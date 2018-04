Pozor, za přehrávačem pro Android telefony se skrývá virus. Připraví vás o peníze

První trojský kůň pro operační systém Android není příliš sofistikovaným virem. Stále předpokládá, že si ho do telefonu musí dobrovolně a vědomě nainstalovat sám uživatel. Aplikace se přitom v základu jmenuje Trojan-SMS.AndroidOS.FakePlayer.apk a tváří se jako přehrávač médií. Jako první virus odhalila firma Kaspersky, známý výrobce antivirových programů.

Již samotný název odradí, ale útočníci ho mohou velmi snadno změnit. I tak má uživatel stále šanci poznat, že něco nehraje. Je pravděpodobné, že aplikace při pokusu o spuštění nebude fungovat. Podezřelá může být i její velikost pouhých 13 KB.

Pokud si uživatel virus i přes všechny indicie nainstaluje, začne program bez jeho vědomí odesílat SMS na zpoplatněná čísla. Je možné, že program bude zprávy odesílat na čísla, která v Česku nejsou funkční. Nelze na to však stoprocentně spoléhat a je možné, že se někdo může pokusit virus upravit.

Tento program důkazem, že je nutné být stále obezřetný a věnovat pozornost tomu, co do svého telefonu instalujete. Příště se totiž taková podvodná aplikace může schovávat za nenápadným funkčním a užitečným softwarem. - čtěte Android aplikaci, která krade citlivá data, používají miliony uživatelů

Při instalaci programů do telefonů s Androidem je tak potřeba věnovat zvýšenou pozornost výpisu funkcí, ke kterým má instalovaný program přistupovat. Tento seznam se objeví vždy před začátkem stahování každé aplikace a uživatel ho často nevědomky přeskočí. Může se tu skrývat důležitá indicie k tomu, že program nemusí dělat jen to, na co se tváří. Nebylo by třeba podezřelé, kdyby měl hudební přehrávač přístup k vašim SMS?