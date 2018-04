Práce s ArtSKey

Přepínání klávesnice Použití "Datového razítka" Použití "Časového razítka" Rychlé spouštění Zadání předdefinovaných textů Zálohování/Obnovování Přepínání klávesnice V levém dolním rohu ArtSKey klávesnice je klávesa s Alternativní jazykovou zkratkou. Ta označuje, která klávesnice je anglická a text v tomto tlačítku ukazuje, která klávesnice se nastaví, klepnete-li na něj. Pro přepnutí na alternativní klávesnici stiskněte toto tlačítko a text v tlačítku se změní na "En". Jestliže klepnete na toto tlačítko znova, vrátí se klávesnice opět do anglického nastavení. Jestliže chcete zadat velké písmeno, nemusíte klepat na klávesu CAP k přepnutí klávesnice do režimu CAPSLOCK, ale jednoduše přesuňte pero nahoru z bodu, kde pero bylo stisknuto, a pak pero povolte. Jestliže se chcete vrátit do anglické klávesnice po zadání jednoho znaku z alternativní klávesnice, postupujte následovně: Vyberte položku Nastavení ze Start menu.

menu. Vyberte položku Psaní v podmenu.

Vyberte Klávesnice ArtSKey ze seznamu Stávající metody psaní.

ze seznamu Stávající metody psaní. Stiskněte tlačítko Volby .

. Změňte zaškrtávací políčko Vrátit do... v dialogu. Klepněte na tlačítko s ikonou "Rakety" a obrázky na některých tlačítkách se změní.

Nalezněte a klepněte na tlačítko s ikonou "Kalendáře". Datum objeví se na obrazovce. Použití "Časového razítka": Klepněte na tlačítko s ikonou "Rakety".

Nalezněte a klepněte na tlačítko s ikonou "Hodin". Čas objeví se na obrazovce.

Můžete definovat váš preferovaný datumový a časový formát a klávesy v souboru artskey.ini. Rychlé spouštění Kalkulačky: Klepněte na tlačítko s ikonou "Rakety".

Klepněte na tlačítko s ikonou "Kalkulačky". Můžete spouštět:

"Spojení s PC" klávesou s ikonou "Spojení s PC".

Hru "Solitaire" klávesou s ikonou "Solitaire".

Poštovní aplikaci.

Hlasový záznam.

Též můžete definovat jiné spouštění v sekci $1#launches_tag" >"Spouštění" v ini souboru. Zadání předdefinovaných textů: Klepněte na tlačítko s ikonou "Rakety".

Nalezněte a klepněte na tlačítko, které je definováno pro text v ini souboru. Texty a klávesy lze definovat v sekci $1#hotkey_tag" >"Klávesové zkratky" v ini souboru. Předdefinované texty v ini souboru jsou: Firma - na tlačítko s Co testem.

testem. Jméno - na mezerníku (Space tlačítko).

Dokument # - na D# tlačítku.

Zálohování/Obnovování Jestliže je ArtSKey spuštěn vyberte položku Záloha/Obnova v ArtSKey menu před Zálohovací/Obnovovací procedurou.

Jestliže nevyberete tuto položku v ArtSKey menu před zálohovací/obnovovací operací, pak pravděpodobně budete mít problémy během obnovovací operace.

Je-li tomu tak, pal prosím čtěte sekci "Řešení problémů". Jestliže je obnovovací procedura prováděna na čistém PPC (vaše data byla ztracena, např. kvůli slabé baterii) nebo jste odinstalovali ArtSKey:

Spusťte ArtSKey po Windows CE dotazu na reboot vašeho PPC místo rebootování. Pak rebootujte PPC jen po zprávě "Please restart your PPC with 'Reset' button". Po operaci Zálohování/Obnovování objeví se výstraha s ohledem na nemožnost zálohovat/obnovit soubor wince.nls. Prosím, nezatěžujte se tím.