Práce s poznámkami aplikace Zápisník

Spusťte aplikaci Zápisník. Pak ukažte tužkou na tlačítko New v levé spodní části displeje PalmPilota. Zobrazí se obrazovka s linkami, kam můžete psát text poznámek a kurzor se rozbliká v levém horním rohu okna.

Nyní můžete psát text poznámky. Jak bylo řečeno výše, doporučuji na první řádek zapsát stručný název poznámky. Na ostatní řádky pak vlastní znění poznámky. Po dokončení ukažte tužkou na tlačítko Done v levém dolním rohu okna aplikace.



Pro jednoduchost existuje ještě jeden způsob, jak zadat do Zápisníku novou poznámku.



Nastavte se na obrazovku s přehledem všech úkolů.

Začněte psát na plochu pro psaní Graffiti.

Napsaná písmena se automaticky začnou psát do těla poznámky na její první řádek.

Spusťte aplikaci Zápisník. Pak ukažte tužkou na poznámku, kterou chcete opravit. Kurzor začne blikat na konci textu, za posledním znakem, byť jím je mezera. Je-li třeba něco opravit, začněte psát nebo editovat poznámku. Pokud máte všechny údaje zadány, ukažte tužkou na tlačítko Done v levém dolním rohu okna aplikace. Dojde k zapsání textu do paměti PalmPilota.

Při psaní poznámky ukažte tužkou na tlačítko velké A, které se nachází v dolní části okna. Chcete-li písmo vrátit do původního stavu, ukažte na tlačítko malé A, vlevo od velkého A.

Po spuštění aplikace Zápisník se v úvodním okně zobrazí seznam všech poznámek, které máte v Zápisníku zapsány. Poznámky jsou u PalmPilota číslovány podle pořadí v jjakém byly zapsány nebo podle abecedy. Způsoby třídění se dají nastavit v Preferencích. Abych to upřesnil, musím Vám říci, co tvoří název poznámky.Název poznámky je vždy vytvořen textem prvního řádku poznámky. Zpravidla proto na první řádek pište stručný popis poznámky. Tento popis by měl být tak výstižný, abyste se v poznámkách později lépe orientovali.V levém dolním rohu obrazovky je tlačítkoUživatelé, kterým při psaní poznámky vadí malé písmo, si je moho zvětšit. Zvětšení je pouze optické a nedochází přitom ke skutečnému zvětšení písma.Pokud napíšete poznámku, která obsahuje více řádků, než se může zobrazit najednou v okně Zápisníku, můžete použít pro přechod na další řádky textu "posuvníky!, podobně jako v klasických Windows. Tento způsob pohybu po delších poznámkých je mnohem efektivnější a vy se už nemusíte trefovat tužkou na malé šipky. Pokud píšete velice dlouhé poznámky používejte raději rolovacích tlačítek nahoru a dolů (pohyb po stránkách) nacházejících se uprostřed dolní části na krytu PalmPilota.