Pozor! Váš mobil vám „odposlouchává“ esemesky

Algoritmus GSM - prolomen, klonování SIM karet - žádný problém a nyní je tady další vážná aféra. Na světlo světa se dostala velmi závažná informace, že v naprosto všech mobilních telefonech na světě je ukryt čip, který odezírá a ukládá všechny napsané SMS zprávy, a to i bez ohledu na to, jestli byly odeslány. Pesimisté hovoří o spiknutí všech výrobců mobilů, optimisté, zřejmě z řad výrobců, tvrdí, že je to ku prospěchu zákazníků.

Odhalení má na svědomí ruský mobilní guru Jevgenij Kranin, který se při své práci setkal asi se všemi telefony, které se na světě vyrábějí. Citujme z jeho prohlášení: „Při své práci jsem se setkal snad se všemi telefony, které existují. Po nějaké době jsem si všimnul jedné zajímavé součástky, která byla v telefonu jakoby navíc. Následně jsem si uvědomil, že jsem ten samý čip viděl už v mnoha jiných telefonech. Začal jsem pátrat, otevírat telefony a hle, součástka byla v úplně každém, bez rozdílu výrobce. Ve všech případech nesla součástka logo SSM. Není podstatné, že ve starších telefonech byla doplněna o kód 1.0001a a u těch nejnovějších až po kód 1.0018b. Zřejmě se jedná o několik vývojových verzí. Proč tam ale ta součástka je, nevím.“

Po té, co se prohlášení Jevgenije Kranina a dokumentační fotografie objevily na několika diskusních serverech se zaměřením na odblokování telefonů, zkusili jsme autora kontaktovat. Nemělo to být těžké, Jevgenij je mezi odblokovávači známou firmou, vedle běžných značek asi jako jediný umí odblokovat telefony taiwanské značky TriStan, které jsou jinak považovány za nerozlousknutelné. Bohužel, po Jevgenijovi se slehla zem a za dva dny záhadně zmizely všechny diskusní příspěvky na toto téma. To nás podnítilo k vlastnímu pátrání.

Zkoušeli jsme kontaktovat všechny výrobce mobilních telefonů, ale buď nás odbyli nicneříkajícím prohlášením, nebo jsme se dozvěděli, že o použitých součástkách ve svých telefonech nesmějí mluvit. Stejně se nám vedlo i při dotazech na centrály výrobců v zahraničí. Zkusili jsme tedy pátrat po logu SSM a získali jsme šokující zjištění. Jedná se o izraelskou firmu BetTel Technology Inc., která se zabývá špionážní technikou. Bohužel společnost pracuje v poměrně přísném utajení, je totiž dodavatelem americké armády. Přesto všechno již víme, co znamená označení SSM. Jedná se o specializované řešení pod kódovým označením Spy your Short Message - SSM. Naše domněnky však bylo nutné potvrdit.

Čip SSM je naprosto v každém telefonu. Důkazem budiž tyto fotografie, které jsme pořídili u náhodně vybraných přístrojů.

Zkusili jsme tedy kontaktovat našeho čínského zpravodaje Ten Li Pinga, jestli by něco nezjistil u menších asijských výrobců. V Číně a ani na Taiwanu neuspěl, ale štěstí se na nás usmálo v Jižní Koreji. Zde působí menší výrobce mobilních telefonů, společnost KimmOno Telecom, která vyrábí poměrně zajímavá véčka, ale ve světě se většinou prodávají pod jiným označením. V Číně jsme je například objevili pod názvem Gold Stream. Našemu čínskému spolupracovníkovi se podařilo získat vyjádření technického ředitele KimmOno Telecomu, pana Kim Sun Sana, která vám teď nabízíme v plném znění.

„Ano, čip SSM registruje všechny napsané SMS zprávy v jakémkoliv mobilu na světě. Funguje to na podobném principu jako špionážní software pro osobní počítače, který odezírá stisk kláves. Výsledky uložené v čipu se stahují pro potřeby výrobce buď po odevzdání telefonu k recyklaci, nebo při každém servisním zásahu. Čip pojme zhruba 295 000 znaků (to je asi 1 850 běžných SMS zpráv po 160 znacích - poznámka redakce), a pokud je kapacita zaplněna, začnou se znaky přepisovat od začátku.“

Toto zjištění je dost šokující a mohlo by způsobit slušné zemětřesení v průmyslu mobilních telefonů. Když jsme se tedy pana Sana zeptali, jestli se výrobci nebojí odhalení tohoto spiknutí, odvětil: „Nebojíme, vše je ku prospěchu zákazníků. Naopak, zákazníci by měli být vděční, že se nám chce stále dokola číst zprávy typu - Miláčku, chci tě hned teď, nebo Drahá, dnes se zdržím v práci, nečekej na mě. Je to otravné, ale prospěšné.“ Nerozumíme a ptáme se tedy pana Sana, k čemu je to všechno dobré: „Z rozboru zachycených SMS zpráv zjišťujeme, jaké přednastavené textové zprávy by zákazníkům vyhovovaly nejlépe. Nemá cenu se jich dotazovat v anketách, buď neodpoví, nebo napíší něco neutrálního. Nemá ani cenu přebírat databáze SMS zpráv od operátorů. Nám jde hlavně o ty neodeslané zprávy, kde zákazníci píší to, co chtějí, ale na poslední chvíli se leknou, že je text příliš otevřený. Když jim text nabídneme přímo v telefonu, nebudou se bát jej odeslat, přijmou ho jako něco samozřejmého.“

Takže nakonec se z celé aféry vyklubala sociologická studie výrobců, jak přimět své zákazníky psát v SMS zprávách to, co mají na duši, a neřídit se konvencemi. Jako příklad nám pan San ukázal přednastavené texty SMS zpráv, které budou do svých telefonů dávat od modelového roku 2004. Zákazníci KimmOno Telecomu si budou moci vybrat například z textu: Drahý, jestli dnes vydržíš alespoň 20 minut, připravím ti oblíbené závitky, nebo: Vrať ty prachy hajzle, nebo uvidíš!. Další příklady netřeba uvádět, setkáme se s nimi za nedlouho v každém mobilu. Více jsme se již od pana Sana nedozvěděli a získané informace nám žádný další výrobce mobilů nepotvrdil, mimo záznam se k této aféře pod tíhou důkazů ale doznali téměř všichni.

Jaká je obrana proti tomuto špehování? Asi žádná, i když na několika diskusních fórech se objevil jeden kód, který by měl špehování zamezit. Je univerzální pro všechny mobily, ale funguje prý jen u některých verzí firmwaru, výrobci jej asi zcela logicky zakazují. Zkoušeli jsme kód u všech telefonů, co máme k dispozici, ale jestli funguje, netušíme. Nemáme totiž žádnou možnost zpětné kontroly. I pan San prozradil, že v servisech o celé záležitosti nemají ponětí a pouze odesílají data z mobilu k výrobci. Přesto si kód můžete zkusit zadat. Zadává se v pohotovostním režimu telefonu a bez SIM karty: #6555477“spy“56874401366“off“*5897120054855*# (písmena musí být zadána malá a je nutné korektně zadat i uvozovky). Nejbezpečnějším řešením je ale neodevzdání telefonu k recyklaci po skončení jeho životnosti a zároveň zákaz návštěvy servisu. Jakmile se dozvíme další informace o celé aféře, ihned vás budeme informovat, a stejně tak se těšíme na jakékoliv informace od vás. Věříme, že některý ze zaměstnanců výrobců mobilů promluví.