PPC iSilo - další šance pro mobilní čtenáře

Psát na Palmare.cz hned podrobnosti o iSilo by bylo nošením dříví do lesa. Zájemce o hlubší informace odkazuji na sérii článků o prohlížeči i o konvertoru. První zmínka byla kdysi dávno v přehledovém článku o DOC readerech, od té doby se však mnohé změnilo - zejména s příchodem nové verze řady 3, jejíž betu jsme vám představili vloni v září a ostrou verzi letos v únoru. iSilo jsme zmínili i nedávno v článku o alternativách za Avantgo.

iSilo je multiplatformní

Firma iSilo zjevně po nedávných peripetiích se službou AvantGo "zavětřila šanci" a po PalmOS verzi vyvinula variantu iSilo i pro další velkou platformu, kterou je WinCE/PPC. Uživatelé této platformy byli totiž dosud softwarovým řešením poněkud opomíjeni - kromě AvantGo existovala jen různá náhradní řešení pro mobilní čtení (off-line stahování HTML souborů přes MSIE, různé "úpravy" MobiPocketReaderu apod.). Nyní tato platforma dostává velmi univerzální, úsporný a pohodlný systém/formát, který má ambice zopakovat svůj úspěch z PalmOS...

Malý průvodce iSilo PocketPC

Samozřejmě jsme pro vás betaverzi iSilo na PocketPC vyzkoušeli:

Na první pohled je zřejmé, že větší základní rozlišení PPC platformy zobrazeným souborům prospívá. Nekorektní je mezitím zobrazení diakritiky, ale to bude asi bug betaverze. Korektnost konverze jsem ověřil zobrazením stejného souboru v Palmu (druhý obrázek). Možnosti nastavení jsou na PPC verzi velmi vysoké. Zachovávají vše podstatné z PalmOS verze a přidávají lepší práci s fonty - lze nastavit velikost/lupu v pěti stupních i typy fontů. Značná pozornost je věnována pohodlí čtenáře - například nastavení scrollování je věnována samostatná obrazovka. Nechybí ani účinné vyhledávání a pohodlná práce se záložkami v dokumentu. Díky možnosti zoomovat velikost fontů si můžete každý dokument upravit dle svých potřeb, taktéž podmínky. Na pravém obrázku je stav displeje se zapnutou nástrojovou lištou, která obsahuje navigační tlačítka, hledání, záložky a další funkce. Práce s obrázky je standardní (konvertor už nemá potíže s JPG formátem, i GIFy jsou zcela bez problémů). Program umí i tabulky a poradí si s nimi docela obstojně...

iSiloX - jedno z tajemství úspěchu iSila

iSilo je sám o sobě výborný, pohodlný a mocný prohlížeč. Nebyl by ale ničím bez vynikající desktop utility, která se nazývá iSiloX. Ta vyšla rovněž v nové verzi 3.11, která odstranila některé problémy a chybičky z předchozích verzí. Je k dispozici zdarma ke stažení zde.

... a co dál nám za $17,50 můžete nabídnout?

Za iSilo stojí stovky a tisíce vytvořených souborů k prohlížení ve vašem handheldu. Jako příklad můžu jmenovat legendární MemoWare, kde je iSilo formát jedním z podporovaných formátů distribuovaných souborů, či náš HausPilot (škoda, že dál nerozvíjený...).

Nemohu opomenout další věc - iSilo prohlížeč je nejkomfortnější při prohlížení stránek ve vlastním formátu, kde si můžete dopřát pohodlí hyperlinků, formátů a řezů písma, tabulek, obrázků atd. atd. V iSilu ale přečtete i další formáty dokumentů - od "dosovského" TXT až po nerozšířenější "palmovský"AportisDOC. Na čtení dlouhých textů je tento formát dostačující a otevírá uživateli další obrovská kvanta textů a eknih...

Za zmínku určitě stojí i usnadnění přechodu mezi oběma hlavními platformami, při kterém nejen nebudete muset měnit svůj oblíbený prohlížeč, ale ani stažené soubory.

Je to perspektivní?

Kdo vám to dnes řekne! Ostatně, kdybych měl věšteckou kouli, tak by svět určitě ani zdaleka nebyl tak zajímavý... Já osobně si myslím, že by se iSilo formát mohl na WinCE platformě chytit - prohlížeč není nejdražší, stojí za ním velké množství souborů k okamžitému stažení, má velké přednosti a díky konvertoru se může stát jednou z významných alternativ pro mobilní čtenáře; až se PDA víc rozvinou, většina "avantgových" kanálů přepadne přes smrtící hranici 1000 přihlášených čtenářů na jeden kanál...:-/