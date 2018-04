Pozor na koupi mobilu, který není určen pro český trh

Záruku poskytuje prodejce

Asi největší problém bude se zárukou. I když snad všichni hlavní výrobci mobilů poskytují na své telefony celosvětovou záruku, obvykle ji nabízejí jen na přístroje koupené přes standardní distribuční kanály. Pokud tedy přijdete do servisu Nokie s telefonem koupeným ve Španělsku a se španělským záručním listem, nebude problém a telefon vám normálně opraví. Pokud se ale na servis obrátíte s telefonem určeným pro španělský trh, ovšem budete mít český záruční list nebo dokonce jiný než oficiální záruční list, budete pravděpodobně odmítnuti.

Výrobce tím žádný zákon neporušuje, podle naší právní úpravy totiž za dodržení záruky odpovídá prodejce a nikoli výrobce. Veškeré reklamace bychom měli tedy uplatňovat u toho, kdo nám telefon prodal. To, že nám výrobce umožní uplatnit záruku i v ostatních autorizovaných servisech je jeho dobrá vůle a nic ho nemůže donutit k tomu, aby takto opravoval telefony, které nechce.

Pokud si tedy koupíte telefon určený pro jiný než český trh a nedostanete k němu původní záruční list, budete muset případnou reklamaci nebo záruční servis uplatnit jen v tom obchodě, kde jste telefon koupili. Pokud telefon koupíte u prodejce, který má tradici a na stejném místě už má svoji prodejnu několik let, je riziko poměrně malé. Dá se předpokládat, že v případě problémů prodejce najdete a on servis zajistí. Ostatně prodejci, které jsme navštívili – v přestrojení za zákazníka – nás poměrně korektně upozornili, že jinde než u nich záruku uplatňovat nemůžeme.



Rozhodně bychom ale doporučovali velkou obezřetnost při nákupu telefonů u různých podomních či stánkových prodejců. Samozřejmě, že i zavedený obchodník může otevírat novou prodejnu. Pak ale stačí podívat se na internet, kde bychom o firmě a její historii měli najít nějaké informace. Často se nám ostatně v diskusích podaří najít i zkušenosti zákazníků s tímto prodejcem. Pokud bude převažovat chvála, asi není důvod k obavám.

Pozor na úpravy a odblokování

Jestliže je ale dovoz telefonu v rámci vnitřního trhu EU naprosto legální záležitostí, co je minimálně na hraně zákona, jsou jakékoli další úpravy. Především jde o úpravy firmware telefonu (například souvisí s dohráním českého menu) a odblokování. Podle některých právních názorů je totiž firmware telefonu chápán jako chráněné autorské dílo a pokud ho prodejce pozmění, dopouští se tím neoprávněného zásahu do autorského díla. Jakékoli pozměnění firmware telefonu pak automaticky znamená okamžitou ztrátu záruky, telefon vám tak už neopraví žádný autorizovaný servis. A bude úplně jedno, jestli máte k telefonu korektní záruční list nebo nikoli.



Určitá část telefonů určených pro evropské trhy v sobě češtinu standardně obsahuje, u nich tedy problém nehrozí. Tedy pokud nejsou blokovány pro jiného operátora a prodejce je neodblokuje. I v samotném odblokování se může skrývat problém. Světoví operátoři totiž přistupují k blokování různě, a proto odblokování nemusí být vždy stoprocentně spolehlivé. V minulosti se vyskytly případy, kdy telefon bez problémů fungoval s kartou jednoho našeho operátora, ale s jiným si neporadil. V každém případě, pokud budete kupovat telefon určený pro jiný než český trh, požádejte prodejce, jestli ho může vyzkoušet s vaší SIM kartou, aspoň budete mít jistotu.



Prohlédněte krabici i telefon

Než se rozhodnete koupit podezřele levný telefon, pořádně si prohlédněte krabici a samotný telefon. Mohlo by se totiž stát, že někteří nepoctiví prodejci by se mohli pokusit prodat vám jako nový telefon použitý. Třeba takový, který někdo před vámi reklamoval. Telefon by měl být originálně zabalen, krabice by neměla být odřená či pomačkaná. Samozřejmě i k tomu může dojít při přepravě, pokud je tedy například krabice sice odřená, ale uvnitř vypadá originálně zabalená, můžete být zřejmě v klidu. Zkontrolujte si ale, jestli krabice (či dokonce přístroj) například nezmokly. V každém případě by měly být neporušené všechny hardwarové plomby.



Jak poznat český telefon

Podle informací od hlavních výrobců se dá telefon pro český trh identifikovat především podle krabice. Ta by měla být popsána česky a na samolepce by mělo být uvedeno české zastoupení příslušné značky jako dovozce. Například na telefonech Nokia je tedy uveden dovozce Nokia Česká a Slovenská republika. Podobně je to u Samsungu, LG i Motoroly. V krabici by měl být také český manuál a především český záruční list. Ten je obvykle chráněn hologramem. Pokud prodejce tento list nevyplní, ale dá vám jiný, rozhodně je na místě zpozornět.

Ušetříte nebo proděláte

Jak ukázal náš malý test, mezi levnými prodejnami jsou poměrně velké rozdíly – někdo prodává oficiální telefony s tím, že se snaží maximálně omezit náklady na provoz prodejny a obsluhu, jiný naopak neskrývá fakt, že prodává telefony dovážené ze zahraničí. Chlubí se však velikým výběrem modelů a solidně působícím zázemím. I mezi těmito prodejci se najdou ti solidnější a ti méně solidní. Rozhodnutí je na vás, každopádně buďte při nákupu levných telefonů obezřetní a nebojte se na prodejně vyptávat.

Koupě telefonů mimo oficiální distribuci s sebou nese určitá rizika, na druhou stranu můžete ušetřit opravdu hodně peněz. Ostatně zadejte si do internetového prohlížeče svůj oblíbený telefon a uvidíte, jak se ceny mohou lišit. Konečné rozhodnutí je nakonec stejně na vás. Je úspora oproti oficiální ceně taková, aby se vám vyplatilo riskovat to, že vám ho nikdo neopraví? Pokud ano, pak můžete ušetřit spoustu peněz. Pokud ale dáte přednost pohodlí, a budete chtít mít opravdu jistotu, obraťte se na některého z oficiálních distributorů. Ostatně i u nich existují rozdíly v cenách a doplňkových službách.