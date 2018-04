PPPset aneb Palm/Ericsson/Paegas GPRS snadno a rychle

Problém s propojením Palmu, mobilních telefonů Ericsson novější generace a podporou GPRS přenosů a naším operátorem RadioMobilem se sítí Paegas byl trnem v oku mnohým uživatelům. Někteří se rozhodli emigrovat k jinému operátorovi, jiní stále čekali, zda Paegas vyřeší chybu komprese hlaviček ve své síti, bohužel bezúspěšně. Snad proto Ondřej Palkovský napsal krátkou utilitku, která “umravní” Palm a mobilní telefony Ericsson ke spolupráci.

PPPSet je možné stáhnout již od neděle 3.2. 2002 na proslulém serveru PalmGear.com .

Aplikace PPPSet deaktivuje v Palmu Van Jacobson Header Compression a majitelé mobilních telefonů Ericsson R520, T39 a T68 se mohou připojit přes technologii GPRS i v síti Paegas či německé D1.

Pohyb v aplikaci je velice jednoduchý a jedná se pouze o jedinou obrazovku, takže by neměla činit problémy. Na výběr tu jsou dva protokoly – PPP0 a loop0. Pro síť Paegas je nutné vybrat PPP0. Checkbox “VJ Compression” je zaškrtnutý, a proto jej deaktivujte. Nyní je veškerému nastavování konec a můžete se vesele připojit. Nezapomeňte mít správně nastaven mobilní telefon. Tlačítkem IfaceUp se připojíte. Po tomto připojení opusťte aplikaci PPPsetup a používejte jakékoliv datové přenosy jako prohlížení internetu, stahování e-mailů, ICQ, Web Clipping atp. Pokud se budete chtít odpojit, můžete tak učinit opět v aplikaci PPPSet tlačítkem IfaceDown nebo také tlačítkem Disconnect v jakékoliv aplikaci.

V nastavení je možné zaškrtnout ještě jeden checkbox, a to Remember Settings neboli zapamatování nastavení. Do paměti Palmu se uloží knihovna NetLib a je vypnuta VJ komprese. Následkem toho po vypnutí Palmu zůstane nastavení PPPSetupu beze změny a komprese je trvale deaktivována. Pokud není tento checkbox zaškrtnut, je nutno po každém zapnutí Palmu kompresi v PPPSetu vypnout. Zaškrtnutí tohoto checkboxu je tedy dobré pro ty, co používají připojení pouze přes GPRS.

Celá aplikace zabírá pouhých 5kB v paměti; řadí se tedy mezi drobky, ale její poměr cena/výkon je nedocenitelný.

Nyní následuje rozhovor s autorem této skvělé aplikace, který jsme pořídili exkluzivně pro vás, naše čtenáře.