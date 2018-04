Pozor na kredit u Oskarty!

Podle Oskarovy informační brožury, kterou přikládá ke každé Oskartě: "Pokud si během doby platnosti vašeho posledního dobitého kreditu (podle typu vašeho dobíjecího kupónu šest, devět nebo dvanáct měsíců) znovu nedobijete a váš volací kredit nevyužijete, jeho zbývající část propadne." Snadno se však stane, že kredit zmizí i dříve, než Oskar uvádí.

Koupili jsme Oskartu a dne 24.5.2001 jsme ji nabili kupónem za čtyři stovky a poznačili si do kalendáře termín dobíjení tak, aby kredit nepropadl, tedy na 24.listopad téhož roku. Jaké však bylo překvapení, když při pokusu o nové nabití již 23.listopadu 2001 byla náhle na kartě nula a nedalo se nikam telefonovat. Stejnou situaci jsme prověřili ještě na další předplacence se stejným výsledkem. Operátor infolinky Oskara nám sdělil, že vše uvede do normálního stavu, avšak až po prověření na technickém oddělení, což může trvat i dva dny. Na otázku, jak je možné, že předplatné propadlo dříve, než mělo, sdělil: "Náš účtovací systém uvažuje pouze třicetidenní měsíc, proto může kredit propadnout i dříve, než za půl roku".

Avšak jestliže účtovací systém zná pouze třicetidenní měsíc a jestliže se stejná chyba účtování projevila na dvou různých Oskartách, je možné se domnívat, že je to stejné i u ostatních. Protože si ale zároveň většina uživatelů této služby nedělá poznámky o tom, kdy přesně svůj kredit nabíjela, Oskarovi může toto neoprávněné strhávání kreditu poměrně spolehlivě procházet již delší dobu. I my jsme na tuto chybu v Oskarově účetním systému přišli víceméně náhodou. Abychom však negeneralizovali: chybu máme výše uvedeným způsobem prověřenu pouze s dobíjecími kupóny ve výši 400.-Kč a půlrok, ve kterém se chyba projevila, je od 24.5.2001 do 24.11.2001.

Jestliže vám tedy kredit propadl dříve, než měl, obraťte se na operátora infolinky a důrazně žádejte náhradu. A jestliže nevíte přesně, kdy jste naposledy nabíjeli, ověřte si to na Oskarových internetových stránkách. V nabídce Oskarova samoobsluha je odkaz na historii dobíjení Oskarty.

Že to je od Oskara nečestné a nesportovní? Že Oskarova historka o počítači, jenž nezná, který měsíc má kolik dní, působí na počátku jedenadvacátého století poněkud rozpačitě? Jistě, ale ať už je důvod tohoto stavu jakýkoli, neměli byste se dobrovolně nechat okrádat.

Otázka na závěr: Oskarův rok podle této matematiky má pouze 360 dnů. Nedělá mu to problémy při jednání s úřady?