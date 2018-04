Pozor na volání u státních hranic. Může vás přijít na tisíce

Pravidelné měsíční vyúčtování za mobilní telefon může být pro uživatele žijícího, nebo třeba jen projíždějícího, v blízkosti státních hranic pořádný šok. Pokud má totiž nastavenou automatickou volbu operátora, může se mu běžné volání několikanásobně prodražit.

Jakmile telefon ztratí signál a k dispozici je síť zahraničního operátora, připojí se do roamingu. Aniž byste si toho všimli, platíte od té chvíle podle sazebníku pro danou sousední zemi. Účtují se vám tedy několikanásobně vyšší ceny nejen například za textové zprávy a odchozí volání, ale i příchozí volání.

Riziko připojení do zahraniční sítě přitom nehrozí jen tehdy, pokud máte hraniční kámen pár metrů za zahrádkou. Množí se případy stížností od uživatelů žijících až dvacet kilometrů ve "vnitrozemí".

"Tato otázka není jednoznačně vyřešena, ale obecně by se měl každý subjekt chovat tak, aby nedocházelo ke škodám, k nimž v těchto případech dochází," řekl iDNES.cz Miroslav Huml, právník sdružení Spotřebitel.net.

"Operátoři by mohli zavést například krátký hlasový vzkaz, který by klienty upozornil, že volají z roamingu. Umím si představit, že by tato služba byla jen na požádání, protože chápu, že podnikatele ze středních Čech by toto na jeho služebních cestách obtěžovalo," pokračuje Huml.

Vyúčtování vám nikdo neodpustí

Za přepojení do zahraniční mobilní sítě si může zákazník sám a nevztahují se na něj žádné reklamační pravomoci. "Všem zákazníkům, tedy i těm u hranic, jsou při použití zahraniční mobilní sítě účtovány stejné částky, a to podle jejich nastaveného roamingového tarifu," řekl iDNES.cz Martin Žabka, tiskový mluvčí O2.

Stejným způsobem postupuje T-Mobile i Vodafone a radí: "Doporučujeme zákazníkům, kteří se pohybují v pohraničí, kde může docházet k překryvu národního a roamingového signálu, si roaming zcela vypnout či nastavit manuální volbu operátora," říká Adéla Konopková z tiskového oddělení Vodafonu.

Pokud se vám podobný případ stane, můžete samozřejmě zkusit podat reklamaci, patrně jí však nebude vyhověno. "V takovém případě vznikají i operátorovi náklady, které hradí roamingovému partnerovi," tvrdí Konopková.

"Pokud zákazník podá reklamaci na použití cizího operátora v pohraničí, je postupováno podle platného reklamačního řádu a každý případ je posuzován indiciálně," dodává Žabka.

Právník: reklamace by měla být uznána

Z pohledu právníka by reklamace od zákazníka měla být uznána. "Když se popsaný případ stane v nějaké osídlené vesnici, napadá mě třeba Dolní Žleb nebo Železná Ruda u německé hranice, kde za normálních okolností je signál z české strany zajištěn a kde spotřebitel nemá důvod očekávat, že by něco mohlo být jinak, tak by operátor měl reklamaci uznat," myslí si právník Huml.

"Důvodem vyšší platby v této chvíle je to, že u českého operátora selhalo pokrytí, za což si klient platí například paušálem nemalé částky. Operátor v této chvíli porušil svoji smluvní povinnost zajistit pro spotřebitele možnost uskutečnění hovoru a kvůli tomu vznikla škoda spojená s vyšším účtem za telekomunikační služby. Příčinná souvislost je jednoznačná a nezpochybnitelná. Operátor by měl v takovémto případě dle mého názoru reklamaci vyhovět," ukončil rozhovor Huml.