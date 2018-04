Pozor na Launch'Em - je návykový !

Pro každou utilitku, která má usnadňovat práci s Palmem, je nejdůležitější, aby splňovala několik pravidel. Tato pravidla již dopředu mohou naznačit, jestli bude mít utilitka úspěch a bude žádána. Je to množství funkcí, které utilitka poskytuje, a jejich přehlednost. Avšak nejdůležitějším faktorem je, jestli je utilitka "user friendly", tedy jestli je její ovládání intuitivní, ne zbytečně složité a dá se rychle zvládnout. Právě Launch'Em splňuje všechny výše popsané podmínky úspěšnosti a je také poprávu jedním z nejoblíbenějších launcherů ve světě Palmů.Instalace je jednoduchá. Launch'Em vyžaduje utilitku Hackmaster, aby mohl vykonávat některé úkony a aby mohl být spouštěn hned po startu Palmu namísto standardního launcheru. Toto jde nastavit, a tak záleží na vás, co vám vyhovuje. Standardní launcher samozřejmě na Palmu zůstává, jen není spouštěn.



Po instalaci jste dotázáni, jestli má Launch'Em převzít vaše nastavení kategorií ze standardního launcheru.



Podívejme se na hlavní obrazovku. Největší část obrazovky zabírá okno s aplikacemi. Systém oken je řešen záložkovým stylem. Vedle okna vidíte seznam svých záložek a mezi nimi můžete jednoduše přepínat ťuknutím na jméno záložky. Orientace, kde bude seznam záložek, je na vás, můžete si ho umístit na jakoukoli stranu okna a také ho můžete úplně schovat. Každé okno si můžete nastavit podle vašich představ. Jestli se mají aplikace v něm ukazovat velkými nebo malými ikonami, můžete také zvolit zobrazení detailů ke každé aplikaci (velikost, verze, tvůrce, datum poslední změny). Dále si můžete zvolit, do kolika sloupců se bude obsah řadit, jak budou velké fonty názvu aplikace, nebo si můžete názvy úplně vypnout a nechat jen ikony. Jak se bude obsah třídit, abecedně nebo manuálně. Celou záložku si můžete také skrýt a bude viditelná, až zviditelníte vaše privátní záznamy. Pro vlastníky barevných zařízení je zde ještě možnost nastavení barvy pozadí a textu. Kromě nastavení přímo pro jednotlivou záložku, je zde i globální nastavení. Zde se nastavuje i hloubka barev. Pro nebarevné je k dispozici zobrazování černo/bílé, čtyři a šestnáct stupňů šedi. Pro barevné je zde ještě 256 barev s tím, že si můžete nastavit barvu pozadí a panelu nástrojů.



Pod oknem je panel nástrojů. Je zde datum, čas, stav baterie a paměti. Jsou zde přítomny i ikony - tzv. gadgety. Ty reprezentují různé funkce. Launch'Em má 13 vlastních funkcí, další funkce jsou plug-iny, které musíte do Palmu nahrát. Mezi základní funkce patří rozsvícení nebo vypnutí podsvětlení, vypnutí Palmu, vypnutí a uzamčení, zobrazení nebo skrytí privátních dat, přejmenování ikony, odpadkový koš a mnoho dalších. Nastavení, jaké gadgety budete chtít mít po ruce, je zcela na vás.

Do odpadkového koše můžete přesunout ikony aplikací, které chcete vymazat, způsobem drag&drop nebo ťuknutím na koš se vám zobrazí všechny soubory v Palmu na vymazání a můžete si i zobrazit bližší informace o nich.

Panel nástrojů má tři polohy zobrazení. Celý viditelný, jsou to dva řádky s deseti gadgety, datem, časem, stavem baterií a paměti. Částečně zobrazený, jen jeden řádek se čtyřmi gadgety, časem, datem, stavem baterií a paměti. Nemusíte však mít panel nástrojů vůbec viditelný - ten přenechá místo pro okno. Po schovaném panelu zůstane pouze linka pro opětovné zobrazení.





Velmi nápomocnou funkcí je Default DB palcement. Do okna této funkce zadáte typ nebo tvůrce souboru a kam ho umístit. Pokud se ve Vašem zařízení objeví soubor vyhovující Vašemu nastavení, ikona se automaticky zobrazí v té záložce, kterou jste zvolili. Odpadá tedy zařazování nových aplikací nebo databází do složky Unfiled.



S Lauch'Em je dodávána také aplikace Launch'Em app hack. Pokud si ji v Hackmasterovi zatrhnete, používá se takto. Jastliže chcete seznam pěti posledních spuštěných nebo nejčastěji spuštěných aplikací, ťuknete na ikonku domu a táhnete směrem navrch. Pro seznam všech aplikací táhnete doprava a pro poslední spuštěnou aplikaci táhnete dolů. Velmi Vám usnadní práci a nebudete se muset stále vracet do Launch'Emu.



Celkový dojem a schopnosti této utilitky Vás určitě přesvědčí alespoň k jejímu vyzkoušení. Po nainstalování si popřeházíte aplikace mezi okny způsobem drag&drop, nastavíte gadgety a prostředí. Po několika dnech začnete s překvapením zjišťovat, že jste si neuvěřitelně zvykli, a zaskočí Vás myšlenka, jak jste mohli používat standardní launcher.