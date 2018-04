Pozor na podvod s textovkami!

Na českém webu se objevil další pokus o podvod. Na adrese www.sweb.cz/sms.zdarma/ se můžete seznámit s tím, jak posílat textové zprávy z mobilu téměř zdarma. Stačí k tomu maličkost – vyplnit jméno a příjmení, věk, e-mail, typ mobilu, typ předplacené karty, telefonní číslo a napsat, kolik zpráv denně nyní posíláte.Do příslušného okénka potom vypíšete číslo nepoužitého Oskarova dobíjecího kuponu a pak už se před vámi otevře Pandořina skříňka s návodem, jak posílat textové zprávy zdarma. Návod je pro každý telefon jiný, a tak si pečlivě zkontrolujte, zda jste napsali správně typ svého mobilu.Pokud napíšete číslo kuponu za 400 korun, nebudete prý za zprávy platit dva roky, pokud investujete 1500 korun, nebude se vás placení SMS týkat dokonce celých devět let. A pozor – své zprávy můžete posílat do všech sítí. Výborná věc, co říkáte?

Dokonce tak výborná, že je potřeba ji tajit. Skutečně - provozovatel stránek vybízí uživatele své služby, aby o tajemném způsobu, jak posílat zprávy zdarma, nikomu dalšímu neříkali. Případné zájemce mohou odkázat na www.sweb, kde se o ně pečlivě postarají. Tento krok je do jisté míry pochopitelný, protože provozovatel stránek by volným šířením návodu přicházel o peníze. A je o to pochopitelnější, že celá věc je podvod. Proti věrohodnosti této „služby“ stojí dvě skutečnosti.

První je jasná každému uživateli – jakmile někomu sdělíte číslo dobíjecího kuponu, může si dobít svoji kartu a slib, který vám dal, může směle zapomenout.

Druhou najdete v rubrice FAQ, kde autoři stránek vysvětlují, proč platba za zázračný návod probíhá prostřednictvím Oskarova kuponu. Doslova píší: „Máme domluvu s Oskarem, a za tyto nepoužité kupóny nám dali plnou cenu (tedy zhruba 90 procent, aby neprodělali). Navíc nepotřebují (oni, ani vy) kupón, ale stačí jen to 12-ti místné dobíjecí číslo.“ Podle slov mluvčího Oskara Igora Přerovského ovšem nemá Oskar s celou věcí nic společného a distancuje se od ní.

Protože vás stránka bez napsání čísla kuponu nepustí dál, obětovali jsme jeden kupon a zadali jeho číslo. Dozvěděli jsme se, že do 48 hodin obdržíme zprávu, jak „operace proběhla“. Když jsme se za deset minut pokusili stejným kuponem dobít kolegovu soukromou Oskartu, slyšeli jsme opakovaně hlášku „Neplatné číslo kuponu“.