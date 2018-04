Pozor na staré mobily, mohou prozradit vaše tajemství

Prodávání starých telefonů se ukazuje jako možnost pro úniky dat, které by vás mohly mrzet. Americká společnost Trust Digital otestovala deset telefonů náhodně zakoupených přes známou internetovou aukční síň eBay.

Po analýze jejich pamětí technici společnosti objevili intimní textovky, firemní komunikaci a detaily bankovních účtů bývalých majitelů.

Podle Nicka Magliata, šéfa firmy, potřebovali k vytištění všech informací z telefonů dvouapůlmetrový pás traktorového papíru. Hovoří až o 27 000 položkách, které původní majitelé považovali za smazané.

Zaměstnanci firmy tak objevili informace o připravované transakci mezi soukromou firmou a americkou vládou, hesla k účtům a sérii textovek s celým příběhem jedné nevěry a následného rozpadu manželství.

Jak to řeší výrobci

Jak vymazat data - radí technik GSMobile U běžných telefonů kromě Nokií stačí zvolit v menu položku "Obnovit původní nastavení". U Nokie se to dá vyřešit tím, že textovky a kontakty smažete ručně anebo případně při synchronizaci s Outlookem. V případě chytrých telefonů je nutné provést tvrdý reset. Jak na něj se dozvíte v manuálu k telefonu.

Dosud se podobné problémy řešily především při prodeji osobních počítačů. V době chytrých telefonů, kdy se v mobilech objevují i e-maily, tabulky a jiné textové dokumenty, se už nutnost ochrany dat přenáší i na mobilní scénu.

Týká se to především chytrých telefonů, manažerských Palmů a komunikátorů. Telefony vyšších manažerů anebo státních úředníků totiž mohou často obsahovat informace, které by se neměly dostat do nepovolaných rukou.

Výrobci v manuálech popisují, jak telefony dokonale vymazat, případně se lze obrátit na některé z mnoha odborných internetových fór. Pokud vám ani tam nepomohou, můžete ještě využít aplikací pro přenosné počítače, které jsou k dispozici na internetu.

Jistota je v destrukci

Jestliže váš telefon už nemá cenu prodávat, můžete si pojistit bezpečí vašich starých dat tím, že jej jednoduše rozbijete na dvorku. Případně jej můžete odhodit do recyklačních košů, které najdete v operátorských prodejnách.