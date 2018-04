Pracant jak se patří – recenze smartphonu HTC S710

Specialista na smartphony a komunikátory s operačním systémem Windows Mobile, tchajwanská společnost HTC, poslední dobou chrlí na trh jeden model za druhým. V její nabídce nalezneme komunikátory s dotykovým displejem, s vysouvací QWERTY klávesnicí, s toutéž integrovanou pod displejem, ale i klasické smartphony bez dotykového displeje s klasickou numerickou klávesnicí.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

Smartphone s operačním systémem Windows Mobile 6 Standard a vysouvací qwerty klávesnicí.

Nejnovější modely HTC se snaží vyplnit i tu nejmenší mezírku v nabídce a tak přichází ke slovu všelijaká zajímavá řešení. U modelu P3300 třeba revoluční způsob ovládání, u dnes testovaného HTC S710 pak QWERTY klávesnice integrovaná do těla obyčejného smartphonu. Právě ta z něj dělá velmi zajímavý kousek.

Vzhled a konstrukce – chaloupko chaloupko, kde se klávesnice ukrývá?

Na první pohled není HTC S710 nikterak výjimečným smartphonem. Elegantní zaoblený vzhled, kvalitní použité materiály a příkladné zpracování, na to vše jsme od tchajwanského výrobce zvyklí.

Ani z řady konkurenčních smartphonů nikterak nevyniká. Jistě, titul „prcek roku“ si S710 neodnese, ale svými rozměry 101,5 x 50 x 18,6 mm se nikterak zásadně neliší třeba od populární Nokie N73. Teprve hmotnost celých 140 gramů dává tušit, že v případě tohoto přístroje bude něco asi jinak.

A opravdu tomu tak je. Stačí zatlačit na vrchní část pravého boku a S710 odkryje svou hlavní zbraň. Vrchní část se totiž odsune a vystaví tak na odiv integrovanou QWERTY klávesnici. Principielně jde o stejný mechanismus, jako třeba u HTC TyTN, u smartphonu jsme ale takové řešení prozatím neviděli.

Klávesnice má tlačítka uspořádaná ve třech řadách, namísto obvyklých čtyř. To proto, že na úzkém těle smartphonu by se prostě do čtyř řad klávesy nevešly. Nebojte se však, klasické rozložení neutrpělo, jen některé ovládací a přepínací klávesy se přestěhovaly na stranu. To platí i třeba pro kurzorové klávesy. Trochu netradiční je také umístění mezerníku mezi klávesy B a N.

Klávesnice má, stejně jako numerický blok pod displejem, rovnoměrné modré podsvícení. To není zbytečně moc silné, takže v noci zbytečně neruší.

Vraťme se ještě na chvíli ke vzhledu přístroje. Obzvláště v zavřeném stavu můžete obdivovat jeho oblý design. Čelní plocha je celá stříbrná, jasně zde dominuje displej s krycím sklíčkem. Sluší se podotknout, že S710 tentokrát není příliš velkým lapačem otisků prstů, což je jedině dobře. Celý zbytek telefonu, kromě dělící roviny vysouvací klávesnice a rámečku fotoaparátu se zrcátkem na zadní straně, je černý. Materiál je lehce pogumovaný a přístroj se velmi dobře drží v ruce.

Hladké linie nikterak výrazně nenarušují ani ovládací prvky na těle přístroje. Klávesy pro ovládání hlasitosti a hlasového ovládání nalevo, vypínací klávesa navrchu a spoušť fotoaparátu vpravo jsou zapuštěné a mají decentní provedení. Přitom se stále dobře tisknou, což je důležité především u kláves regulace hlasitosti.

Na pravém boku pod krytkou nalezneme slot na paměťové karty microSD, ve spodu se nachází mini USB konektor. Netradiční je umístění slotu na SIM kartu – na levém boku tvoří protějšek slotu pro paměťovou kartu. Přístup ke kartě SIM je pouze ve stavu s vysunutou klávesnicí.

Displej a ovládání – nová Windows

HTC S710 je jedním z prvních přístrojů s operačním systémem Windows Mobile 6. Oproti předchozí verzi není vylepšení zas tak mnoho, obzvláště těch viditelných. Vzhled Windows byl lehce přepracován a uhlazen, mnoho ikon vyměněno, takže vše je teď barevnější a líbivější.

Displej HTC S710 má již i pro smartphony tradiční rozlišení 320 x 240 bodů. Je hodně veliký, přesto je zobrazení stále dostatečně jemné. Domníváme se, že právě rozměry displeje HTC S710 jsou ideální hranicí pro dané rozlišení. Ze zkušenosti totiž víme, že větší displeje mnohých komunikátorů již tak dobře nepůsobí. Ovšem menší displeje s QVGA rozlišením nejsou viditelně jemnější a kvalitnější, než ten u S710.

Displej prostě patří ke špičce a to i ostatními parametry. Je škoda, že se u něj nedá regulovat intenzita podsvícení, protože ta je někdy až zbytečně vysoká. Rovněž čitelnost displeje na přímém slunečním světle by chtěla vylepšit, jinak mu ale není co vytknout.

To, co není v případě Windows Mobile 6 na první pohled vidět, je vylepšená správa paměti. Ta má za následek daleko lepší pocity při ovládání telefonu. I velké množství programů spuštěných na pozadí neznamená žádné viditelné zpomalování reakcí systému. Samotné reakce jsou stále pomalejší, než u běžných telefonů, ale nová Windows Mobile udělala v tomto případě prostě velký krok kupředu. Ke zpomalování nedochází ani v případě, že zaplníte uživatelskou paměť přístroje. Tento nešvar se vyskytoval u některých přístrojů s WM5.

Ovládání zůstává principielně stejné, stále zde máme Home klávesu, klávesu zpět, dvě kontextové klávesy a navigační klávesu s potvrzovacím středem. Trochu nezvyklé je umístění kláves pro ovládání hovoru v dolních rozích. Není to ale nic, čemu si po chvíli nepřivyknete. Zvláštní je i ovládání zámku klávesnice. Tu zamknete podržením tlačítka pro ukončení hovoru, odemknete stiskem levé kontextové klávesy a hvězdičky. Zámek klávesnice bohužel není automatický.

Pokud vysunete QWERTY klávesnici, k odemknutí nedojde, stále ještě musíte stisknout levou kontextovou klávesu a křížek. Je jedno, jestli to je dvojice na numerickém bloku nebo na vysunuté klávesnici. Je to ale trochu škoda, protože k nechtěnému vysunutí velké klávesnice těžko dojde, zámek klávesnice tak trochu zpomaluje práci s telefonem. Při vysunutí klávesnice pochopitelně dojde ke změně orientace displeje. V otevřeném stavu pak můžete telefon ovládat pomocí kurzorových kláves a klávesy Enter.

Levá kontextová klávesa má v pohotovostním režimu popisek Start. Není zde ale žádná nabídka start jako u dospělejších Windows Mobile 6 Professional, po jejím stisku se ocitnete rovnou v menu telefonu. Alespoň v případě smartphonů bez dotykového displeje mohl Microsoft toto menu uspořádat trochu tradičněji, aby se více podobalo klasickým mobilním telefonům. V základním menu je totiž standardně 27 položek, jejich počet ovšem poroste s instalovanými programy. Na jednotlivých obrazovkách lze patřičnou položku zvolit numerickou klávesou, která položce v matici odpovídá, takže při troše cviku lze menu procházet docela rychle. Ovšem jeden nově nainstalovaný program vám celou naučenou sekvenci může úplně rozhodit.

Položkám v menu si také můžete přiřadit rychlou volbu a daný program tak lze spouštět přidržením patřičné klávesy v pohotovostním režimu. Položek rychlé volby může být až 99, což jistě bude k pohodlnému spouštění nejčastěji používaných programů stačit. Samozřejmostí u Windows Mobile je také seznam posledně spuštěných aplikací přímo na Today obrazovce.

Baterie – dovede se držet

Veliký displej, silní podsvícení, bezdrátové technologie. To vše napovídá tomu, že HTC S710 nebude zrovna kdovíjaký držák na jedno nabití. Jenže vestavěná baterie má kapacitu 1050 mAh a to je více než dost na to, aby telefon při běžném používání vydržel dva dny, a to i se zapnutým vyhledáváním Wi-Fi sítí. Pokud ovšem přes Wi-Fi pojedete téměř permanentně, je pochopitelné, že výdrž půjde rapidně dolů.

Naopak, uskromníte-li se a telefon nebudete příliš trápit, dostanete se přes tři dny výdrže. Tato hodnota je ale v praxi spíše velmi teoretická, možná podobných hodnot dosáhnete při prodlouženém víkendu na chatě. Při plném pracovním nasazení, které se od S710 očekává, počítejte se zmiňovanými dvěma dny na jedno nabití.

Telefonování a zprávy – stane se z vás SMS maniak

Funkce pro telefonování a zprávy jsou u Windows Mobile tradičně velmi rozsáhlé. Představovat adresář s neskutečným počtem položek a detailů u jednoho záznamu a možnost práce se zprávami SMS, MMS a Emaily snad není třeba. HTC S710 umí i vyzváněcí profily, stále jsme se však nedočkali filtrování hovorů.

Tradičně příjemné je u smartphonů s Windows Mobile vyhledávání v kontaktech. Prostě začnete psát na klávesnici a telefon vyhledává pomocí T9. Vyhledávat lze i pomocí velké klávesnice, pak je samozřejmě výběr o něco přesnější.

Při samotném telefonování si není nač stěžovat. Zvuk je kvalitní a to i v případě hlasitého odposlechu. Pouze při nastavené velmi vysoké hlasitosti již hlasitý reproduktor nezvládá zvuk podávat čistě. Velmi dobře je zvládnutý seznam hovorů. Informace o hovoru jsou po rozkliknutí velmi detailní – nechybí doba hovoru, jeho délka, níže dokonce najdete i seznam všech dalších hovorů s tímto číslem.

Radostí je psaní zpráv na QWERTY klávesnici. Trochu zvláštní rozložení kláves do třech řad nikterak nevadí a rychle si na něj zvyknete. Jednotlivé klávesy jen minimálně vystupují nad okolní povrch, přesto jsou velmi dobře rozlišitelné. Stisk je přesný a zdvih velmi malý, takže se na klávesnici píše velmi rychle. Klávesnice prostě svými kvalitami patří na vrchol kategorie QWERTY smartphonů, srovnávat ji s výsuvnými klávesnicemi plnohodnotných komunikátorů však rozhodně nelze.

Při psaní zpráv můžete i v případě velké klávesnice využívat slovník T9. Zní to trochu podivně, ale svůj smysl to má. T9 totiž představuje možnost, jak psát s diakritikou. Doplňuje slova a nebo místo těch napsaných bez diakritiky nabízí slova s háčky a čárkami. Psaní se zapnutým slovníkem na QWERTY klávesnici je trochu nezvyklé, ale v případě, že třeba do emailu chcete dostat diakritiku, nemáte jinou volbu. Systém je sice standardně lokalizován, ale zadávání českých znaků není jinak možné. Nutno podotknout, že slovník je velmi kvalitní a navíc se učí, takže psaní s diakritikou je velmi rychlé.

Organizace a data – obejdeme se bez UMTS

Tradičně bohaté jsou i organizační schopnosti Windows Mobile. Téměř dokonalý kalendář, úkolovník i poznámky již známe. Bezproblémová je rovněž synchronizace se stolním počítačem. Tradičně také chybí některé drobnosti, jako třeba stopky, pro zapnutí budíku se u smartphonů musí trochu nepochopitelně do menu nastavení.

Zajímavý je kancelářský balík Office Mobile. Pod jeho ikonou naleznete nejen kalkulačku, hlasové poznámky a prohlížeč PDF souborů, ale i tradiční kancelářské aplikace Word, Excel a Power Point. Zatímco u předchozí verze Windows Mobile šlo na smartphonech soubory Microsoft Office pouze prohlížet, tentokrát se v případě Wordu a Excelu můžete pustit i do jejich editace.

Trochu zvláštní je omezení, že nemůžete vytvářet soubory nové. To lze ale naprosto jednoduše obejít – stačí si do telefonu uložit jeden prázdný Word soubor a jednu prázdnou tabulku. Tento prázdný dokument pak otevřete, zvolíte editaci a následně ho ihned uložíte pod jiným jménem. Vesele tak vytvoříte nový dokument. Nutno podotknout, že v kombinaci s vysouvací QWERTY klávesnicí je editace dokumentů velmi pohodlná. I zde si můžete zapnout slovník T9 a psát tak s diakritikou.

V datové oblasti je výbava rovněž téměř kompletní. Téměř proto, že chybí podpora sítí UMTS a infraport. Kromě kabelu tak k počítači telefon připojíte ještě pomocí Bluetooth. To je přítomno ve verzi 2.0. Při spojení s počítačem můžete snadno nastavit sdílení síťového připojení s počítačem. Telefon tak poslouží nejen jako GPRS/EDGE modem, ale i jako nouzová Wi-Fi karta, jelikož nechybí ani podpora této technologie. V našich končinách absence UMTS tolik mrzet nemusí, ale celkově je jí trochu škoda. Trochu však HTC chápeme, S710 by se pak stalo vážným konkurentem některých dospělejších stájových kolegů.

Data můžete kromě vestavěné paměti ukládat i na paměťovou kartu formátu microSD. Výrobce však k telefonu žádnou nepřikládá, budete si ji muset dokoupit sami.

Zábava – známý standard

Ani v zábavní oblasti se u Windows Mobile 6 nic zásadního nezměnilo. Populární hry Solitaire a Bubble Breaker zůstávají, stejně jako přehrávač multimédií Windows Media Player nebo podpora Javy.

Vylepšení oproti předchozím smartphonům se dočkal vestavěný fotoaparát. Ten má rozlišení dva megapixely, přisvětlovací dioda a automatické ostření však stále chybí. Fotoaparát samotný má poměrně bohaté možnosti nastavení a pohodlné ovládání. Výsledné fotografie však patří spíše k podprůměru, kazí je především špatné podání barev. Pokud by to výrobce v některé nové verzi ROM napravil, staly by se fotografie daleko použitelnějšími.

Ostatní zábavu si do HTC S710 budete muset obstarat sami. Operační systém v tomto případě skýtá nesčetné možnosti, záleží pouze na vaší fantazii.

Závěr – opravdový manažer