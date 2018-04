Pozor na „Hry zdarma“. Mohou vás stát stovky korun

V oblasti cen za mobilní připojení k internetu je pořád dost veliký zmatek. A to i přes to, že se operátoři snaží tvářit tak, že je vše jednoduché. Na první pohled totiž zákazník vidí celkem jednoduchou strukturu: pokud surfujete málo, stačí proste občas zaplatit za přenesený objem dat. Pokud více, vyplatí se pořídit si nějaký z datových tarifů. Ty začínají na částkách zhruba 200 korun a končí někde kolem tisícovky, podle toho, jak moc intenzivně vám tarif dovolí data využívat. Ještě jednu věc mají všichni operátoři společnou – na jejich WAPových portálech se můžete většinou pohybovat zcela zdarma.

Jenže ve skutečnosti je situace daleko nepřehlednější a pokud si zrovna neplatíte jeden z těch vyšších datových paušálů, snadno se můžete nachytat. A reakce a zkušenosti mnoha čtenářů tomu tak nasvědčují. Nedávno se nám například ozval čtenář Ferda, který si postěžoval, že přišel na WAPu o 144 korun ze svého kreditu. Od svého operátora totiž dostal reklamní SMS, ve které mu byla nabízena možnost stažení demoverze hry zdarma. A ačkoli byl čtenář jinak vždy v podobných případech velmi obezřetný, sdělení o demoverzi zdarma jej uklidnilo natolik, že se rozhodl si hru stáhnout. Jenže ouha, o chvíli později zjistil, že zdarma byla opravdu jen ona demoverze a že mu operátor vesele naúčtoval přenesená data. A protože se jeho telefon v tu chvíli připojil přes WAPový profil, za více než dvousetkilobajtové demo zaplatil výše zmíněnou částku.

Operátoři často své zákazníky při datových přenosech matou. Snaží se jim podstrkovat připojení přes WAPový profil, které je ale v praxi zhruba desetkrát dražší, než přípojení přes profil internetový. A ačkoli na svých portálech mnohdy za data poplatky neúčtují, jakmile vás operátor odkáže ven z portálu, tvrdě zaplatíte. To mohl být i případ výše zmíněného dema.

Proti přemrštěným poplatkům za přenesená data se samozřejmě můžete bránit. Chce to ale spoustu obezřetnosti a musíte vždy postupovat s rozmyslem. Především, pokud chcete dělat cokoli jiného, než prohlížet WAPové stránky, připojte se přes datový profil Internet. Ideální bude, když třeba ve svém telefonu WAPový profil úplně smažete, zakážete nebo do něj napíšete nesmyslné nastavení. Nikdy se přes WAPový profil nesnažte stahovat jakýkoli větší objem dat. Pokud máte telefon s podporou Javy, WAP vůbec nebudete potřebovat.

Nainstalujte si prohlížeč Opera Mini a nastavte mu, že se má připojovat přes internetový profil. S Operou Mini sice přenesete více dat než na WAPu, jenže za kilobajt zaplatíte přibližně desetkrát méně. Takže většinou s Operou ušetříte. I tak vám ale doporučujeme důkladně prostudovat ceník internetových připojení vašeho operátora. Ceny za kilobajt přenesených dat přes profil Internet a WAP naleznete v tabulce níže, v některých případech vám ale operátor tyto poplatky odpustí. Ceny jsou uvedeny s DPH.

Ceny 1 kB přenesených dat u českých operátorů (Kč s DPH) profil O2 T-Mobile Vodafone APN WAP 0,70 0,60 0,48/0,68 (Vodafone karta) APN Internet 0,24 (paušál)/0,06 +0,6 za každých 10 minut (Twist) 0,07 0,06 účtovací jednotka 1 kB 5 kB 1 kB

Pokud nemáte žádný datový paušál, raději se nepokoušejte z internetu cokoli stahovat. Čiňte tak jen tehdy, pokud si jste jisti, že přenášený soubor není příliš veliký a že jste připojeni přes profil Internet.

Ani s aktivním datovým paušálem ale nemusíte mít zcela vyhráno. Některá základní zvýhodnění totiž uživatele lákají k tomu, aby internet využíval intenzivněji, než mu vlastně tarif dovolí. To je třeba příklad zvýhodnění Surf+ u T-Mobile. Tento tarif je určen pouze a jen pro surfování po internetových a WAPových stránkách z mobilního telefonu a to pomocí určeného prohlížeče. Tím je opět většinou Opera Mini, kterou vám operátor nabídne ke stažení v jeho barvách. S touto verzí prohlížeče si můžete být jisti, že pokud zůstane pouze u surfování po stránkách, nezaplatíte ani korunu na víc. Jenže běda jak se rozhodnete stáhnout nějaký soubor nebo třeba pustit ICQ klienta. Data přenesená tímto způsobem se totiž již do paušálu nezapočítávají a tak je prostě a jednoduše zaplatíte. Proto to mějte v případě takového zvýhodnění vždy na paměti.

Pokud to myslíte s mobilním internetem opravdu vážně a chcete občas stáhnout nějaký ten soubor přímo do mobilu, nebo mobilní telefon hodláte využívat jako modem pro svůj notebook, musíte sáhnout po některém z nejvyšších datových tarifů v nabídce našich operátorů. Jenže v tu chvíli zase narazíte na fakt, že přenosové rychlosti, které naši operátoři na většině území nabízí, za ty peníze nestojí. Takže s mobilním internetem v našich končinách je to takové zvláštní.