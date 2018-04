Pozor, revoluce právě začala - velký test Apple iPhone

Nový iPhone od Apple se stal legendou ještě před oficiálním představením. O připravovaném telefonu kolovaly různé zvěsti a fámy, i když výrobce prakticky nic oficiálně nepotvrdil. Internet zaplavily více či méně zdařilé vize, jak by měl v tu dobu mytický iPhone vypadat. iPhone byl určitě jedním z nejočekávanějších mobilních telefonů vůbec.

Oficiálního představení se nedočkaví fanoušci i nezaujatí zájemci dočkali zkraje letošního roku v lednu. Podle zveřejněných informací se mělo jednat o revoluční mobilní telefon, zejména svým ovládáním. Na potvrzení, zdali se jedná opravdu o převratný přístroj, si však museli všichni počkat až do konce června, kdy se začal iPhone prodávat v USA. V Evropě pak bude tento přístroj k dostání až koncem roku, u nás asi až na začátku příštího. Evropská verze by se měla od té americké (drobně) lišit.

Od doby představení do termínu zahájení prodeje se zvedl enormní zájem o nový iPhone, i když výrobce příliš informací na veřejnost nepouštěl. Vše, co bylo o iPhonu po tu dobu známo, byly některé technické parametry, několik oficiálních obrázků a také několik videí, která dokazovala, že iPhone opravdu bude výjimečným přístrojem.



Revoluční mobil s dotykovým displejem, který se ovládá prsty.

V pátek 29. června se očekávaný iPhone konečně dostal do prodeje. Prozatím však pouze v USA u operátora AT & T. Z iPhonu se stal okamžitý hit, na který se ještě před otevřením obchodů tvořily dlouhé fronty. Podle dostupných informací se za první víkend prodalo okolo půl milionu kusů iPhonu, což z něj činí jeden z nejrychleji prodávaných mobilů vůbec.

Když odmyslíme zájem zákazníků o všechno nové a potřebu být zkrátka in, musí být za enormním zájmem o iPhone i něco jiného. iPhone opravdu zčásti přepisuje dějiny mobilních telefonů. Svým ovládáním vyťal políček všem výrobcům mobilních telefonů. iPhone se totiž ovládá přes dotykový displej, ale pouze prsty, a ne dotykovým perem, jak tomu bylo doposud.

Do roka bude všechno iPhone

Ostatní výrobci se snažili na iPhone rychle zareagovat. Až se na mysl vkrádá myšlenka o průmyslové špionáži. V krátké době po představení iPhonu se totiž objevilo několik podobně koncipovaných přístrojů, i když o samotném iPhonu nebyly před premiérou k dispozici absolutně žádné informace.

LG zareagovalo na představení iPhonu nejrychleji a ještě v lednu oficiálně představilo svůj model Prada. Že to mohlo být se špionáží jinak, dokládá malá aférka. Prada totiž již v roce 2006 ve vší tajnosti obdržela ocenění iF Design Award a zavdala příčinu k osočení ze strany ředitele LG odpovědného za vývoj, že Apple Pradu okopíroval. K soudní při však nedošlo.

Zajímavými přístroji se prezentoval i Samsung na kongresu 3 GSM v únoru. Jeho modely F700 a F520 svými parametry překonávají iPhone, ale kdy se těchto zajímavých přístrojů dočkáme, je zatím ve hvězdách. Prozatím nebyl potvrzen žádný termín začátku prodeje a všechny vystavované telefony vypadaly, že je na nich nutné udělat ještě pořádný kus práce. Samsung také přispěchal s úplnou novinkou P520.

Pozadu nezůstal ani výrobce, který má s dotykovými displeji dlouholeté zkušenosti, tchajwanský HTC, téměř dvorní výrobce komunikátorů s operačním systémem Microsoft Windows Mobile. Ten představil v červnu novinku s všeříkajícím názvem Touch vybavenou technologií TouchFLO. Jedná se vlastně o běžný komunikátor s operačním systémem Windows Mobile, který má uzpůsobené uživatelské rozhraní pro ovládání prsty.

Konkurentů, alespoň tedy těch papírových, má iPhone už od začátku prodeje dost. Má se jich však bát? iPhone totiž oproti konkurenci nabízí zmiňované ovládání prsty na dotykovém displeji prozatím v nejlepším provedení - nabízí multi-touch, tedy možnost ovládat telefon dvěma prsty najednou. Mnoho se toho napovídalo o revoluci v ovládání. My se vám pokusíme na tyto otázky odpovědět prostřednictvím dnešní recenze. Neopomeneme samozřejmě zmínit ani zápory, kterých není málo.

Vzhled - povedený design

Design nového iPhonu je přísně účelový, přesto nepostrádá eleganci. Celou přední část vlastně tvoří dotykový displej, s výjimkou dvou černých pruhů na vrchu a vespod přístroje. V horním rohu je umístěn reproduktor, ve spodní části najdeme skoro jediný hardwarový ovladač celého telefonu. Celou přední část obepíná kovový stříbrný rámeček.

Záda iPhonu jsou rovněž kovová, s výjimkou spodní černé části. Pod ní se totiž nachází anténa, která by pod kovovým krytem hůře chytala signál. Zádům přístroje dominuje logo výrobce a nepřehlédnutelná je i malá čočka fotoaparátu v levém horním rohu.

Na spodním rohu telefonu se nachází konektor pro připojení iPhonu k počítači a pro nabíjení. Vedle něj vlevo najdeme externí reproduktor, napravo se pak nachází mikrofon. Na vrchu iPhonu nelze přehlédnout konektor pro připojení sluchátek a šuplíček pro zasunutí SIM karty. Ten je však ve svém místě dobře jištěn a bez použití sponky se ke kartě SIM nedostaneme.

Zpracování telefonu je na velmi vysoké úrovni. Vše působí seriózně a bytelně a vzhledem k pevně zabudované baterii se ani nemůžeme setkat s povrzáváním jejího krytu. Na přístroji jsou použity kvalitní materiály, ať už to je opravdu skleněné sklíčko displeje, nebo kovový zadní kryt.

iPhone je přesně tak velký, aby nabízel dostatečně rozměrný displej a přesto se vešel do každé kapsy. Přístroj je velký přibližně jako běžný mobilní telefon, pouze je o něco širší. Potěší však minimální tloušťka. Jeho rozměry jsou 115 x 61 x 11,6 milimetru. Novinka od Apple váží 135 gramů, což už je v kapse cítit. Vzhledem k jeho hmotnosti je pochopitelné, že telefon postrádá očko pro připoutání poutka pro nošení na krku.

Displej - v současnosti to nejlepší

Displej iPhonu je jedním z těch nejlepších, se kterými se můžeme v současných mobilech setkat. Displej s vysokým rozlišením 320 x 480 obrazových bodů nabízí perfektní zobrazovací možnosti, syté barvy, superjemný rastr a je velmi dobře čitelný i na přímém slunečním světle.

Rozměrný displej s úhlopříčkou 3,5 palce je kryt sklem. Vzhledem k tomu, že je dotykový, ulpívají na něm otisky prstů. Na podsvíceném displeji však otisky vidět prakticky nejsou. V balení iPhonu najdeme hadřík na otření. Sklo se zdá být dostatečně odolné proti poškrábání, i když jsme telefon nezkoušeli záměrně odřít a k žádné nešťastné náhodě prozatím nedošlo.

Jas displeje lze buď ručně zvolit v širokém spektru, nebo můžeme zapnout automatické nastavení jasu. Přístroj je totiž vybaven senzorem, který umí automaticky přizpůsobit jas okolnímu osvětlení.

Další vychytávkou je senzor, který automaticky vypne displej při přiložení telefonu k uchu. Tímto způsobem se nejen šetří energie, ale zabrání se tak i nechtěným přehmatům na dotykovém displeji. Po odejmutí telefonu od ucha se displej sám automaticky aktivuje.

Na displej můžeme uložit libovolný obrázek nebo pořízenou fotografii, v prostředí menu telefonu však není vidět - zobrazen je pouze na základní obrazovce v klidovém stavu před odemknutím zámku telefonu. Grafická témata iPhone nenabízí.

Baterie - slušná výdrž

Nový iPhone používá Li-Ion baterii neznámé kapacity. Výrobce udává výdrž v pohotovostním stavu až 250 hodin nebo až osm hodin hovorového času. V našem testu telefon vydržel přibližně dva a půl dne, než se ozvalo upozornění, že je nutné baterii nabít.

Celou dobu testu bylo zapnuté wi-fi, telefonní modul byl však nefunkční z důvodů aktivace telefonu bez možnosti volat. iPhone jsme v testu nikterak nešetřili a využívali jsme všechny jeho funkce. Samozřejmě jsme ho nevypínali na noc.

Výrobce dále udává výdrž při nepřetržitém přehrávání hudby 24 hodin, při přehrávání videa sedm hodin a při používání internetového prohlížeče až šest hodin. My jsme naměřili výdrž 21 a půl hodiny při nepřetržitém přehrávání hudby v režimu Letadlo, tedy při vypnutém wi-fi i telefonním modulu.

Baterie testovaného přístroje není výměnná. Pokud baterii skončí životnost, je nutné celý telefon odeslat výrobci. Výměna baterie není levná záležitost, výrobce si za tento úkon účtuje 79 dolarů plus 6,95 dolaru za dopravu. To je v přepočtu asi 1750 korun.

Ovládání - revoluce!

A jsme u ovládání. Tedy u toho, co činí iPhone tak atraktivním. Základem všeho je dotykový displej, u kterého je na prvním místě nutné zdůraznit, že reaguje na každý dotyk. Nestávalo se nám, jako v případě LG Prada, že bylo nutné jednotlivé virtuální klávesy mačkat vícekrát než jednou. iPhone prostě vždy zareaguje napoprvé.

Začněme ale pěkně po pořádku. Z klidového stavu - spánku - telefon probudíme buď stiskem tlačítka na vrchu telefonu (slouží i k uspání, vypnutí a zapnutí - stačí tlačítko déle podržet), nebo hlavním tlačítkem pod displejem. K dispozici je automatický zámek a telefon můžeme zamknout také na heslo. Po probuzení se dostaneme na obrazovku, která nabízí pouze možnost odemknutí telefonu. To se dělá efektním způsobem, když přejedeme virtuálním posuvným jezdcem zleva doprava (stejným způsobem je nutné potvrdit i vypnutí telefonu).

Tak se dostaneme do základní nabídky telefonu. Hlavní menu zobrazující jednotlivé ikony různých funkcí je seřazeno do dvou částí. Vespod jsou čtyři ikony nejpoužívanějších funkcí, tedy telefonování, e-mailový klient, internetový prohlížeč a hudební přehrávač.

Výše jsou umístěné tři řady po čtyřech ikonách. Mezi nimi najdeme i ikonu pro vstup do editoru textových zpráv, což svědčí o tom, jaký význam této funkci výrobce dává. U evropských mobilů bychom tuto ikonu pravděpodobně nalezli ve zmiňovaném spodním řádku.

Stiskem na vybranou ikonu postoupíme do menu jednotlivých funkcí. Zde stojí za zmínku, že celé uživatelské prostředí provází animace. Jednotlivé funkce efektně vyjedou nebo zmizí. Dobrým příkladem jsou poznámky, ve kterých je přechod z jedné do druhé doprovázen animací listování jako v notesu.

Efektní je rovněž posun v jednotlivých nabídkách. V dlouhém seznamu stačí přejet prstem shora dolů a nabídka se posune. Posuv však má setrvačnost, a tak ještě chvíli trvá, než se seznam zastaví. Samozřejmě jej lze zastavit dotykem. Při dojetí na konec seznamu, ať už na začátku, nebo na konci, seznam zapruží, jako by jej držela virtuální pružina.

Samostatnou kapitolou je ovládání dvěma prsty při zvětšování a zmenšování fotografií a při prohlížení internetu. K tomu se ale dostaneme později. Příjemné je automatické natočení zobrazení z vertikálního na horizontální. iPhone je totiž vybaven gravitačním senzorem, který polohu telefonu detekuje samočinně.

Pro skončení aktivní aplikace a návrat zpátky do hlavní nabídky slouží hlavní tlačítko umístěné pod displejem. Při opuštění jednotlivých aplikací do hlavní nabídky a následném návratu se dostanete vždy (s některými vyjímkami) na naposledy otevřenou položku v aplikaci. iPhone má ještě další hardwarové ovladače umístěné na levém boku. Jedná se dvousměrnou regulaci hlasitosti a nad ní se nachází vypínač vyzvánění.

Vše je rychlé, přepínání z jedné aplikace do druhé probíhá okamžitě, odezva je příkladná a vše se rychle překresluje. To si můžete ověřit v připojených videoukázkách. Rychlost iPhonu propůjčuje procesor Samsung taktovaný na frekvenci 620 MHz. Telefon disponuje i grafickým co-procesorem.

Ovládání iPhonu si zaslouží jedničku s hvězdičkou. Opravdu jsme se doposud nesetkali s mobilem s tak uživatelsky přívětivým a intuitivním ovládáním. Jak je ovládání snadné, dokládá leták dodávaný v balení s telefonem. Obsahuje pouze deset stránek s minimem textu a po několika obsažených tipech, jak iPhone ovládat, musí být každému vše jasné. Klasický manuál si musí uživatel stáhnout ze stránek výrobce, ale asi to nebude ve většině případů vůbec zapotřebí.

Telefonování - slušný standard

iPhone pracuje ve všech čtyřech pásmech GSM, a tak se s ním dá dovolat prakticky po celém světě. Pro uložení kontaktů využívá iPhone volnou vestavěnou paměť. Úložiště tedy více než dostatečné. Zde musíme říci, že jsme iPhone používali bez aktivace SIM karty (viz vložený rámeček). Telefonování a práci s SMS jsme zkoušeli na jiném přístroji, který měl kartu SIM aktivovanou (za poskytnutí děkujeme čtenáři JK). K jednomu kontaktu můžeme přiřadit opravdu dostatečný počet telefonních čísel. Počet telefonních čísel je pravděpodobně neomezený, my jsme připojili ke kontaktu minimálně 20 čísel. Navíc lze přidat i několik e-mailových a internetových adres.

Komplikovaná aktivace Námi zakoupený iPhone nebyl aktivovaný. Bez větších problémů lze zprovoznit vše mimo telefonní části. Plně aktivovaný iPhone si našinec pořídí jen stěží, koupě je vázána na dvouletý závazek operátorovi AT & T. Podle všeho lze operátora přesvědčit o aktivaci předplacených služeb, nám se to ale doposud nepodařilo, i když jsme již blízko výsledku. O postupu vás budeme informovat.





Nechybí možnost zadat poštovní adresu kontaktu (polohu lze zobrazit v aplikaci Mapy) a na výběr jsou další položky, jako je datum narození, přezdívka, titul, poznámka a další. Kontakt může mít vlastní vyzváněcí melodii a k dispozici je i přiřazení fotografie. Kontakt však nemůžeme odeslat ani v textové zprávě, ani e-mailem.

V telefonním seznamu se nedá vyhledávat přímým zadáním znaků. Na výběr je pouze buď postupné listování prováděné přejížděním prstem po displeji, nebo můžeme využít pomůcku v podobě abecedy umístěné ve sloupci na pravé straně displeje. Zpočátku jsme se dívali na tento způsob vyhledávání kontaktů s despektem, musíme však potvrdit, že to funguje bez problému.

Jako vyzvánění lze použít pouze 25 přednastavených vyzváněcích melodií. Předinstalované melodie jsou poměrně kvalitní. Libovolnou uloženou MP3 skladbu jako vyzvánění použít nelze. Možná je toto řešení úlitbou nahrávacím společnostem, možná se Apple připravuje, že bude nová vyzvánění prodávat přes iTunes. iPhone nabízí i vibrační vyzvánění.

Klasické skupiny volajících chybí, kontakty lze pouze třídit do složky Oblíbené. Vyzváněcí profily v iPhonu také nenajdeme, stejně jako hlasové vytáčení. Ikona pro funkci telefonu zobrazuje v hlavní nabídce počet zmeškaných hovorů. Službu Voice Mail ocení pouze zákazníci amerického operátora.

Zprávy - psaní vyžaduje trochu času

Editor textových zpráv více připomíná IM klient než standardní prostředí známé z běžných telefonů. Korespondence se totiž zobrazuje v bublinách v řádcích pod sebou. Překvapí nezobrazení počtu zbývajících znaků, pořadí psané zprávy a chybí rovněž doručenky.

Textovky nemůžeme rozesílat několika kontaktům najednou a jako upozornění na došlou SMS zprávu slouží pouze jediný zvukový signál, který nelze změnit. Američané prostě esemeskám příliš neholdují. To samé asi platí i o multimediálních zprávách MMS, které iPhone nepodporuje vůbec.

Nyní přichází vhodná chvíle si něco říci o psaní na iPhonu. Telefon nabízí virtuální QWERTY klávesnici s poměrně malými tlačítky. O poznání pohodlněji se píše v horizontálním rozložení, kde jsou jednotlivé klávesy větší, ale to je vyhrazeno pouze pro internetový prohlížeč.

Psaní zpočátku dělá problémy. Je to však otázka zvyku, chce to cvik. Při stisku konkrétní klávesy se nad ní zobrazí její zvětšený znak, což usnadňuje práci. Pro korekci napsaného textu stačí nad napsaným slovem podržet prst a objeví se lupa, pomocí které se můžeme ve slově posouvat.

iPhone nabízí i pomůcku pro psaní v podobě možného dokončování slov. Jelikož je telefon určen pro americký trh, nenabízí jiný jazyk než angličtinu. Telefon odhadne, co chcete napsat, a v bublině pod psaným slovem nabídne možné dokončení. To se potvrdí stiskem mezerníku. Pokud tuto pomoc nechcete, musíte na nabídnuté slovo v bublině klepnout prstem.

Telefon se učí i nová slova. Stačí dvakrát po sobě odmítnout telefonem nabídnutou korekci a napsané slovo se zařadí do slovníku. Další pomůckou je vlastnost, která eliminuje překlepy. Telefon logicky usoudí, která písmena by po napsaných znacích mohla následovat, a vyřadí některé klávesy umístěné vedle správné klávesy.

Přes počáteční nedůvěru se po pár dnech díváme na virtuální klávesnici iPhonu pozitivně. Myslíme si sice, že hardwarovou klávesnici nic nenahradí, ale způsob, jakým se píše na dotykovém displeji iPhonu, považujeme za nejlepší možný. Neumíme si představit lepší řešení.

E-mail - nejdou ukládat přílohy

E-mailový klient iPhonu podporuje protokoly POP3, SMTP a IMAP. Nejsnazší cestou, jak založit účet v telefonu, je synchronizace s Outlookem na počítači přes iTunes. Účtů může být několik a lze je editovat i ručně. Telefon má předpřipravené nastavení pro několik nejpoužívanějších služeb, jako je například Gmail.

Klient zobrazuje účty přehledně seřazené v seznamu. U každého účtu se v případě došlé pošty objeví číslo znázorňující počet došlých e-mailů. V hlavním menu se stejně jako v případě textových zpráv u ikony pošty objeví počet přijatých e-mailů.

Podporovány jsou i e-maily v HTML a na telefonní číslo obsažené v poště lze kliknutím zavolat. Klient, stejně jako celý telefon, nemá problémy s češtinou. Stejně jako při práci s textovými zprávami telefon nenabízí možnost zobrazení na šířku. Pro lepší čitelnost lze nastavit velikost fontu písma.

V nastavení můžeme zvolit, v jakých intervalech se pošta bude stahovat (po 15 minutách, půlhodině a hodině), nebo zvolíme manuální stahování. Nechybí možnost přidání automatického podpisu a nastavení pro Exchange server. Stáhnout lze maximálně 200 e-mailů. Nelíbilo se nám, že e-maily v koši se musí mazat pouze po jednom. Můžeme však zvolit automatické mazání po jednom dnu, týdnu nebo měsíci.

Nevýhodou e-mailového klienta v iPhonu je nemožnost ukládat přílohy. To zamrzí v případě, že si došlou přílohu chcete po čase prohlédnout nebo přeposlat a mezitím si konkrétní e-mail otevřete na počítači. Telefon zahlásí, že již nelze e-mail stáhnout, a přílohu si tak už neprohlédnete. iPhone je vybaven prohlížečem (ne editorem), který zobrazí přílohy ve formátech JPEG, TIFF, GIF, Word, Excel a PDF.

Při odesílání pořízené fotografie vestavěným fotoaparátem je snímek zmenšen na velikost 640 x 480 obrazových bodů. Přímo z klientu však fotografie odesílat nelze. Pro odeslání fotky je nutné vstoupit do složky s fotografiemi a zvolit odeslání pomocí e-mailu.

Internetový prohlížeč - jeden z nejlepších

Na internetový prohlížeč Safari se sneslo mnoho chvály a my nebudeme tvrdit opak. Považujeme ho totiž za jeden z nejlepších prohlížečů, který v jakémkoliv mobilním zařízení najdeme. Některé vlastnosti však mohli návrháři navrhnout lépe.

Pro připojení na internet iPhone využívá EDGE nebo wi-fi (802.11 b/g). My jsme z praktických důvodů využívali pouze připojení přes wi-fi a na rychlost načítání si stěžovat nemůžeme. Při porovnání načtení stránky při stejném připojení byl iPhone rychlejší než linuxový tablet N800 od Nokie.

Práce s internetovým prohlížečem je velmi pohodlná. Prohlížeč stránku přizpůsobí rozměrům displeje a díky podpoře multi-touch můžeme stránku jednoduše dvěma prsty zvětšovat a zmenšovat. Při poklepání na vybraný sloupec prohlížeč vybranou část automaticky zvětší.

Po ploše načtené stránky se lze prsty pohodlně pohybovat. Překreslování je velmi rychlé. Pozor však musíme dávat na odkazy, které se potvrzují pouhým dotykem. Nesmírně užitečné je automatické natočení stránky na zobrazení na šířku. Zobrazit stránku na šířku můžeme jak při natočení telefonu vlevo, tak i vpravo.

Otevírat lze více stránek najednou a pohodlně mezi nimi přepínat. Nechybí samozřejmě záložky a k dispozici je i historie navštívených stránek. Při zadávání adresy telefon nabízí možné adresy již jednou navštívených stránek. Při připojení přes wi-fi lze současně telefonovat. Telefon podporuje VPN.

Co nepotěší, je nemožnost otevřít odkaz v novém okně. Adresu rovněž nemůžeme (jako nic jiného v telefonu) kopírovat a vkládat. To je nepříjemné omezení. Prohlížeč také nepodporuje Flash. Jako RSS čtečka funguje webová aplikace. Stačí kliknout na link či zadat adresu a stránku uložit do oblíbených. Funguje i blokace pop-up oken.

Vedle lišty pro zadávání internetové adresy se objeví i okénko pro vyhledávání pomocí Google (v nastavení lze zvolit i vyhledávač Yahoo!). Internetové adresy můžeme přímo z prohlížeče pohodlně odesílat pomocí e-mailu. Z internetu si však nic neuložíme, ani fotografii, ani cokoliv jiného. Například při stahování MP3 skladby vám ji telefon pouze přehraje. Perličkou je klávesa ".com". Bude v české verzi ".cz"?

Hudební přehrávač - iPod, jak má být

Apple se proslavil svými přehrávači iPod, a tak samozřejmě v iPhonu nemůže chybět hudební přehrávač. Pro uložení hudebních souborů lze využít štědrou vestavěnou paměť. Námi testovaný iPhone má kapacitou paměti 4 GB, vyrábí se i 8GB varianta.

Hudební přehrávač v iPhone skrývající se za všeříkající ikonou iPod se dá ovládat jak ve vertikálním, tak i v horizontálním zobrazení. Není nutné připomínat, že změnu zobrazení provádí telefon automaticky pomocí gravitačního senzoru. Stejně jako v případě internetového prohlížeče lze horizontálně zobrazit přehrávač při natočení vpravo i vlevo.

Ve vertikálním zobrazení je k dispozici jmenný seznam, ve kterém se dá posouvat stejně jako v telefonním seznamu. Po kraji je k dispozici zobrazení abecedy, které slouží pro rychlý posun. Hudbu lze vyhledávat nejen podle interpretů, ale také podle názvů skladeb, alb, z kterých pocházejí (k dispozici je malý náhled obalu), žánrů, kompilací a jmen skladatelů. Nechybí ani možnost vyhledávat audioknihy a podcasty.

Hudební přehrávač nabízí při vertikálním zobrazení pro snazší ovládání vespod displeje lištu, která nabízí jednotlivé druhy vyhledávání podle kritérií. Tyto položky můžeme snadno změnit jednoduchým přesunutím. Nechybí možnost vytváření playlistů a stejně jako na iPodech je k dispozici seznam naposledy přidaných skladeb, naposledy hraných skladeb a 25 nejhranějších skladeb. Skladby můžeme také známkovat.

Při zvolení přehrávání požadované skladby ve vertikálním zobrazení se zobrazí obal alba, z kterého skladba pochází. Po poklepání na malou ikonku v pravém horním rohu se zobrazí přehledný seznam všech skladeb z alba. V písničkách lze přetáčet a samozřejmě nechybí náhodný výběr a opakování. Nabízí se i ekvalizér.

Co činí hudební přehrávač v iPhonu kouzelným, je možnost zobrazení na šířku. Poté je k dispozici Cover Flow známý z iTunes na počítači. V tomto zobrazení se dá listovat mezi obaly alb pouhým pohybem prstu. Po klepnutí na konkrétní obal je opět k dispozici seznam skladeb na albu obsažených. Hlasitost se může nastavit jak přímo na displeji, tak dvojtlačítkem na boku telefonu. Nastavit lze i limit maximální hlasitosti, který nelze překročit.

Při příchozím hovoru při poslechu hudby se přehrávač vypne a po skončení hovoru začne znovu hrát. S hudbou si iPhone prostě rozumí, bez uzardění můžeme hudební přehrávač v novince od Apple označit za nejlépe řešený přehrávač, s kterým jsme se v mobilním telefonu setkali.

Ale abychom jenom nechválili. Velkým minusem u takto drahého přístroje je nemožnost poslouchat hudbu přes stereofonní Bluetooth sluchátka. Standardně dodávaná sluchátka sice úplně špatně nehrají, ale určité nedostatky bychom na nich našli. iPhone má sice standardní konektor Jack 3,5 milimetru, sluchátka Koss Porta Pro se nám však k přístroji připojit nepodařilo, respektive jen s velkými obtížemi. Na vině je vystouplé okolí konektoru.

Na šňůře standardně dodávaných sluchátek se nachází nejen mikrofon, ale také ovladač. Při jednoduchém stisku se přehrávač zapne, při dvojitém stisknutí se přeskočí na další skladbu. Hudba samozřejmě hraje i na pozadí při práci s jinými funkcemi telefonu. Vestavěné FM rádio iPhone bohužel nemá.

iPod boduje nejen skvělým hudebním přehrávačem, ale pochvalu zaslouží i videopřehrávač. Přehrávání videa ve formátech H.264 a MPEG4 se aktivuje rovněž ze složky iPod. Videa se přehrávají na šířku, vždy při natočení vlevo. Poklepáním na přehrávané video se zobrazí jednotlivé ovladače. Dvojitým poklepáním se změní poměr stran přehrávaného videa.

Videa se dají přetáčet buďto pomalým posunem, nebo lze pomocí ovladače v horní části displeje přejíždět libovolně po délce celého videa. Šikovné je, že když rozkoukané video opustíme, tak při dalším spuštění přehrávač začne přehrávat tam, kde jsme skončili. Hlasitost se opět nastavuje buď postranním ovladačem, nebo přímo na displeji. iPhone se hodí ke sledování filmů, displej má skvělé zobrazovací schopnosti a je dostatečně velký.

Další funkce - mapy a YouTube

V nabídce iPhonu najdeme i přehledný kalendář, který však nenabízí týdenní zobrazení, pouze měsíční a denní. Události se mohou opakovat a nechybí upozornění v několika časových intervalech před událostí. V denním zobrazení se opět pohodlně listuje pouhým pohybem prstu nahoru a dolů. Ikona kalendáře v hlavní nabídce ukazuje aktuální datum.

Dalšími položkami jsou poznámky (ty můžeme odesílat e-mailem), jednoduchá kalkulačka (chybí výpočet procent) a aplikace Čas. Ta zahrnuje jak budík s opakováním (několik časů buzení), tak také stopky a časovač. Nechybí ani světový čas, který může přehledně zobrazovat čas v několika zadaných destinacích. Úkolovník iPhone nemá.

V iPhonu najdeme i aplikaci pro sledování akcií na burze, kterou asi nevyužije každý. K dispozici je možnost vyhledání společností, jejichž akcie vás zajímají. Pro mnoho uživatelů je jistě zajímavější aplikace, která nabídne týdenní předpověď počasí. Nechybí možnost přidávat vlastní destinace. Mezi jednotlivými městy se jednoduše pohybuje pohybem prstu po displeji vlevo či vpravo.

iPhone bohužel nemá vestavěnou navigaci GPS, místo ní je k dispozici aplikace Mapy, což je mobilní varianta známých Google Maps. V ní si musíte polohu zadat sami. Po zadání cílové destinace aplikace umí vypočíst trasy, po kterých se můžete pohybovat. V mapách se zobrazuje i doprava. K dispozici je buď podrobná mapa, nebo satelitní snímek.

Aplikace Mapy podporuje multi-touch, a tak lze jednoduše mapy přibližovat nebo vzdalovat pouhým roztažením nebo přiblížením dvou prstů. Překreslování při připojení přes wi-fi je velmi rychlé a plynulé. Jednotlivé destinace můžeme ukládat a nechybí historie vyhledávání.

Nový iPhone používá operační systém OS X. Za smartphone ho ale označit nemůžeme, jelikož jej nelze obohatit o aplikace třetích stran. Tedy prozatím. Internetem se šíří informace, že nějaký nadšenec vytvořil první aplikaci určenou přímo pro iPhone. Uvidíme, co z toho bude. Telefon nepodporuje ani Javu.

Prozatím jedinou cestou, jak rozšířit schopnosti iPhonu, jsou optimalizované HTML stránky zobrazené v internetovém prohlížeči. Nyní jich je více než 160 a počet stále roste. Vyzkoušeli jsme chatovací aplikaci, zahráli jsme si šachy a Black Jack. Jednotlivé webové aplikace se ukládají jako záložky v internetovém prohlížeči. Na plochu tyto aplikace uložit nelze.

Vyzkoušeli jsme také asi první českou webovou aplikaci pro iPhone, která slouží pro vyhledávání obchodů, restaurací, kanceláří a dalších destinací v centru Prahy (další města budou následovat). U výsledků vyhledávání najdeme například fotografii, adresu nebo také telefonní číslo a internetovou adresu. Vyhledané objekty lze zobrazit v aplikaci Mapy, ta totiž nenabízí detailní vyhledávání v ČR.

Nový telefon od Apple nabízí také možnost prohlížení videí ze serveru YouTube. Nám však tato funkce nefungovala, jelikož jsme neměli telefon plně aktivovaný. Nejedná se však o přístup ke všem videím na serveru YouTube, ale o konvertovaná vybraná videa tak, aby byla na iPhonu k přehrání.

Novinka sice má ve výbavě Bluetooth 2.0, ale ten lze využít pouze k připojení handsfree sluchátka. Zapomeňte tedy na odesílání kontaktů nebo fotografií z přístroje na přístroj, stejně jako na možnost přes Bluetooth připojit iPhone k počítači. K počítači lze iPhone připojit pouze přes datový kabel. Ořezání funkčnosti Bluetooth má asi základ v zabránění sdílení hudebních souborů, i tak se jedná o nepříjemné omezení.

Synchronizace s iTunes probíhá obdobně jako u běžných přehrávačů iPod. Nutno předem upozornit, že iPhone je vázán pouze na jeden počítač. Tedy pokud bude chtít sesynchronizovat iPhone s iTunes nainstalovanými na jiném počítači, všechna data ztratíte.

Připojit telefon k počítači můžeme buď přímo datovým kabelem, nebo ve standardním balení najdete synchronizační kolébku. Ta je poměrně malá, ale je těžká, a tak nabízí dobrou stabilitu. Pomocí iTunes můžeme nejen synchronizovat hudbu, videa, podcasty a fotografie, ale také další položky.

Kontakty můžeme přes iTunes ve Windows XP sesynchronizovat s Outlookem, Yahoo! Address Book nebo Windows Address Book. S Outlookem můžeme dále synchronizovat události v kalendáři a e-maily. S Internet Explorerem lze synchronizovat internetové záložky.

Přes iTunes se rovněž aktualizuje firmware telefonu. Přístroj nemůže sloužit jako modem pro připojení například notebooku na internet. iPhone, na rozdíl od iPodů, nepodporuje funkci Mass Storage. Tuto funkci lze používat pouze díky programu iPhoneDrive (pouze pro Mac OS X) za 10 dolarů.

Fotoaparát - na video zapomeňte

Fotoaparát v iPhonu má rozlišení dva megapixely a to je tak všechno, co se o něm dá říci. Neexistují totiž žádná nastavení, chybí i zoom. Ve zhoršených světelných podmínkách by se hodil blesk. Pořízené fotografie jsou poměrně kvalitní s dostatečně věrným podáním barev a bez výrazných deformací. Pro momentky fotoaparát v iPhonu bohatě stačí.

Co se nám při fotografování příliš nelíbilo, je ergonomie při držení telefonu. Pokud totiž fotografujete na šířku, musíte si dávat pozor, abyste v rohu telefonu prsty nezakrývali čočku fotoaparátu, a na druhé straně je nutné se trefit na virtuální tlačítko spouště umístěné na displeji. Telefon je navíc tenký, a tak se v tomto případě špatně drží sám o sobě. Nehledě na to, že jeho hrany jsou docela kluzké.

Prohlížet si pořízené fotografie, nebo i libovolné nahrané obrázky v telefonu, je docela zážitek. Díky podpoře multi-touch si totiž fotografie můžete dvěma prsty libovolně zmenšovat nebo zvětšovat. I v prohlížeči funguje automatické otočení obrazu, a tak s telefonem můžete otáčet dokola a stále bude fotografie zobrazena ve správné orientaci. Mezi jednotlivými fotografiemi se pohybuje pouhým posunutím prstu a dvojím poklepáním se snímek zvětší. Efektní a komfortní zároveň.

Na nahrávání videa s iPhonem zcela zapomeňte. Telefon totiž možnost nahrávání videa vůbec nenabízí. Absenci této funkce považujeme za poměrně zásadní nedostatek, když si pomyslíme, co vše by bylo možné s pořízenými videi dělat. Konkurence již představila nebo chystá mobily speciálně určené pro odesílání videí na server YouTube, což může být jedna z věcí, která by mohla zaujmout nejednoho uživatele. Navíc jistou podporu YouTube telefon nabízí.

Sečteno podtrženo