pro list





Význam položek:



Select - vybere řádek, sloupec nebo všechna data v sešitu Copy - zkopíruje řádek, sloupec nebo všechna data v sešitu Paste - vloží předchozí zkopírované řádky, sloupce nebo všechna data ze sešitu Clear - vymaže obsah řádku, sloupce nebo všechna data v buňkách, ale ponechá její formát. Nebudou smazána data ve "Frozen" řádcích a sloupcích Insert - vloží prázdný řádek nebo sloupec Delete - smaže řádek, sloupec nebo všechna data v sešitu Freeze - pozastaví vybranému sloupci (a všem vlevo) nebo řádku (a všem nad) nebo obojí proti posouvání při rolování okna Widen - rozšíří vybraný sloupec o jeden znak Narrow - zúží vybraný sloupec o jeden znak







Pracovní plocha QuickSheetu zobrazuje pracovní plochu s buňkami a představuje interaktivní rolovací okno ve Vašem sešitu. V tomto okně můžete změnit šířku prvních dvaceti sloupců, pomocí menu pro sloupce (obrázek vpravo). Dále se dá nastavit zobrazování Gridlines, oddělovače buňek (v menu Options) Každý řádek nebo sloupec má své záhlaví. Záhlaví sloupců je označeno písmeny a záhlaví řádku čísly. Obsah záhlaví nelze měnit, takže nepřečíslujete číslo řádku. Pokud ukážete tužkou na toto záhlaví, rozvine se lokální menu a to s obsahem, závisejícím na tom, které záhlaví jste vybrali. Pokud ukážete tužkou do místa, kde se stýká záhlaví řádků a sloupců, zobrazí se menu pro list SPODNÍ ČÁST OBRAZOVKY



obsahuje editační plochu pro zadávání dat, vzorců, funkcí, stylů, navigační šipky pro pohyb po buňkách, indikátor změny dat v listu





EDITACE

Tyto styly si můžete sami nadefinovat a pojmenovat. Každý sešit má svůj seznam stylů Chcete-li si vytvořit svůj vlastní styl, ukažte v menu na položku Edit Styles.... Pokud chcete pro buňku vybrat jiný styl, ukažte na něj v menu. Další možností je nastavení formátu buňky bez použití stylu. Toto nastavení můžete provést přes menu Options, Formating.

Buď pomocí menu Stylů

Pomocí menu Options, Formating.

First - skok na první obrazovku

- skok na první obrazovku Last - skok na poslední obrazovku

- skok na poslední obrazovku Up - skok o obrazovku výš (hardware Up)

- skok o obrazovku výš (hardware Up) Down - skok o obrazovku níž (hardware Down)

- skok o obrazovku níž (hardware Down) Left - skok o obrazovku vlevo

- skok o obrazovku vlevo Right - skok o obrazovku vravo

Po vytvoření nového sešitu (a jeho následném otevření) nebo otevření existujícího sešitu se objeví obrazovka zobrazující jeden list z vybraného sešitu.Obrazovka listu je rozdělena na tři části:Dolní část obrazovky QuickShhetu, jak už bylo řečeno, je určena pro zápis a úpravu dat v buňkách. V pravé části pak najdete prvky pro ovládání a pohyb po listu,. tzv. navigační šipky. V levé pak prostor pro výběr stylů pro buňky.Pokud poprvé spustíte QuickSheet a otevřete list, v editační ploše vlevo najdete tučné písmeno. Toto písmeno je prvním písmenem stylu, který je nastaven pro danou buňku.Pokud ukážete tužkou na toto písmeno, rozvine se lokální menu se seznamem nadefinovaných stylů, jak ukazuje obrázek:Existují tedy dvě možné cesty, jak nastavit formát buňky:Základní rozdíl je v tom, že pokud použijete menu Stylů a v něm vyberete Edit Styles... a tam upravíte formát pro danou buňku, nejste dotázáni zda chcete změnu v provedeném stylu uložit a parametry stylu se uloží automaticky.Ve druhém případě, použijete-li menu Options, Formating, jste dotázáni, zda změny, které jste provedli na stylu mají být do stylu zapsány nebo jestli chcete vytvořit styl nový právě s těmito změnami.Dvě rovnoběžné tečkované čáry v editační ploše slouží pro zadávání dat, vzorců, funkcí, stylů a zároveň zobrazují obsah aktuální buňky, na které máte umístěn kurzor. Pro zadávání dat do buněk můžete samozřejmě použít i OnScreen klávesnice.Abyste si nemuseli pamatovat všechny funkce, nabízí QuickSheet pomůcku, která automaticky zobrazí jejich seznam. Stačí, když v editační ploše ukážete na černou trojúhelníkovou šipku dolů. Ta zajistí zobrazení seznamu funkcí. Pokud si nějakou funkci vyberete, automaticky se vloží do editační plochy buňky a QuickSheet čeká na zadání argumentů pro tuto funkci.Pod šipkou pro zobrazení seznamu funkcí naleznete indikátor stavu. Tento indikátor již znáte a říká Vám, zda máte aktivovánu klávesu Shift, Extended Shift nebo dokonce aktivovánu funkci CAPSLock.Úplně v levém dolním rohu najdete indikátor editace v listu. Pokud svítí, pak provádíte v listu kopírování nebo vyjmutí Pokud ne, pak kopírujete nebo vkládáte v řádku pro psaní vzorců a funkcí.Pokud máte v Options, Properties... vypnutou funkci Auto-recalc (výhodné pro rozsáhlé tabulky), zobrazí se prozměnu úplně v pravém dolním rohu znak (malá hvězdička) vypnutí funkce Auto-recalc.Vypnutí této funkce je velice nebezpečné (ale mnohdy nezbytné). Stačí zapomenout a výsledky nevyjdou správně. Pokud tedy máte tuto funkci vypnutou a změníte nějaký údaj v buňce, která se podílí svou hodnotou na nějakém výpočtu, nezapomeňte provést opětovný přepočet a to tak, že ukážete tužkou na indikátor automatického přepočtu a všechny buňky v sešitě se přepočítají.Pokud přepočet buněk trvá dlouho, narazíte na obrazovce na přesýpací hodiny, které znázorňují průběh prováděné operace.Pro pohyb po buňkách složí v pravém rohu dynamické rolovací šipky. Proč dynamické? Vždy se zobrazí pouze ty šipky, které se dají použít. Jste-li s kurzorem naoř. na buňce A1, zobrazí se pouze šipky vpravo a dolů. Stačí se přesunout na E7 a už jsou tam čtyři.Pokud máte rozsáhlejší tabulku, pak můžete využít i Hardwarové šipky na Pilotovi. Ty zajistí pohyb po celých obrazovkách.Při psaní vzorců nemusíte zapisovat manuálně odkazy na buňky, se kterými chcete počítat. Pokud za některým z následujících znaků () ukážete na na buňku nebo interval buněk, automaticky se vloží do psaného vzorce nebo funkce.Používání šipek je velmi účinné, ale mnohdy zdlouhavé. QuickSheet disponuje s menu, ve kterém si můžete vybrat funkci pro pohyb po listu: