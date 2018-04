PPD aneb Psion Printer Drivers

Pokud často tisknete texty či grafiku z Psionu - ať už přímo přes paralelní kabel nebo přes PsiWin či EPOC Connect - pak jste se jistě setkali s některými úskalími, které tiskové drivery obsažené v EPOC32 přináší. Andrew Johnson se na některé chyby v driverech už patrně také nemohl dívat (po vytištění stránky "míněno doslova") a snad právě proto upravil některé ze stávajících tiskových driverů, konkrétně drivery pro Canon BJC-80, PCL3/PCL5 a PostScript. Všechny drivery umí tisknout mezinárodní znaky, přesto ale nelze zaručit bezproblémový tisk češtiny ve všech módech - za zkoušku ale nic nedáte.



Úpravy driverů se týkají především kompatibility s jednotlivými typy instrukčních sad, respektive ovládacích kódů používaných tiskárnami, drivery také mají vychytány některé známé chyby při stránkování, zpracování fontových stylů apod. Driver pro Canon BJC-80 (provozované v Epson LQ emulačním módu - ESC/P2) pracuje pouze v monochromatickém módu, podporuje ale landscape printing a umí využívat více fontů vestavěných v tiskárnách zejména americké provenience, které používají integrované TTF fonty. Driver umí spolupracovat s FontMachine (viz podrobná recenze na Palmare) firmy mBrainSoftware, s podporou češtiny při tisku v nativním letter módu tiskárny ale raději nepočítejte, v grafickém módu by mělo být vše v pořádku. Driver je určen pro Psion Series 5mx, 5mx PRO, REVO, Series 7, Ericsson MC218 a funguje s tiskárnami Canon BJ-10sx, BJ-30, BJC-50, BJC-55, BJC-70, BJC-80, BJC-85, BJ-200ex, BJC-250, BJC-4550 a Epson Stylus Colour II, Stylus Colour 760, Stylus Color podporován není - při tisku přes infraport je zapotřebí mít nainstalovaný Series 5mx Mobile Connectivity Update 1.1, jehož verze pro MC218 je k dispozici také na stránkách Ericssonu.



PCL3/PCL5 driver je také určen pouze pro EPOC32 Release 5 (Series 5mx atd.) a také funguje s FontMachine. Nový PCL driver řeší některé drobné problémy se stránkováním, tiskem znaku Euro a měl by fungovat se všemi HP DeskJety, HP LaserJety a kompatibilními tiskárnami podporujícími jazyk PCL3 nebo PCL5 (u tiskáren emulujících jazyk PCL softwarově nemusí driver správně fungovat).



Stejně jako předchozí dva drivery, je i postscriptový driver pouze experimentální, přesto však funguje docela dobře. Driver nabízí tisk v rozlišení 300 dpi v obou orientacích (portrait / landscape) tiskového stránky a podporuje jako ER3 tak i ER5 zařízení. Podle verze dále podporuje driver 13 nebo 35 fontových sad, znak Euro tisknout zatím nelze. Driver řeší problémy s tiskem více než deseti velikostí fontů a jejich stylů použitých v dokumentu (známá chyba u EPOC32 Release 3), ER5 verze pak opravuje chyby v tiskovém subsystému. Driver umí i barevný tisk textu u Series 7 a netBooku, grafiku lze ale díky podporovanému standardu PostScript Level 1 tisknout zatím pouze monochromaticky - autor však do budoucna slibuje i případnou podporu standardu PostScript Level 2 umožňujícího plnobarevný tisk textu i grafiky.