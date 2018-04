PPF boj o nového operátora nevzdává. Už však nechce žádné průtahy

V pondělí 8. dubna zveřejnil Český telekomunikační úřad (ČTÚ) na internetu návrh podmínek pro veřejnou konzultaci nové aukce kmitočtů. Pro PPF Mobile Services je zásadní zejména vyhrazení části pásma 800 MHz pro nové subjekty.

Nové podmínky zajišťují pro zájemce o provozování čtvrtého mobilního operátora vedle bloku frekvencí v pásmu 1800 MHz i 2x10 MHz v pásmu 800 MHz. Zbylé frekvence v pásmu 800 MHz tak budou stačit pouze pro dva nynější operátory.

To se však stávajícím mobilním operátorům nelíbí. Například Telefónica již novou podmínku označila za diskriminační a zřejmě bude v rámci veřejné konzultace, v níž svou účast potvrdila i skupina PPF, požadovat její vypuštění.

"Skupina PPF je připravena se aktivně zúčastnit veřejné konzultace a při zachování základních parametrů návrhu zveřejněných podmínek deklaruje svoji připravenost zúčastnit se nové aukce a následně vybudovat v ČR nového mobilního operátora," uvádí PPF ve své úterní zprávě.

PPF chce národní roaming

PPF od regulátora požaduje například příslib zajištění tzv. národního roamingu v sítích GSM a 3G a také ochranu proti možnému stlačování marží ze strany stávajících operátorů. Pro účastníky aukce vyžaduje také naprostou anonymitu. "Bez zachování těchto podmínek v připravované aukci a bez vypsání aukce bez zbytečných odkladů se PPF nové aukce nezúčastní," upřesnil mluvčí společnosti Radek Stavěl.

Možnou neúčast skupiny PPF v nové aukci naznačil již v březnu zdroj blízký účastníkům původní nevydařené aukce. V případě, že by se měla protáhnout třeba až do září, PPF by se jí nezúčastnila. Na základě zkušeností z první neúspěšné aukce PPF zároveň poukazuje, že bez splnění uvedených parametrů není vstup nového operátora na český mobilní trh možný.

Aukce by měla začít v červnu

Původní aukci frekvencí ukončil ČTÚ letos v březnu kvůli průtahům a částce 20 miliard korun, na kterou se vyšplhala původní vyvolávací cena (7,4 miliardy korun). Na hlavu končícího předsedy ČTÚ Petra Dvořáka se následně snesla vlna kritiky nejen od účastníků aukce, ale i od veřejnosti či státní správy (více zde).

ČTÚ argumentoval tím, že by takto vysoká částka byla pro vítěze aukce ekonomicky neúnosná. Promítla by se jak ve vyšších koncových cenách, tak v pomalém budování nových sítí. V souvislosti s ukončením původní aukce, které se zúčastnila trojice mobilních operátorů (T-Mobile, Telefónica a Vodafone) a finanční skupina PPF, bylo na Dvořáka podáno také trestní oznámení.

V nové aukci, která by měla po veřejné konzultaci podmínek začít letos v červnu, počítá úřad se zvýšením vyvolávací ceny z původních 7,4 miliardy na 8,75 miliardy korun, vyčleněním frekvencí v pásmu 800 MHz pro nového operátora nebo zavedením opatření, aby účastníci nemohli uměle zvyšovat cenu, aniž by pak museli částku zaplatit.