Pozor na rušičky mobilů - oblíbenou zbraň zlodějů

Rušička je obecně bezdrátové zařízení, jehož úkolem je znemožnit bezdrátovou komunikaci v daném pásmu. Čím širší pásmo je potřeba rušit, tím je situace náročnější, neboť rušička obvykle ruší jen relativně úzké frekvenční pásmo a své vysílání rychle a periodicky přelaďuje v celé šíři rušené části spektra. S rušičkami jsme se mohli setkat hojně zejména za 2. světové války či v dobách socialismu, kdy je využívaly složky státní moci v ČSSR k rušení např. vysílání západních rádií apod. V novodobé historii se s nimi můžeme občas setkat při ozbrojených konfliktech např. s rušičkami signálu GPS.

Jak funguje

Než si povíme něco více o rušičkách mobilních telefonů jako takových, bude dobré se podívat na to, co vlastně potřebují digitální mobilní sítě pro svůj bezchybný chod. Možná vás napadá, že asi pokrytí signálem. To je sice bezpochyby pravda, nicméně pokrytí samotné nestačí. Vše se totiž točí okolo jednoho důležitého vzorečku:

C=B.log 2 (1+P s /P š )

Kde C je kapacita kanálu v bit/s, B je šířka kanálu v Hz a P s a P š je výkon signálu a šumu. Pro sítě GSM máme jasně stanovenu šířku kanálu 200 kHz, přenosovou rychlost 270 kbit/s (na 1 TDMA rámec neboli 8 timeslotů) a jediné, co není dané je výkon signálu v daném místě, kde se nacházíme a také výkon šumu.



Nebýt antén, vypadají některé rušičky třeba jako zesilovače do auta.

Zatímco výkon signálu je předurčen výkonem základnové stanice, přenosovým prostředím (zda jsme uvnitř budovy nebo venku) a naší vzdáleností od základnové stanice, tak výkon šumu je za normálních okolností dán výkonem všech zdrojů elektromagnetického rušení v daném pásmu a v daném místě. Ten je obvykle relativně zanedbatelný.

Rušička mobilních telefonů funguje tak, že začne generovat šum v pásmech, pro která je určena, a tím významným způsobem zvýší výkon šumu, což sníží poměr výkonu užitečného signálu k výkonu šumu. To pak dále vede k tomu, že již není možné bezchybně přenést oněch 270 kbit/s potřebných pro komunikaci v síti GSM.

Jak vypadá

Rušičky mobilních sítí GSM mohou vypadat různě. Ty legální jsou obvykle instalovány v budovách např. u stropů a vycházejí z nich obvykle klasické prutové antény, které můžeme znát např. z mobilních telefonů, které nemají integrovanou anténu. Ty méně legální používané zejména zloději pak vypadají jako klasický mobilní telefon s tím, že bývají vybaveny dvěma anténami, aby zvládaly najednou rušit pásmo GSM 900 i GSM 1800.



Starý Ericsson? Kdepak, rušička mobilů.

Oblíbená pomůcka zlodějů

Rušičky se dají využít v podstatě jen k jednomu – tedy rušení signálu sítí GSM, což způsobí, že v určité vzdálenosti od rušičky si nikdo nezatelefonuje. V některých zemích se toho využívá například ve věznicích, kinech, divadlech či školách, kde není žádoucí, aby bylo možné telefonovat z mobilního telefonu.



Mnoho rušiček je vybaveno nabíečkou do auta.

V ČR se bohužel rušičky staly oblíbenou pomůckou zlodějů, neboť stále více budov a automobilů má napojený svůj elektronický zabezpečovací systém (EZS) přes síť GSM na pult centrální ochrany (PCO) či na mobilní telefon svého majitele.

Pozor na rušičky

Používání rušiček je v České republice samozřejmě nelegální. Ve školách, v kinech, divadlech ale ani ve věznicích bychom se s nimi tak neměli setkat, tedy aspoň do doby, než to umožní ČTÚ. Zloděj, který se chce však vloupat do nějakého objektu či ukrást auto, si však s postihem od ČTÚ hlavu příliš neláme. Je tedy dobré mít na paměti, že zloděj může být vybaven rušičkou, kterou si může zakoupit například v zahraničí po internetu. Ale když budete hledat, najdete i mnoho tuzemských obchodů, především se "špionážní technikou", které rušičky nabízí. Ceny se pohybují zhruba od částek rovnajících se mobilu střední třídy (5 000 Kč) až po desítky tisíc, záleží na typu zařízení a množství příslušenství (antény na auta, nabíječky a podobně).

V objektech se lze bránit další komunikační cestou mezi EZS (elektronická zabezpečovací signalizace) a PCO (pult centrální ochrany) např. prostřednictvím pevné telefonní linky či bezdrátového spoje, v automobilech to pak některé firmy řeší další bezdrátovou komunikační jednotkou a nebo prostě tím, že automobil houká a nebo se po určité době od vyhlášení poplachu odpojí zapalování apod.

Jak se chránit proti rušičkám

Pokud využíváte pro zabezpečení vozidel či objektů komunikaci přes mobilní sítě, nebo pokud si prostě chcete zavolat i v místech, kde jsou instalovány rušičky mobilních telefonů, je také poměrně výhodné využít jinou mobilní síť než GSM. Extrémně dobře si v tomto případě stojí UMTS, které jednak používá 5 MHz široké kanály, ve kterých pro hovor potřebuje přenést jen 64 kbps, a jednak využívá CDMA (Code Division Multiple Access), které je ze své podstaty velmi odolné proti rušení, což ostatně také za 2. světové války evokovalo jeho vznik. Nacisté totiž nebyli schopni efektivně rušit široké pásmo a navíc dostatečným výkonem, který by zabránil eliminaci tohoto rušení v CDMA přijímači. Spojenci tak mohli komunikovat i s jednotkami na nebo za územím obsazeným nacisty.