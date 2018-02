Nejbohatší Čech by mohl vytvořit operátorské impérium

Nabídku na převzetí operátorů v Maďarsku, Bulharsku, Srbsku a Černé Hoře potvrdil v tiskové zprávě samotný Telenor už koncem ledna, informují o tom Lidovky.cz. Na spojitost se skupinou PPF upozornil srbský deník Danas, který uvádí, že nabídku na odkup čtyř operátorů skupiny Telenor podala právě investiční skupina PPF.

V Česku skupině patří operátor O2, ze kterého později vyčlenila infrastrukturní firmu Cetin. Na Slovensku má PPF také operátora O2, oba odkoupila v roce 2013 od španělské společnosti Telefónica. Služby obou operátorů využívá zhruba sedm milionů zákazníků, pět v Česku a dva miliony na Slovensku. Čtveřice operátorů Telenoru obsluhuje dohromady přibližně 10 milionů zákazníků (Maďarsko 3,5 milionu, Srbsko a Černá Hora 3,2 milionu, Bulharsko 3,2 milionu).

Prodej srbské pobočky Telenoru řeší tamější média už delší dobu, spekulovalo se i o zájmu amerického investičního fondu KKR, který v regionu vlastní několik kabelových operátorů. Ten však nechtěl kupovat všechny pobočky Telenoru v regionu.

Pokud by se obchod uskutečnil, tak by PPF měla v portfoliu šest mobilních operátorů a přestože to nejsou velcí operátoři z hlavních trhů, měla by PPF už poměrně silnou vyjednávací pozici. A to jak u dodavatelů infrastruktury a koncových zařízení, tak při sjednávání roamingových poplatků a smluv (Srbsko a Černá Hora jsou mimo EU roaming).

Cena za čtveřici operátorů není známá, za české a slovenské O2 zaplatila skupina PPF v roce 2013 přibližně 64 miliard korun. Skupina čtyř operátorů se podílí na příjmech skupiny Telenor devíti procenty. Podle serveru Lidovky.cz nebude skupina PPF spekulace z trhů komentovat.