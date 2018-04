Práce s položkou Adresáře

Máte-li spuštěnou aplikaci Adresář, pak na standardní obrazovce najdete v dolní části displeje Dialogový dotaz Look Up: ................... Ukažte tužkou ihned za dvojtečku. Za dojtečkou se rozbliká kurzor a PalmPilot čeká na zadání prvního písmene hledané položky.

Po zadání prvního písmene PalmPilot najde první odpovídající položku a nastaví na ni ukazatel.

Zadáním druhého nebo dalšího písmene můžete výběr ještě upřesnit.

Pozor:

Záleží na tom, jak máte nastavenou aplikaci Adresář. Zda se položky řadí podle názvu společnosti nebo podle příjmení a jména.



Pokud je nalezená položka ta správná, ukažte na ni tužkou a zobrazí se o ní podrobnější informace.

Máte-li spuštěnou aplikaci Adresář, pak na standardní obrazovce najdete v pravém horním rohu šipku dolů s názvem kategorie. Ukážete-li na tento název kategorie, rozvine se lokální menu, ze kterého si můžete vybrat tu kategorii položek, kterou chcete zobrazit. Stejného efektu docílíte tím, že budete mačkat aktivační tlačítko aplikace Adresář tak dlouho, dokud se na displeji nezobrazí příslušná kategorie položek.

Máte-li spuštěnou aplikaci Adresář, ukažte v seznamu na položku, kterou chcete zařadit do nějaké kategorie.

Dojde k zobrazení podrobnějších informací o položce a zároveň se dole na displeji objeví tlačítko Edit

Ukažte na něj tužkou.

Adresář nyní umožní měnit kteroukoliv část položky. V pravém horním rohu je zobrazena šipka s názvem

kategorie. Chcete-li, aby položka patřila do jiné kategorie, ukažte na kategorii. Zobrazí se lokální menu

ze kterého vyberte potřebnou kategorii, do které má položka patřit.

Nyní ukažte na tlačítko Done. Tím ukončíte editační režim.

Nyní ukažte opět na tlačítko Done. Tím se vrátíte zpět do základní obrazovky Adresáře.



Máte-li spuštěnou aplikaci Adresář, ukažte v levém dolním rohu PalmPilota na ikonu Menu. Ze dvou zobrazených položek vyberte položku Options. Ze zobrazeného menu Options vyberte položku Preferences... Zobrazí se dialogové okno s popiskou List By:

Last Name, First Name (Příjmení a jméno)

Company, Last Name (Společnost, Příjmení)

Ukažte tužkou na ten, který Vám vyhovuje a vyberte tlačítko OK. Okamžitě v seznamu položek poznáte, jak se změní jejich pořadí.

Pokud máte vytvořeny nějaké položky v Adresáři, PalmPilot disponuje prostředky, které Vám umožňují velmi rychle nalézt potřebný kontakt, vytřídit kontakty pomocí kategorií nebo setřídit položky podle jména osoby nebo názvu společnosti.Kategorie mají naprosto stejný význam jako u aplikace Diář. Slouží ke snadnému výběru skupiny položek.Jak už bylo řečeno, dají se položky zobrazovat na displeji dvěma způsoby. A to buď setříděné podle jména společnosti a příjmení nebo podle příjmení a jména.Ve stejném dialogovém okně můžete "zafajfkovat" položku. Tím si zajistíte, že při zatřizování adres do kategorií se po nastavení nějaké adresy do kategorie tato kategorie zapamatuje. V předchozí verzi jste museli u každé zapisované adresy opětovně zadávat kategorii. Tato funkce se dá s výhodou využít při hromadném zapisování adres do jedné kategorie.