Pozor, T-Mobile vlastní růžovou

Americký server engadget, ze kterého i my často čerpáme, nedávno obdržel dopis od společnosti Deutsche Telekom. Ta provozovatele serveru žádá, aby přestal v logu stránky engadget mobile používat růžovou barvu. Právě slovo "mobile“ je totiž vyvedeno v růžové a Deutsche Telekom se z různých důvodů obává, že by si čtenáři mohli tento server nějakým způsobem omylem spojovat s růžovým operátorem. Kompletní dopis v angličtině můžete najít v podobě obrázků níže, zveřejňujeme jej se svolením redakce engadget mobile.









Zní to opravdu podivně, jenže v dnešním světě ochranných známek je možné prakticky všechno. Je tak trochu paradoxní, že zhruba před půl rokem to byl právě engadget mobile, kdo jako první upozornil na fakt, že Deutsche Telekom má jako ochrannou známku zaregistrovanou i barvu magenta. A tu si samozřejmě bude bránit. Barva magenta je zcela jasně definovaná, třeba v RGB má následující souřadnice: 226, 0, 116, v hexadecimálním zápisu pak #E20074, horší už to ale je s definicí jejího použití.

Barvu jako takovou si totiž nikdo jako ochrannou známku zaregistrovat nemůže, relevantní je tato známka až teprve ve chvíli, kdy je zasazená do souvislostí jejího používání. T-Mobile barvu magenta používá ve svém logu a plné jí jsou i jeho internetové stránky. Dokonce i odkazy jsou vyvedeny přesně touto barvou. A jelikož server engadget mobile působí mimo jiné stejně jako T-Mobile v USA a píše o mobilních telefonech a internetu, domnívá se Deutsche Telekom, že použití růžové barvy může být pro čtenáře matoucí. A tak server požádal, aby ji v logu přestal používat. A vůbec nesejde na tom, že barva v logu serveru vůbec není magenta, ale jakási náhodná růžová (RGB 236, 0, 140). Stačí pouhá podobnost.

Server Engadget se proti tomuto dopisu ohradil a Deutsche Telekomu v několika krocích stručně vysvětlil, proč k mýlce čtenářů dojít nemůže. Podle všeho také vlastník serveru dočasně na protest proti tomuto dopisu obarvil narůžovo i své ostatní internetové pobočky. V současné době je ale již vše v původním stavu.

Zatím nevíme, jak se bude kauza engadget v. T-Mobile vyvíjet. Komentář nám k celé kauze zatím neposkytla ani jedna ze stran, a tak ani nevíme, zda v minulosti vedl v této věci koncern Deutsche Telekom s někým soudní spory (podle všeho byly dva v Německu). Pouze tisková mluvčí české pobočky T-Mobile Martina Kemrová nám sdělila: "Za T-Mobile Czech Republic mohu jen dodat, že v ČR jsme žádný problém tohoto druhu dosud neřešili.“

Nikdo ze zaměstnanců T-Mobile z vás tak na ulici růžové tričko rvát nebude, pokud ale podnikáte v telekomunikacích, prodáváte mobilní telefony nebo se věnujete problematice internetu, růžové barvě se raději vyhněte. A mimochodem, víte, že O2 má ochrannou známkou chráněné své bublinky?