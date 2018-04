Pozor na volání do ciziny, ceny se šplhají až přes stokorunu za minutu

Vodafone pro časté volání do zahraničí nabízí dvě služby, a to My Country nebo My EU. První jmenovaná služba se vyplatí, pokud pravidelně a často voláte do jedné konkrétní země ze seznamu 20 zemí, které Vodafone v rámci služby nabízí. Služba stojí 50 korun měsíčně. Po zaplacení tohoto paušálu voláte do vybrané země výhodněji než obyčejně, a to od 5 do 10 korun za minutu podle země. Na letní měsíce je ještě navíc v platnosti zvláštní akce na volání do Vietnamu, USA, Kanady, Ukrajiny, Švýcarska, Ruska, Moldavska a Číny. Za 50 korun měsíčně můžete do jedné z těchto zemí volat za 3,80 Kč s DPH.

Druhá nabízená služba, My EU, stojí 100 korun za měsíc a v jejím rámci voláte do všech členských států za 4 koruny, což se naopak vyplatí, pokud sice voláte do Evropy často, ale své hovory neomezujete na jedinou zemi.

Mimo tyto speciální akce stojí volání na cizí čísla od 8,40 do 42 korun za minutu, podle země. Mezi regiony s nejlevnější sazbou patří například Slovensko, Rusko, Ukrajina, Vietnam nebo Čína.

O2 žádnou speciální letní akci na volání do zahraničí nenabízí, ale dlouhodobě má v nabídce službu Net Call. Místo mezinárodního křížku nebo dvou nul vytočíte *55 a pak již telefonní číslo, samozřejmě se všemi potřebnými předvolbami. Ceny se pohybují od 9 Kč/min až po 49 Kč min s DPH. Jinak jsou ceny v běžném ceníku mnohem vyšší, od 12,37 kč/min až po 112,43 Kč/min při volání třeba do Turecka.

T-mobile má také službu zvýhodněných hovorů do zahraničí. Jmenuje se I-Call. Není třeba nic aktivovat ani platit, před celé číslo tak, jak byste ho vytočili normálně (tedy i s dvěma nulami nebo křížkem), jen přidáte předvolbu 1042. Ceny se i s DPH pohybují podle země od 11,40 Kč do 72 korun za minutu. Bez této služby je volání ještě dražší, výjimkou je Slovensko.

Mnohem zajímavější může být využít VoIP telefonie, tedy volání přes internet. Na trhu najdete dostatek providerů, u kterých si velmi jednoduše zřídíte účet a telefonujete násobně levněji po Čechách i cizině. Jde to buď prostřednictvím speciálního VoIP telefonu, který vám provider dodá, anebo i prostřednictvím chytrého mobilního telefonu. Jedinou podmínkou je dostatečně kvalitní připojení pevné, mobilní nebo prostřednictvím wi-fi.

Srovnání cen volání do vybraných zemí Vodafone, My County (50 Kč měsíčně navíc) Vodafone, běžný ceník (tarif) T-Mobile, I-Call T-Mobile, běžný ceník O2 Net Call O2, běžný ceník VoIP operátor Fayn.cz Japonsko v rámci této služby nelze 11,40 Kč/min 15,48 Kč/min 34,80–42 Kč/min dle tarifu 9 Kč/min 74,93 Kč/min neuvedeno Chorvatsko 7 Kč/min 11,40 Kč/min 15,48 Kč/min 11,90 –36 Kč/min dle tarifu 9 Kč/min 29,98 Kč/min 0d 0,85 Kč/min Spojené státy americké 3,80 Kč/min (akce) 11,40 Kč/min 11,40 Kč/min 34,80–42 Kč/min dle tarifu 9 Kč/min 49,94 Kč/min Od 0,46 Kč/min

Postup není tak složitý, jak se na první pohled může zdát. Je třeba si do svého chytrého telefonu stáhnout některou z aplikací pro SIP telefonování. Některé telefony, jako například nové Nokie, mají tuto funkci zabudovanou. Do příslušné aplikace je pak možno se přihlásit účtem od providera a volat tak, jak jste zvyklí.

V provozu je pak zároveň vaše běžné číslo od obyčejného operátora a VoIP číslo od vašeho providera. Ne všechny aplikace však budou kompatibilní s účty od každého providera. Je rozhodně dobré se před uzavřením smlouvy s VoIP operátorem na možnost užívání v mobilu zeptat.

Pro úplnost je třeba zmínit aplikace, se kterými lze volat zadarmo. Jejich přehled najdete například tady. Jejich omezením ovšem je, že se dovoláte pouze účastníkovi, který má stejnou aplikaci a je v daný okamžik rovněž online.