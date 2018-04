PPF zbrojí na svého operátora. Má zálusk na krachujícího U:fona

Nabídku na koupi zkrachovalého mobilního operátora podaly dvě společnosti: Air-Telecom a Ultranet. Druhá jmenovaná patří Tomáši Budníkovi, bývalému šéfovi U:fonu. Budníkova firma nabízí 20 milionů korun, a překonala tak původní nabídku 14 milionů od Air-Telecom. Jenže konkurenční společnost nabídku nakonec navýšila na 21 milionů korun, takže je prozatím nejasné, kdo MobilKom (firma, která U:fon provozuje) získá.

Ať už to ale bude kterákoli z firem, je velmi pravděpodobné, že mobilní operátor nebo jeho části skončí v rukou finanční skupiny PPF. Ta je po boku našich tří velkých operátorů čtvrtým zájemcem o licence v připravované aukci kmitočtů pro sítě LTE v Česku. A koupě U:fonu by pro PPF znamenala snadnější vstup do odvětví, se kterým nemá firma zkušenosti.

Asi nejsnáze by se mohl MobilKom nebo jeho části do rukou PPF dostat přes firmu jeho bývalého šéfa. Budník totiž podle informací Hospodářských Novin momentálně pro skupinu PPF pracuje a připravuje s ní vstup do aukce i na samotný telekomunikační trh. Tuto spolupráci deníku potvrdil investiční ředitel PPF Robert Ševela s tím, že Budník není zaměstnancem a může mít vlastní podnikatelské aktivity.

Ostatně i sám Budník popírá, že by MobilKom kupoval pro PPF. Lidovým Novinám na dotaz řekl: "Obecně, podnikám v oblasti telekomunikací a ke svým aktivitám a záměrům na trhu se nebudu vyjadřovat. Ale MobilKom se nesnažím koupit pro nějakou konkrétní společnost."

Vyjádření pochopitelně nemusí znamenat, že zbytky U:fonu v jeho držení nebudou s PPF spolupracovat. Naopak, firmu vůbec nemusí nijak s Kellnerovou skupinou majetkově propojovat. Stačí, kdyby jí pronajal stávající vysílače a třeba zaměstnance. To by pro PPF byla jednoduchá cesta, jak rychle začít podnikat v telekomunikacích. Firma by nemusela přetahovat tolik zaměstnanců od konkurence, což je levnější a rychlejší postup.

Rovněž by PPF nemusela stavět tolik vysílačů, jako kdyby začínala zcela bez nich. A to navzdory tomu, že podle informací, které má redakce Mobil.cz k dispozici, má skupina PPF spolupracovat i s Českými Radiokomuniakcemi. Ty mají Kellnerovi rovněž poskytnout své vysílače a také potřebnou konektivitu páteřní sítě. Ani to ale pochopitelně na vybudování sítě nestačí a PPF bude muset hledat další způsoby rychlé expanze.

I kdyby MobilKom nezískala společnost Tomáše Budníka, určitá možnost spolupráce s PPF zůstává. Majitelem druhého zájemce je totiž podnikatel Martin Hes. Lidové Noviny na síti LinkedIn objevily Hesovo tvrzení, že mimo jiné pracuje pro Sazku, kterou PPF vlastní společně se skupinou KKCG.

V obou případech může mít PPF kromě vysílačů a zaměstnanců zájem i o zhruba 110 tisíc zákazníků, které U:fon v současnosti ještě má. Naopak zcela vyloučený je zájem o současnou síťovou techniku nejmenšího českého mobilního operátora. Ta totiž není schopna naplnit potřebná rozvojová kritéria pro stavbu sítí a navíc funguje na zcela jiných frekvencích, než jaké bude stát dražit.

Určitý vstup PPF do U:fonu je pak zajímavý ještě z jednoho hlediska. Největším věřitelem operátora v insolvenci je totiž China Development Bank (CDB). Z celkových 2,2 miliard dluhů připadá na čínskou banku 0,5 miliardy. Za daných podmínek z nich banka uvidí jen mizivou část. PPF ale s China Development Bank spolupracuje už od roku 2008, kdy čínské úřady povolily Kellnerově firmě vstup na tamní trh spotřebitelských úvěrů prostřednictvím značky Home Credit.

Skupina se v poslední době snaží v Číně expandovat, pravidla ale zatím nedovolují její působení na celonárodním trhu. Zlepšení vztahů s China Development Bank, například formou nějakých kompenzací za ztráty v U:fonu, by mohlo pomoci situaci změnit. K tradičním chráněncům CDB přitom patří třeba giganty Huawei a ZTE, takže PPF rozhodně nemusí bance vyplácet náhrady přímo, ale třeba prostřednictvím nákupu techniky i terminálů od těchto ambiciózních firem.