Pozor. Voláte v Česku, přesto již platíte roaming

Oznamují jim, že se nacházejí v síti zahraničních operátorů, a také to, že za služby zaplatí několikanásobně více, jelikož jim "jejich“ společnost účtuje takzvané roamingové ceny jako při volání ze zahraničí.

"Těsné příhraničí mají čeští mobilní operátoři nedostatečně pokryté. Signál Vodafone u nás například není vůbec. Co se týče sítě T-mobile, tak tu lze na několika místech, jako je například Malý Háj, chytit pouze německou,“ říká místostarosta Hory Svaté Kateřiny Petr Pakosta. Lidé žijící v těchto oblastech Ústeckého kraje už jsou na převahu německých telefonních sítí zpravidla zvyklí a vědí, jak se vysokým platbám za služby vyhnout.

Nastavit ruční vyhledávání. "Zákazníci si musejí ve svém telefonu nastavit ruční vyhledávání operátora a vybrat si domácí síť. Mobil pak bude vyhledávat pouze ji,“ vysvětluje mluvčí společnosti T-mobile Jitka Pacolová.

Ovšem mnozí lidé to naopak netuší a platí zbytečně i za příchozí hovory. Mnohdy to zjistí až v momentě, kdy se podívají do svého výpisu. "Jezdím na houby do Dolního Žlebu, v lesích u hranic mi běžně na mobilu naskočí německý operátor. Než jsem to zjistila, stál mě hovor několikanásobně více než normálně. Od té doby si tam telefon vypínám,“ říká například Vlasta Bočková z Ústí nad Labem.

Roamingové ceny jsou poplatky, které pokrývají provoz služeb českých operátorů v zahraničních sítích. Tyto poplatky ovšem platí zákazník v celé výši, a to tak, že na nich čeští operátoři ještě vydělávají. Proto jsou pro tyto společnosti roamingy velmi výhodné. To potvrzují i odborníci.

"Náklady mobilních operátorů na tyto služby jsou minimální. Je to pro ně lukrativní byznys,“ řekl pro MF DNES Emir Halilovič, analytik společnosti IDC, která se zabývá sledováním trhu telekomunikací.

Evropská komise hodlá výši těchto poplatků zásadně snížit, a to už možná tento rok v rámci takzvaného eurotarifu, který roamingům sníží cenový strop. To by ovšem pravděpodobně přineslo zvýšení cen za ostatní služby.

I přesto však budou roamingové ceny stále nadstandardně vyšší oproti cenám za služby v rámci dané země. Lidé v příhraničí, kteří pravidelně navštěvují sousední země, tak mají ještě jednu možnost. Založit si tarif u zahraničního operátora a střídat jej s českým podle toho, v jaké zemi se zrovna nacházejí.

"Sám jsem to tak praktikoval několik let. Zejména v době, kdy u nás nebylo žádné pokrytí, jsem využíval výhradně zahraniční sítě,“ prozradil starosta Jindřichovic pod Smrkem Petr Pávek.